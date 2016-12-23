Arka Sokaklar 423. yeni bölüm fragmanı Ekip parmaklıklar ardında

Arka Sokaklar 423. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Kanal D’de son bölümü yayınlanan Arka Sokaklar yine dopdolu bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı. Hüsnü Çoban’ın rozetini bıraktığı ve görevinden uzaklaşmak zorunda kaldığı son bölüm ardından gözler Arka Sokaklar 423. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Arka Sokaklar yeni fragmanı yayındı.

423. yeni bölüm fragmanında neler yaşanacak? Fragmanda Hüsnü Çoban yıllardır polis teşkilatı için çalıştığından bahsediyor ve kendisine yapılanlara isyan ediyor. Bir banka aracının soyulacağı yeni bölüm fragmanında, olay Rıza Baba ve ekibinin üstüne kalıyor. Rıza Baba ve ekibi soygun tertip etmekle suçlanınca Rıza Baba çok öfkeleniyor. Bu tuzağı hazırlayan ise hiç beklenmedik bir isim olacak. Arka Sokaklar ekibi ise demir parmaklıkların ardına düşecek!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Veysel ve Sezgin cezaevi görüş odasında ekibin üzerine sağlam delillerle gitmek için görüşmektedir. Sezgin, hücresinden gizlediği cep telefonuyla eşi Sema’yı arar. Sema evladını kaybetmenin acısına dayanamamakta Sezgin’e öfke, kin ve nefretini kusmaktadır. Sezgin, bu görüşmeden sonra Veysel ile iş birliği yapmaya, kızının intikamını Rıza baba ve ekibinden almaya karar verir.

Sevgi’nin üvey babası Gürcan arkadaşı Hilmi ile beraberdir. Karısının boşanma davası açtığını öğrenince adam intikam yemini eder. Gürcan evin kapısında duran koruma polislerini bir şekilde atlatıp eve girmeyi başarır. Karısı Tülay ve üvey oğlu Yasin’i öldürür. Sevgi’yi evde hiçbir yerde bulamaz. Köşeye sıkıştığı için kızı aramayı bırakıp kaçmak zorunda kalır. Eve gelen ekip Sevgi’yi kurtarır. Sevgi emniyete götürülüp pedagog eşliğinde ifadesi alınmaya çalışılır. Ancak kızın psikolojisi fazlasıyla kötüdür ve konuşmaz. Selin komiser ile aralarında çok özel bir bağ oluşur. Selin yetimhanede yer boşalana kadar Sevgi’yi evinde misafir eder.

ARKA SOKAKLAR EKİBİ SAFRANBOLU’DA

Türkiye’nin en sevilen polisiye dizi filmi ‘Arka Sokaklar’ Safranbolu çekimlerine başladı. Dizi ekibi, Safranbolu’ya hayran kaldı. Yapımcılığını Safranbolulu ünlü sinemacı Türker İnanoğlu’nun yaptığı ve 11 sezondur yayında olan ‘Arka Sokaklar’ filminin iki bölümü tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde çekiliyor. 2 gün boyunca devam eden ve halkın da büyük ilgi gösterdiği çekimler için Safranbolu’da bulunan ünlü oyuncu Özgür Ozan, Safranbolu’nun her şeyi ile muhteşem bir kent olduğunu söyledi.