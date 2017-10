Arka Sokaklar 452. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Arka Sokaklar son 451. Bölüm Kanal D’de

Arka Sokaklar izleyicisi ile buluşuyor. Arka Sokaklar yeni 452. Bölüm fragmanı merakla araştırılıyor. Sevilen dizi her Cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi isimler bulunuyor. Dizi her sezon ayrı bir heyecanla takip ediliyor. Arka Sokaklar son bölümde Bedran’a çatışmada kurşun saplanmıştır. Bedran’ın adamları, kurşunu çıkarması için Ambulans doktoru ve yanındaki hemşireyi kaçırırlar. Hemşire, Asiye’dir. Doktor ve Asiye, Bedran’daki kurşunu çıkarır; ancak Bedran kendine geldiğinde, ikisini de öldürmelerini emreder. Hüsnü'ler, Bedran’dan önce Asiyeleri bulmak için harekete geçer. Köyde yaşayan Caner, Mesut'lara yardım etmek için Bedran'ları gördüğü yerde polise haber verir. Mesut'lar baskına hazırlanır. Caner’i evine Hande’yle gönderirler. Bedran, Hande ve Caner’in karşısına çıkar ve silahını onlara doğrultur. Dizinin her bölümünde olduğu gibi bu bölümde de heyecan dorukta. Arka Sokaklar yeni 452. Bölüm fragmanı ve Arka Sokaklar son 451. Bölüm sizlerle olacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Bedran’a çatışmada kurşun saplanmıştır. Bedran’ın adamları, kurşunu çıkarması için Ambulans doktoru ve yanındaki hemşireyi kaçırırlar. Hemşire, Asiye’dir. Doktor ve Asiye, Bedran’daki kurşunu çıkarır; ancak Bedran kendine geldiğinde, ikisini de öldürmelerini emreder. Hüsnü'ler, Bedran’dan önce Asiyeleri bulmak için harekete geçer. Köyde yaşayan Caner, Mesut'lara yardım etmek için Bedran'ları gördüğü yerde polise haber verir. Mesut'lar baskına hazırlanır. Caner’i evine Hande’yle gönderirler. Bedran, Hande ve Caner’in karşısına çıkar ve silahını onlara doğrultur.

Güle ise, kocasının intikamını almaya kararlıdır ve Bedran’ın yanına gelir. Bedran, şehrin ortasında kanlı bir eylem yapma niyetindedir ve Güle’yi de canlı bomba olarak kullanacaktır. Bedran, Güle’ye büyük bir restoranı patlatması görevini verir…

Pınar ve Ali’nin yakın arkadaşları Fırat ve Damla İstanbul’a yerleşmişlerdir. Akşam yemeği içinde plan yaparlar. Fırat ve Damla kızlarıyla beraber buluşacakları mekana önden gider. Pınar, Zeyno ve Efe ile birlikte mekana ulaşmaya çalışmakta, Ali de işlerin yoğunluğu sebebiyle geç kalmış bir an önce emniyetten çıkmaya çalışmaktadır. Pınar, çocuklarla birlikte Ali’den önce eylemin yapılacağı restorana ulaşır, aracını park eder ve Damlaların yanına doğru yürümeye başlar.

ARKA SOKAKLAR KONUSU

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.