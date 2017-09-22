Arka Sokaklar 450. Bölüm fragmanı yayında mı? Arka Sokaklar son 449. Bölüm Kanal D’de

Arka Sokaklar yeni 450. Bölüm fragmanı merakla araştırılıyor. Arka Sokaklar son 449. Bölüm izleyici ile buluşacak. Sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar efsanesini sürdürmeye devam ediyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan’ın kadrosunda yer aldığı dizi Cuma akşamlar 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Arka Sokaklar son bölümde Kudret ve İsmet, Suriyeli Selman’ı Demiryolu Köprüsü’nden aşağı atarlar. Kudret, Suriyelileri bir pansiyonda toplayıp paralarını alan bir çetenin üyesidir. Başlarında da Asaf isimli adam vardır. İzmir’den gelen komiser yardımcısı Bahar ve Osman, çeteyi çökertmek için pansiyonun karşısından izleme yapmaktadır. Rıza Baba ve ekibi de olaya dahil olur. Arda’yla Volkan, Kudret’i takip eder. Bahar da peşlerine takılır ve karışıklık anında Asaf’ı ellerinden kaçırırlar. . Komiser yardımcısı Bahar, Asaf’ı yakalamak için üstün performans gösterir. Rıza Baba çok etkilenir ve Bahar gibi birini ekibinde görmek ister. Arka Sokaklar 450. Bölüm fragmanı ve Arka Sokaklar 449. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

ARKAK SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kudret ve İsmet, Suriyeli Selman’ı Demiryolu Köprüsü’nden aşağı atarlar. Kudret, Suriyelileri bir pansiyonda toplayıp paralarını alan bir çetenin üyesidir. Başlarında da Asaf isimli adam vardır. İzmir’den gelen komiser yardımcısı Bahar ve Osman, çeteyi çökertmek için pansiyonun karşısından izleme yapmaktadır. Rıza Baba ve ekibi de olaya dahil olur. Arda’yla Volkan, Kudret’i takip eder. Bahar da peşlerine takılır ve karışıklık anında Asaf’ı ellerinden kaçırırlar. Komiser yardımcısı Bahar, Asaf’ı yakalamak için üstün performans gösterir. Rıza Baba çok etkilenir ve Bahar gibi birini ekibinde görmek ister.

Mesut ve ekibi, yeni operasyonlara hazırlanırlar. Bedran ve adamları, kayıpları tamamlamak için, etraftan gençleri ve çocukları toplar. Mustafa ve Ahmet’te onlar arasındadır. Ahmet, abisinin zorlamasıyla katılmıştır. Mustafa ise gözünü karartmış ve Bedran’ın yapacağı korkunç planlarının bir parçası olmaya hazırdır. Mesut, Bedran’a çok yaklaşmıştır; ancak, Bedran’ın acımasızca kurulmuş yeni planları vardır. Mesut, Bedran’dan, kıydığı canların intikamını almaya kararlıdır.

ARKAK SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.