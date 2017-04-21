Arka Sokaklar 439. yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar son bölüm Kanal D’de

Arka Sokaklar 439. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Uzun süredir oynayan ve dizi takipçilerinin vazgeçemediği polisiye dizi Arka Sokaklar’ın 439. yeni bölümü 28 Nisan 2017 Cuma akşamı ekrana gelecek. Arka Sokaklar son bölümde Buse, hayatını kurtaran Ali’den çok etkilendi ve ona aşık oldu. Selin’in komşusu Kadir, karısı Seval’e şiddet uygular. Selin bunu fark eder ve kadını adamın elinden kurtarır. Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar 439. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman için aşağıdaki linki tıklayın...

ARKA SOKAKLAR 439. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pınar, Ali’den boşanmak mı istiyor? Zorla kaçırılan Zeliş, kurtulabilecek mi?

Buse’nin Ali’yi öperken görüntülenmesi Pınar için boşanmanın eşiğine getirir. Pınar’ın kararı karşısında Ali çılgına dönse de bir suçunun olmadığını anlatamaz.

Çiçeği burnunda muhabir Zeliş, zor bir haberle karşı karşıya iken zorla rehin alınır. Bu zor durumda bile canlı yayın yaparak, haberine devam eder. Lakin Çoban Ailesi bu haberi izleyince çılgına döner ve Zeliş’i bulmak için ellerinden gelenleri yapar.

Ekibin ise yine zor bir görevi vardır. Adaleti sağlamak için çatışmaya girecekleri meşakkatli görev onları bekler.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Buse, hayatını kurtaran Ali’den çok etkilenmiş ve ona aşık olmuştur!

Mankenlik Ajansı sahibi Hale, Buse’nin ifade vermesini engellemek için her yolu dener. Kızı susturmak için adam tutar ancak polisler olaya müdahale eder. Erkek kardeşini devreye sokarak Buse’yi mahkeme günü kaçırtır. Ekip kızı mahkemeye yetiştirmek için peşlerine düşer. Buse, Ali’yi elde etmek için sinsi planlar yapar.

Selin’in komşusu Kadir, karısı Seval’e şiddet uygular. Selin bunu fark eder ve kadını adamın elinden kurtarır. Seval, kocasının düşmanları tarafından kaçırılırken Sevgi kaçıranları görür. Artık bir görgü tanığı vardır.

Metin ve Tekin, yolda baygın bir adam bulurlar ve yardım etmek için eve götürürler. Adam hafızasını kaybetmiştir ve hiçbir şey hatırlamamaktadır. Hüsnü, evde tanımadığı bir adam görünce şaşkına döner ve sinirlenir. Adamı alıp emniyete götürür. Nazike, adamın eski kocası Talat’a olan benzerliği nedeniyle, Talat ismini takar. Emniyette kısa bir araştırmadan sonra, adamın adının Muzaffer olduğunu ve evli olduğunu öğrenirler. Nazike hayal kırıklığına uğrar, çünkü adamdan etkilenmiştir. Evlenme hayalleri suya düşer.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NEDİR?

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.

Yapımcı: Türker İnanoğlu

Yönetmen: Orhan Oğuz

Genel Koordinatör: Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı: Ahmet Yurdakul

Senaryo: Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul, Ömer Genç

Müzik: Murat Evgin

Oyuncular: Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Oya Okar (Selin Komiser), Alp Korkmaz (Ali), Özlem Çınar (Aylin), Ozan Çobanoğlu (Hakan Çınar), Boğaç Aksoy (Volkan), Figen Evren (Suat), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Yüsra Geyik (Zeliha), Furkan Göksel (Metin), Onur Bay (Tekin), Manolya Aşık (Şule), Efe Günay (Haydarberk), Kerimhan Duman (Tunç), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Çelik (Ayla), Kaan Uslu (Efe Bebek), Tunç Oğuz (Arda), Beste Şamcı (Eda) ve Garip Kont