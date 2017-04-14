Arka Sokaklar 438. yeni bölüm fragmanı son bölüm Kanal D’de izleniyor

Arka Sokaklar 438. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Arka Sokaklar son bölüm ardından gözler 438. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Kadrosunda usta oyuncuları barındıran ve Türk televizyonlarının uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar son bölümde, Mesut ekip arkadaşlarının yanına ve görevinin başına geri döndü. Bir diğer yandan hiç beklenmedik bir şey oldu ve Nazike kaçırıldı. Arka Sokaklar 438. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Mesut taburcu olur ve bir süre evinde dinlenecektir. Herkes Mesut iyileştiği için çok mutludur ve karşılamaya gelirler. Selin bir süre onun yanında kalıp tamamen iyileşene kadar refakat edecektir. Sevgi ve Tunç’la beraber adeta bir aile olmuşlardır. Sevgi, bu durumdan çok memnundur.

Hale, mankenlik ajansı sahibi olan fakat genç kızları tuzağa düşürüp fuhuşa zorlayan bir kadındır. Buse isimli oldukça güzel bir mankeni tehdit ederek, şiddet uygular. Kız şikâyetçi olmak için emniyete gelir. Ekibimiz Hale’nin yaptığı pis işleri ortaya çıkarmak için plan yaparlar. Buse’yi de son dakika fuhuşa zorlanmaktan Ali’nin de dâhil olduğu ekibimiz kurtarır. Buse, Ali’den etkilenmiştir. Pınar, Ali ile öğlen yemeğine çıkmak için emniyete gelir. Bu sırada emniyette işlemleri devam etmekte olan Buse Ali’ye teşekkür etmek için boynuna sarılır. Pınar’ın bu ana bire bir tanık olması ve verdiği tepki sonrasında doğacak sorunların habercisi olur.

Nihal ve Furkan isimli çift uyuşturucu bağımlısıdır. Furkan tedavi olup bırakmıştır ancak Nihal hamile olduğu için tedavi olamamış ve bebeği de bağımlı doğmuştur. Kadın aldığı uyuşturucu etkisiyle hayatını kaybeder. Nihal’in uyuşturucu aldığı torbacıların hepsi esrarengiz şekilde öldürülmektedir.