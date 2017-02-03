Arka Sokaklar 428. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından Kanal D'de yayınlandı mı?

428. bölümüyle ekrana gelecek olan Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da heyecanın dozu hiç düşmüyor. Yayınalan son bölümde; Kenan ve Yeşim’in kurduğu tuzak, Rıza Baba’yı suçlu duruma düşürerek tutuklanmasına sebep olur. Ekip Rıza Baba’yı kurtarmak için Sezgin’in peşine düştü. Seyirciler şimdi yeni bölümde neler olacağını merak ediyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Rıza Baba tutuklanıyor. Ekip Sezgin'in peşine düşüyor!

Kenan ve Yeşim’in kurduğu tuzak, Rıza Baba’yı suçlu duruma düşürerek tutuklanmasına sebep olur. Ekip Rıza Baba’yı kurtarmak için Sezgin’in peşine düşer. Rıza Baba’nın ailesi ise Pınar’ın hamile olduğunu öğrenir. Bir taraftan güzel haberle mutlu olmuşlar; ancak Rıza’nın içerde olmasından dolayı buruk bir sevinç yaşamışlardır.

Rıza Baba içerde de güvende değildir. Oktay isimli mahkum ,Rıza Baba’yı sürekli tehdit etmektedir. Dışarıdaki düşmanları Rıza’yı burada da takip etmiş ve ölüm emrini çoktan vermişlerdir. Rıza’nın içerde durmasını zorlaştıracak durumlar yalnızca bunlar da değildir. Dışarıda ailesini sarsacak beklenmedik bir olay yaşayacaktır. Sezgin dışarıda da rahat durmamıştır. Rıza’ya ve ekibe zarar vermek için her şeyi yapmaya hazırdır. Ekibin de Rıza’yı içerde bırakmaya hiç niyeti yoktur. Babalarını çıkarmak için Sezgin’i bir an önce yakalayıp olayı aydınlatmaları gerekmektedir. Pınar tek başına evden çıkıp arabasına binip gidecekken, Sezgin ile karşı karşıya gelirler.