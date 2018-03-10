Arka Sokaklar 472.son bölüm izleme linki Arka Sokaklar 473. yeni bölüm Kanal D izle



Arka Sokaklar 473.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Arka Sokaklar son 472.bölüm izle Kanal D’de! Sevilen Arka Sokaklar dizisi her Cuma saat 20.00’da Kanal D’de izleyicisiyle buluşuyor. Arka Sokaklar son bölümde neler oldu? Bahar gizli görev için uyuşturucu şebekesinin arasına karışmıştı. İlk başlarda kimliğini iyi saklasa da sonra Bahar’ın polis olduğu anlaşılmıştı. Polis kimliği ifşa olunca ekiple olan iletişimi kesilmişti. Bu yüzden ekip hemen harekete geçerek arkadaşları Bahar'ı kurtarmak için operasyon başlatmıştı. Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde ; Koray’ın ölmesi Rıza Baba ve ekibindekileri zor duruma düşüyor. Ekip bir anda cinayet şube ile karşı karşıya kalıyor. Emniyete gelen cinayet masasından görevli kadın müfettiş ile Rıza Baba arasında büyük tartışma çıkıyor. Ekip ise uyuşturucu tacirlerinin peşine düşüyor. Art arda operasyonlar yaparak uyuşturucuyu tacirlerini hapse tıkmayı istiyorlar.

Arka Sokaklar’ın 471. Bölümünde Neler Oldu?

Arka Sokaklar’ın son bölümünde; Bahar gizli görev için uyuşturucu şebekesinin arasına karışmıştı. İlk başlarda kimliğini iyi saklasa da sonra Bahar’ın polis olduğu anlaşılmıştı. Polis kimliği ifşa olunca ekiple olan iletişimi kesilmişti. Bu yüzden ekip hemen harekete geçerek arkadaşları Bahar'ı kurtarmak için operasyon başlatmıştı.

Uyuşturucu baronu Ramiz gizli görevde yakalanan Bahar’ın polis olduğunu anlayınca iyice sinirlenmişti. Ramiz talimat vererek Bahar’ı bağlayıp tıra bindirdiler. Ramiz daha sonra Rıza Baba’yı arayıp fidye istedi. Rıza Baba ise operasyon için Mali Şube’den parayı almıştı. Bahar’ın takasının yapılacağı yere tüm ekip tedbirli şekilde gitmiştiler. Yusuf’un ise sabredecek gücü kalmamıştı. Her ne kadar ekibe destek olmak istese de yaptığı düşüncesizce şeylerden dolayı; Arif, Yusuf’un bu işe karışmasını istemedi. Ekibin polislerinden biri olan Eda ise Koray isimli bir gençle tanışmıştı . Onunla buluşunca Koray Eda’ya şiddet uyguladı. Ekip bir saldırı anonsunu alınca olay yerine gittiler ve kişinin Eda olduğunu gördüler. Bu duruma çok sinirlenen ekip Koray’ı bir an önce bulmak için seferber oldu. Fakat Koray’ın bulma sürecinde işler iyice sarpa sardı.

472. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde ; Koray’ın ölmesi Rıza Baba ve ekibindekileri zor duruma düşüyor. Ekip bir anda cinayet şube ile karşı karşıya kalıyor. Emniyete gelen cinayet masasından görevli kadın müfettiş ile Rıza Baba arasında büyük tartışma çıkıyor. Ekip ise uyuşturucu tacirlerinin peşine düşüyor. Art arda operasyonlar yaparak uyuşturucuyu tacirlerini hapse tıkmayı istiyorlar.



