Arka Sokaklar 424. yeni bölüm fragmanı Hüsnü’ye hüzünlü veda

Arka Sokaklar 424. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölüm duygusal sahnelere imza atarken, ekibe düzenlenen komplo izleyenleri ekrana kilitledi. Peki, Arka Sokaklar 424. bölümde bizleri neler bekliyor? Arka Sokaklar 424. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Son bölümde, Hüsnü’ye hazırlanan hüzünlü veda sosyal medyada en çok konuşulan sahnelerden biri olmuştu.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE HÜSNÜ'YE HÜZÜNLÜ VEDA

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arka Sokaklar son bölümde, Hüsnü’nün açığa alınması ekipte bomba etkisi yaratıyor. Hüsnü’nün açığa alınma haberi ekipten sonra Çoban ailesinin de gündemine bomba gibi düşer. Ekip arkadaşları Hüsnü’ye moral vermeye çalışsa da, bir yandan bu şimşekleri üzerlerinden nasıl çekeceklerinin yolunu bulmaya çalışırlar. Rıza, Veysel’in üzerine daha sert gitmeye karar verir. Selin, Veysel’in güvenini kazanmalı, ne olup ne bittiğini öğrenmelidir. Veysel, kumarhanede tanıştığı kuyumcu Akif ile ortak işe kalkışır. Bu iş için Sezgin devreye girer. Sezgin büyük güven duyduğu Gökçe ve ekibine işi teslim eder.



Gökçe hem çok ünlü bir mekan işletmecisi, hem de müzisyendir. Zırhlı araç soygunundan sonra ekip olayın peşine düşer. Bu sırada, Veysel’in de eli boş durmaz. Hırsızlığı ekipten birilerinin üzerine yıkacak bir planı vardır. Seri numarası tutan paralar Hakan ve Ali’nin kullandığı aracın içerisinden çıkınca Komiser İsmail tarafından, Hakan, Ali kelepçelenerek önce sorguya sonra nezarete alınır. Ekip, Hüsnü’nün açığa alınmasını atlatamadan, Hakan ve Ali’nin aklanmasının peşine düşer.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.