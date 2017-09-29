Arka Sokaklar 451. yeni bölüm fragmanı yayında mı Arka Sokaklar 450. son bölüm Kanal D'de

Arka Sokaklar 451. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından araştırılmaya başlandı. Arka Sokaklar'ın 29 Eylül Cuma akşamı yayınlanacak 450. Bölümünde; ekibimiz, İstanbul'da olduğunu öğrendikleri Bedran'ın peşine düşüyor! Hüsnü ve ailesi, Suat'ı ziyaret etmek için mezarlığa gittiklerinde can sıkan bir haber alıyorlar! Ekip, lösemi hastası torunu için para biriktiren taksici Rasim babayı soyan hırsızların peşine düşüyor! Mesut ve özel tim ekibi, Bedran'ın terörist grubunu terk edilmiş bir köyde sıkıştırmış ve başarılı bir operasyona imza atmıştı! Bedran'ın bulunduğu kulübeyi de patlatarak operasyonu sonlandırarak Bedran'ın öldüğünü rapor etmiş ve İstanbul'a dönmüştür! Urfa'da geçirdiği stresli hayatı geride bırakabilmek içinde Rıza Baba'dan izin almıştır. Selin ile geçirdiği vakitler rahatlamasını sağlarken, Urfa'dan gelen Veysel'in verdiği kötü haber ile sarsılır! Bedran ölmemiştir ve İstanbul'a gelmiştir!



Rıza Baba ve ekibi, Bedran'ın İstanbul'da takibini sürmeye başlar. Gidebileceği yerleri tespit ettiklerinde önemli bir ayrıntıya ulaşırlar. Bedran'ın, İstanbul'da Mirza adında bir kardeşi yaşamaktadır ve düğünü vardır! Rıza Baba, Bedran'ı yakalayabilmek için ekibi ile Mirza'nın düğününe operasyon planını harekete geçirir! Kılık değiştiren ekip düğündeki yerlerini alır. Bedran'da kılık değiştirip geldiği düğünde bir terslik olduğunu sezinler. Mesut, ekip arkadaşlarının açığa çıktığını düşünerek vakit kaybetmeden Bedran'ın karşısına dikilir. Silahlar çekilir! Peki Rıza Baba ve ekibi, Bedran'ı yakalayabilecek mi? Mesut, tekrar karşı karşıya kaldığı Bedran ile neler yaşayacak?



ARKA SOKAKLAR 450. BÖLÜM FRAGMANI







ARKA SOKAKLAR 450. BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Mesut ve ekip, Bedran’ın ölmediğini öğreniyor! Arka Sokaklar 450. Bölüm 29 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! Mesut, Rıza Baba’dan kafa izni almış ve Şile’de Hikmet Kaptan’ın yanında kalmaya başlamıştır. Selin ara ara onu ziyaret eder ve aralarında yakınlaşma olur. Selin işi bırakmayı düşündüğü için Mesut’a kızgındır. Urfa’dan arkadaşı olan Veysel’de Mesut’u ziyarete gelir. Mesut, Bedran’ın ölmediğini Veysel’den öğrenir. Mesut yarım kalan işini tamamlamak için görevine geri döner. Eğer Bedran hayattaysa, kardeşi Mirza’nın düğününe gelecektir. Düğün günü Bedran’ı kıskıvrak yakalamak için hazırlıklar yapılır.



Çoban ailesi, Suat’ın mezarını ziyaret etmeye karar verir. Haydarberk’in psikolojisi bozulmasın diye, onu komşuya emanet ederler. Haydarberk, gizlice evden kaçar ve mezarlığa giden otobüslere biner. Komşu kadın çocuğun gittiğini fark edince Nazike’ye haber verir. Bütün ev halkı Haydarberk’i aramaya başlar.



70 yaşındaki Rasim amca, lösemi hastası torununun ameliyat parası için taksicilik yapmaktadır. Biriktirdiği 8.000 TL’yi, iki maskeli adam gasp eder. Durağın sahibi Numan, Rasim amcaya kötü davranmaktadır. Ekibimiz küçük çocuğun ameliyat olması için hırsızların peşine düşer. Gözler ilk olarak Numan’a çevrilir.



Hüsnü'nün oğlu Haydarberk kayıp!



Hüsnü ailesini Suat'ın mezarına ziyarete götürür. Yaşı küçük olan Haydarberk'i ise, annesinin mezarında üzülmesin diye komşuya bırakırlar. Duygusal geçen mezarlık ziyareti esnasında Nazike, komşudan gelen telefon ile şok olur. Haydarberk kayıptır! Hüsnü ve ailesi Haydarberk'i bulmak için seferber olur! Peki, Haydarberk bulunacak mı? Kaybolan Haydarberk nerede?



Ekip gaspçıların peşinde!



Rasim, taksi şoförüdür! Lösemi hastası olan torunu için para biriktirmiştir. İki maskeli hırsız biriktirdiği paraları gasp eder. Ekibimiz, bu hırsızlık olayının peşine düşer. Yapılan tahkikatlar ise, taksi durağının sahibi olan Numan'ın şüpheli kişi olduğunu göstermektedir. Ekibimiz, soru işaretleri ile dolu olan hırsızlık olayında erken karar vermek istemez ve olayı titizlikle inceler! Çünkü, ortada ameliyat olmayı bekleyen lösemi hastası bir çocuk vardır ve çalınan paranın bir an önce bulunması gerekmektedir! Ekibimiz hırsızları yakalayabilecek mi? Hırsızların başında gerçekten Numan mı var? Lösemi hastası küçük çocuk ameliyat olabilecek mi?Tüm soruların cevabı yayınlanacak yeni bölümde!...



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Arka Sokaklar'ın 449. yeni bölümünde; Komiser Yardımcısı Bahar (Merve Oflaz) Rıza Baba'nın ekibine katılıyor!

İzmir Emniyeti Kaçakçılık biriminde komiser yardımcılığı yapan Bahar, Suriyelileri yurtdışına kaçırma bahanesiyle paralarını gasp eden bir çetenin izini sürerken yolu İstanbul'a düşer. Çetenin elebaşısı Asaf'a ulaşabilmek için, İzmir'den beri takip ettiği Kudret'i, Arda ve Volkan ile birlikte yakalar. Olay yerine gelen Rıza Baba ve ekibi, Arda ve Volkan'ı elleri kelepçeli olarak bulur. Olay açıklığa kavuştuktan sonra, Asaf'a ortak operasyon düzenlerler. Operasyon sırasında Bahar'ın performansını gören Rıza Baba, kendi ekibinde yer almasını ister. Bahar, Rıza Baba ve ekibinin başarılarla dolu geçmişini bildiğinden hiç düşünmez, kabul eder!



Mesut, Necmi öğretmeni kaçıran Bedran'ın peşinde dağlarda operasyon düzenler. Mağarada sıkıştırdıkları Bedran ve adamları, Mesut'un tüm uyarılarına rağmen teslim olmazlar. Mesut, Necmi öğretmeni bırakmaları halinde oradan uzaklaşacaklarını söyler. Bedran ise, Mesut'un tahmin edemeyeceği bir kötülük yapar.