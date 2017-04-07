Arka Sokaklar 437. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Mesut ekibe geri dönüyor

Arka Sokaklar 437. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, Gümüş doktor ve hemşireleri gazla bayıltarak Mesut’un ameliyatına sızdı. Silahı dayayıp tam öldürecekken ekibimiz, aldıkları istihbarat doğrultusunda ameliyathaneye girdi. Son anda Mesut’u kurtardılar ancak Gümüş baygın numarası yaparak hastaneden kaçmayı başardı. Mesut intikam peşine düştü. 14 Nisan 2017 Cuma akşamı ekrana gelecek olan Arka Sokaklar dizisinin 437. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Takipçilerinin merakla beklediği fragmanı izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

ARKA SOKAKLAR 437. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mesut, ekibe yeniden dönüyor. Nazike, tehlike içerisine giriyor.

Mesut, hastanede geçirdiği zamandan sonra iyileşir ve yeniden ekip arkadaşlarıyla çalışmaya başlar. Mesut'un gelişiyle şaşkına dönen ekip, sevincini gizleyemez ve mutlu olurlar. Nazike ise kendini tehlike içerisinde buluyor. Hüsnü'nün derdi ise bambaşka! Ali'nin bir tanıdığının samimi davranışları, Pınar ile aralarında soğuk rüzgarların esmesine mi sebep olacak? Ekibin ise zorlu bir görevi var! Suçluların alması gereken ceza yerini bulacakken, masum insanlar kurtulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut'a hastanede yapılan saldırı durumunu daha da mı kritikleştiriyor? Hüsnü, kızına atılan tokadın hesabını nasıl soracak?

Operasyon sırasında Gümüş'ün mermileriyle ağır yaralanan Mesut, Oktay'ın yardımıyla hastaneye getirilmiştir. Fakat Gümüş bu işi tamamen bitirmek ister ve hastaneye saldırı düzenler. Bu saldırı sonrasında ekip ise duruma iyice sinirlenir ve tüm imkanlarını kullanmaya hazırdır.

Zeliha ise Alphan'ı uygunsuz görmesi sonucu yıkılır ve dava açar. Bu durumu yediremeyen Alphan ise tokat ile karşılık verir. Durumu öğrenen Hüsnü ise delirir ve kızına bunu yapanlardan hesap sormak için hareket eder.

Mesut, Gümüş'ten intikam almak için ne yapacak?

Gümüş doktor ve hemşireleri gazla bayıltarak Mesut’un ameliyatına sızmıştır. Silahı dayayıp tam öldürecekken ekibimiz, aldıkları istihbarat doğrultusunda ameliyathaneye girer. Son anda Mesut’u kurtarırlar ancak Gümüş baygın numarası yaparak hastaneden kaçmayı başarır. Mesut ve Tunç yeniden ameliyata alınır. Ameliyat başarılı geçer ve ikisi de gözlerini açar.

Zeliha ve Alphan, ailelerini karşılarına aldıkları için, kalacak yerleri yoktur. İkisi de arkadaşlarının yanında kalır. Alphan’ın tekrar uyuşturucu madde kullanmaya başlaması üzerine Zeliha ipleri koparır ve boşanmaya karar verir. Alphan’ı girdiği uyuşturucu komasından Hüsnü kurtarır ama bir daha kızının yanına yaklaşmasına izin vermez. Zeliha ailesiyle arasını düzeltir ve evine geri döner. Mesut’un psikolojisi iyice bozulmuştur. Gümüş bulunmadan da rahat etmeyecektir.

Gümüş’ün yurtdışında yaşayan karısı Andrea da örgütle bağlantılıdır. İstanbul’a, örgüt üzerinden para getirmeye çalışan kadın, Rıza Baba ve ekibi tarafından takip edilir. Haberi duyan Mesut’ta peşlerine takılır. Mesut bu durumdayken, ekip operasyona katılmasına razı olmaz. Mesut ne yapıp edip Gümüş’ün peşine düşmeye ve intikamını almaya kararlıdır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NEDİR?

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.