ARKA SOKAKLAR 473.BÖLÜM FRAGMANI



Rıza Baba’nın geçmişinden hesaplaşmadığı İsmet ise aniden karşısına çıkıyor. İsmet’in asıl hedefi Rıza Babayı öldürerek intikam almak. Bir anda araçtan çıkan İsmet elindeki silahı Rıza Babaya doğrultuyor. Rıza Baba uzun uğraşlar sonucunda İsmet’in silahı indirmesi için onu ikna edemiyor. Hüsnü’nün kızı Zeliş ise haber yakalama hırsı ile çok tehlikeli bir işe adım atıyor. Hüsnü kızını uyarmasına rağmen Zeliş mekana haber yapmaya gidiyor. Gizlice mekana girmeye çalışırken, Zeliş adamlar tarafından fark ediliyor ve vuruluyor. Zeliş’in durumu nasıl ? Zeliş yaşayacak mı ? Rıza Baba ve İsmet’in hesaplaşmasında kan mı dökülecek?

Arka Sokaklar Konusu

İstanbul şehrini herkes için daha güvenli daha yaşanılabilir kılmak için her türlü kötülükle mücadele eden bir polis ekibinin hikayesinin anlatıldığı Arka Sokaklar , samimi ve gerçekçi senaryosu ile izleyicileri uzun yıllardır ekrana bağlıyor. İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube de görev yapan ‘Rıza Baba ve ekibi ‘ beyaz minibüsleri ile İstanbul sokaklarını karış karış gezip, kötünün peşinden koşuyor. Keder, aşk, acı,ıstırap, komedinin bir arada yaşandığını bu polisiye türündeki dizide her karakterin yaşamı ve işlerine olan bağlılığı çok seviliyor.

ARKA SOKAKLAR 472.BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar Oyuncuları

Rıza Baba ( Zafer Ergin ): İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubenin amiri olan Rıza Baba ekibiyle yanlışın ve kötülüğün peşinden koşuyor. Ekibin tatlı sert lideri, karısı ve kızının kahramanı, masumların koruyucusu, kötülerin korkulu rüyası olan Rıza Baba, özellikle moral veren konuşmaları ile çok seviliyor.

Mesut Komiser ( Şevket Çoruh ): Ekibin şakacı ve muzur çocuğu olan Mesut, öfke kontrolü sağlamaması ile bilinir. Oğlu Tunç ile maceradan maceraya atlarken, hem yalnız bir baba olarak çocuk yetiştirmeye çalışıyor. Hem de İstanbul sokaklarını karış karış gezerek kötülükten arındırmaya çalışır.

Hüsnü Çoban ( Özgür Ozan ): Hüsnü Çoban ekibin değişmez elemanlarından biri. Hüsnü’nün ailesi, yaşam mücadelesi, maddi zorluklar ile başa çıkma çabası, çocuklarını yetiştirmek ve işin yapabilmek için çırpınması Türk polisinin yaşadığı hayatı özetler biçimdedir.

Bu ekipte olmayı seviyorum!

Özlem Çınar’ı yıllardır “Arka Sokaklar”ın Aylin Komiser’i olarak izliyoruz. Peki hiç mi sıkılmadı, hiç mi “Benden bu kadar” demedi, başka projelerde kendini göstermek için alıp çantasını gitmek istemedi? Çınar’ın yanıtı tereddüde yer bırakmıyor: “Hiçbir dönemde bu işi bırakmayı düşünecek kadar sıkılmadım. Sanırım bağ kurma duygusu, sıkıntıyı alt ediyor.”

Nasıl gidiyor 12’nci sezon?

- “Arka Sokaklar” her sene olduğu gibi yine kalite standardını koruyarak, hatta daha da yükselterek yola devam ediyor. Yani iyi gidiyoruz (gülüyor).

Yıllardır Aylin ’i canlandırıyorsunuz, “Aylin” olmaktan sıkıldığınız oldu mu hiç?

- İnsan çok uzun süre aynı proje içinde yer alınca, elbette farklı şeyler arzulayabiliyor ve bu gayet doğal. Sadece oyuncular değil, ekipteki herkes bunu hisseder, aklından geçirir. Ama hiçbir dönemde “Arka Sokaklar”ı bırakmayı düşünecek kadar sıkılmadım. Sanırım bağ kurma duygusu, sıkıntıyı alt ediyor. Hâlâ ilk günkü gibi bu dizide ve bu ekipte olmayı seviyorum, bundan keyif alıyorum.