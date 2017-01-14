Arka Sokaklar 425. yeni bölüm fragmanı Kanal D’de Polise saldırı

Arka Sokaklar 425. yeni bölüm fragmanı nefes kesecek. İstanbul’da görev yapan bir polis ekibinin mücadelesinin anlatıldığı Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar 425. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar son bölümde yaşanan sahneler büyük heyecan yaratmıştı. Arka Sokaklar son bölümde; ekibin yakınlarında bomba patladı ve ekip hastaneye kaldırıldı. İşte, Arka Sokaklar 425. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar son bölümde, Veysel, Gökçe’nin ifadesine ulaşmak için Aynur’u görevlendiriyor.

Sezgin ve Cengiz ellerinde uzaktan kumanda ile aracının içerisinde beklemektedir. Ekip adım adım eve yaklaşır. Bomba düzeneğini fark eden ekip hızla olay yerinden uzaklaşır. Bu sırada bomba patlar. Ekip hastaneye kaldırılır. Çok büyük yaralanma söz konusu değildir ancak doktor her ihtimale karşı geceyi hastanede geçirilmesini istese de, ekip kabul etmez.

Gökçe’nin adliyeye sevk edildiği haberi Veysel’e ulaşır. Sorguda anlattıkları ile nöbetçi mahkemeye sevki yapılmıştır. Veysel bu konuda Aynur’u görevlendirir, Aylin’in bilgisayarından Gökçe’nin ifade kaydını almasını ister.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.