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Serhat Teoman Anne dizine katıldı!

Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Anne dizisine sürpriz bir isim daha dahil oluyor.

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Star Tv’de ekranlara gelen, başrollerini Vahide Perçin, Cansu Dere, Beren Gökyıldız ve Gonca Vuslateri’nin paylaştığı 'Anne' dizisinin kadrosuna yakışıklı oyuncu Serhat Teoman da katıldı.
 
Bugüne kadar pek çok başarılı projede yer alan Serhat Teoman, yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin’in üstlendiği MEDYapım-MF Yapım ortak yapımı olan 'Anne' dizisinde rol alacak.
 
Yakışıklı oyuncu, akademiyi birincilikle bitirmiş, mesleğinde hızla yükselmiş, zeki, başarılı, ve tuttuğunu koparan bir komiser olan 'Sinan Demir' karakterine hayat verecek.

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