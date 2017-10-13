Arka Sokaklar 453. yeni bölüm fragmanı yayında mı Arka Sokaklar 452. bölüm Kanal D'de izle

Arka Sokaklar 453. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile gündemden düşmeyen Arka Sokaklar 452. son bölümünde Selin, Bedran tarafından kaçırılır. Mesut, Selin'in kaçırılmasından sonra Rıza Baba ve ekibinden ayrı hareket etmeye başlar. Rıza Baba, Mesut'u bu hareketinden dolayı cezalandırırken; Selin, Bedran'ın adamı tarafından elleri bağlı bir şekilde deniz atılır! Öte yandan, Mesut'un yaşadıklarından dolayı alkole tekrar sığınması hem Selin'i, hem de ekibi kötü etkilemektedir. Kararlarında fevri davranmaya başlayan Mesut, Selin'i bile kırmaktan geri kalmaz. Restoran eyleminde ise, Pınar'dan haber alınamamaktadır! Bedran'ın bombalattığı restoranda ölü sayısı 20'ye çıkmışken, Pınar'a ulaşamayan Ali çıldırmak üzeredir! İşte Arka Sokaklar 453. yeni bölüm fragmanı ve detayları..



Arka Sokaklar 452. bölümünde Dila, Bedran’la buluşmak için evden çıkar. Ekibimiz takibe başlar. Tam ellerinden kaçırmışlardır ki Selin takibe devam eder; ancak, Bedran’ın adamları Selin’i kaçırır. Bedran Mesut’a, Selin’in elinde olduğuna dair video gönderir. Mesut da silahını alıp çıkar ve Bedran’ın annesi Mizgin’i rehin alır. Mahalledeki gençlerle çatışır. Rıza Baba, Mesut’u emniyete çağırır ve silahına el koyar. Mesut sinir içindedir. Dila, Bedran’la buluşmuştur ve Bedran’ın yanında kalır. Dila, Selin’i öldürmemesi için Bedran’a baskı yapar.

Ekip, Bedran’ın adamı Polat’a ulaşır. Polat, yurt dışına gönderilecek eroinlerin olduğu yerde baskına uğrar. Bedran Mesut’tan, Selin’e karşılık adamını getirmesini ister. Mesut ekibin elinden Polat’ı kurtarır. Rıza, Mesut’un bireysel olarak hareket etmesinden rahatsız olur ve Mesut’u Volkan’ı yaralamasından ötürü gözaltına alır. Bedran, eroinlerin eline ulaşmasından dolayı mutludur; ancak Mesut’un ona bir sürprizi vardır.



Ocak başında patlama olduğu haberi, Rıza Baba ve ekibine ulaşmıştır. Pınar’ın da orada olduğu endişesiyle olay yerine giderler. Ali çıldırmış şekilde karısını ve çocuklarını arar. Fırat, Damla ve Cansu’nun da ölenler arasında olması, herkesi yıkıma uğratır.



ARKA SOKAKLAR 452. BÖLÜM FRAGMANI