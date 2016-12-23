Arka Sokaklar 423. yeni bölüm fragmaný Kanal D’de Ekip parmaklýklar ardýnda

Arka Sokaklar 423. yeni bölüm fragmaný için geri sayým baþladý. Kanal D’de son bölümü yayýnlanan Arka Sokaklar yine dopdolu bir bölümle izleyicilerin karþýsýna çýktý. Hüsnü Çoban’ýn rozetini býraktýðý ve görevinden uzaklaþmak zorunda kaldýðý son bölüm ardýndan gözler Arka Sokaklar 423. yeni bölüm fragmaný için çevrildi. Cuma akþamlarýnýn vazgeçilmezi Arka Sokaklar yeni fragmaný yayýndý.

423. yeni bölüm fragmanýnda neler yaþanacak? Fragmanda Hüsnü Çoban yýllardýr polis teþkilatý için çalýþtýðýndan bahsediyor ve kendisine yapýlanlara isyan ediyor. Bir banka aracýnýn soyulacaðý yeni bölüm fragmanýnda, olay Rýza Baba ve ekibinin üstüne kalýyor. Rýza Baba ve ekibi soygun tertip etmekle suçlanýnca Rýza Baba çok öfkeleniyor. Bu tuzaðý hazýrlayan ise hiç beklenmedik bir isim olacak. Arka Sokaklar ekibi ise demir parmaklýklarýn ardýna düþecek!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETÝ

Veysel ve Sezgin cezaevi görüþ odasýnda ekibin üzerine saðlam delillerle gitmek için görüþmektedir. Sezgin, hücresinden gizlediði cep telefonuyla eþi Sema’yý arar. Sema evladýný kaybetmenin acýsýna dayanamamakta Sezgin’e öfke, kin ve nefretini kusmaktadýr. Sezgin, bu görüþmeden sonra Veysel ile iþ birliði yapmaya, kýzýnýn intikamýný Rýza baba ve ekibinden almaya karar verir.

Sevgi’nin üvey babasý Gürcan arkadaþý Hilmi ile beraberdir. Karýsýnýn boþanma davasý açtýðýný öðrenince adam intikam yemini eder. Gürcan evin kapýsýnda duran koruma polislerini bir þekilde atlatýp eve girmeyi baþarýr. Karýsý Tülay ve üvey oðlu Yasin’i öldürür. Sevgi’yi evde hiçbir yerde bulamaz. Köþeye sýkýþtýðý için kýzý aramayý býrakýp kaçmak zorunda kalýr. Eve gelen ekip Sevgi’yi kurtarýr. Sevgi emniyete götürülüp pedagog eþliðinde ifadesi alýnmaya çalýþýlýr. Ancak kýzýn psikolojisi fazlasýyla kötüdür ve konuþmaz. Selin komiser ile aralarýnda çok özel bir bað oluþur. Selin yetimhanede yer boþalana kadar Sevgi’yi evinde misafir eder.

ARKA SOKAKLAR EKÝBÝ SAFRANBOLU’DA

Türkiye’nin en sevilen polisiye dizi filmi ‘Arka Sokaklar’ Safranbolu çekimlerine baþladý. Dizi ekibi, Safranbolu’ya hayran kaldý. Yapýmcýlýðýný Safranbolulu ünlü sinemacý Türker Ýnanoðlu’nun yaptýðý ve 11 sezondur yayýnda olan ‘Arka Sokaklar’ filminin iki bölümü tarihi evleri ile ünlü Safranbolu ilçesinde çekiliyor. 2 gün boyunca devam eden ve halkýn da büyük ilgi gösterdiði çekimler için Safranbolu’da bulunan ünlü oyuncu Özgür Ozan, Safranbolu’nun her þeyi ile muhteþem bir kent olduðunu söyledi.