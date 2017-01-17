Serhat Teoman Anne dizine katıldı!

Star Tv’de ekranlara gelen, başrollerini Vahide Perçin, Cansu Dere, Beren Gökyıldız ve Gonca Vuslateri’nin paylaştığı 'Anne' dizisinin kadrosuna yakışıklı oyuncu Serhat Teoman da katıldı.

Bugüne kadar pek çok başarılı projede yer alan Serhat Teoman, yönetmenliğini Merve Girgin Aytekin’in üstlendiği MEDYapım-MF Yapım ortak yapımı olan 'Anne' dizisinde rol alacak.