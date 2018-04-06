Arka Sokaklar 477.yeni bölüm fragmanı yayında mı Arka Sokaklar son 476.bölüm izle! Ekranların sevilen ve ilgiyle izlenilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar araştırılıyor. Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde; Ferman ekibin elinden kaçıyor. Tüm ekip zorlu bir operasyon ile yakaladığı Ferman’ı elinden kaçırınca ekibin imajı çiziliyor. Rıza Baba ekibini karşısına alarak Ferman’ı ellerinden kaçırmanın sonucunda onlara bulaşan bu lekeyi temizlemeleri gerektiğini söylüyor. Arka Sokaklar’ın ekrana gelen son bölümünde; Selin kardeşinin emaneti yeğenine bakması için bir bakıcı tutmuştu. Bu bakıcı Şükran daha sonra akrabası İlyas yüzünden karanlık işlere bulaşmıştı. Terör örgütüne üye olan Şükran ; Umut bebeğin kaçırılmasından rol oynamıştı. işte vazgeçilmez dizi Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

Arka Sokaklar’ın 475. Bölümünde Neler Oldu?

Arka Sokaklar’ın ekrana gelen son bölümünde; Selin kardeşinin emaneti yeğenine bakması için bir bakıcı tutmuştu. Bu bakıcı Şükran daha sonra akrabası İlyas yüzünden karanlık işlere bulaşmıştı. Terör örgütüne üye olan Şükran ; Umut bebeğin kaçırılmasından rol oynamıştı. Şükran kaçırdığı bebeği İlyas adındaki adama vermişti. Mesut ve Selin eve geldiğinde gördükleri not ile şok uğramıştı. Mesut hemen ekibe haber verip operasyona başlamışlardı. Yusuf ise aniden memleketine gideceğini söylemişti. Baha bu ani gidişe anlam veremedi. Üstelik Aylin’in de Yusuf2u İstanbul’da görmesiyle işler iyice şüphe uyandırmıştı.

476. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde; Ferman ekibin elinden kaçıyor. Tüm ekip zorlu bir operasyon ile yakaladığı Ferman’ı elinden kaçırınca ekibin imajı çiziliyor. Rıza Baba ekibini karşısına alarak Ferman’ı ellerinden kaçırmanın sonucunda onlara bulaşan bu lekeyi temizlemeleri gerektiğini söylüyor. Bu yüzden Rıza Baba ve tüm ekip yeniden Ferman’ı yakalamak için çalışma başlatıyor.

Mesut Komiser ve Selin ise kaçırılan Umut’u yakalamak için çaba sarf ediyor. Umut bebeğin kaçırılmasının ardından Selin kendine gelemezken Mesut ise iyice kontrolden çıkıyor. Bebeğin kaçırılmasında yardım ve yataklık eden Şükran ise terör suçlusu kabul ediliyor. Bu yüzden hem Rıza Baba ve ekibi hem de teröristler ile mücadele timi Şükran’ı bulmaya çalışıyor. Fakat Mesut Komiser operasyondan çok daha farklı hareket ediyor. Bir anda kontrolden çıkan Mesut Komiser ekip otosunu bırakarak bir araca biniyor. Araçta Ferman’ın adamları da var. Bunun üzerine Ferman’ı aratarak Umut’un nerde olduğunu soruyor. Fakat net bir cevap alamayınca büyük bir kurtarma operasyonun da düğmesine basılıyor. Diğer yandan lüks bir aracın içinden bir genç ve bir kadın çıkıyor. Bu kadının Meltem olduğu görüntülerden doğrulanırken yanındaki adamın da Tekin olduğu anlaşılıyor. Hüsnü oğlunun o araçta ne işi olduğunu anlayamıyor.

Arka Sokaklar Konusu

İstanbul şehrini herkes için daha güvenli daha yaşanılabilir kılmak için her türlü kötülükle mücadele eden bir polis ekibinin hikayesinin anlatıldığı Arka Sokaklar , samimi ve gerçekçi senaryosu ile izleyicileri uzun yıllardır ekrana bağlıyor. İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube de görev yapan ‘Rıza Baba ve ekibi ‘ beyaz minibüsleri ile İstanbul sokaklarını karış karış gezip, kötünün peşinden koşuyor. Keder, aşk, acı,ıstırap, komedinin bir arada yaşandığını bu polisiye türündeki dizide her karakterin yaşamı ve işlerine olan bağlılığı çok seviliyor.

Arka Sokaklar Oyuncuları

Mesut Komiser ( Şevket Çoruh ): Ekibin şakacı ve muzur çocuğu olan Mesut, öfke kontrolü sağlamaması ile bilinir. Oğlu Tunç ile maceradan maceraya atlarken, hem yalnız bir baba olarak çocuk yetiştirmeye çalışıyor. Hem de İstanbul sokaklarını karış karış gezerek kötülükten arındırmaya çalışır.

Selin Koçoğlu ( Oya Akar ) : Ekibin yeni üyesi Selin, kuralcı ve katı bir komiserdir. Polis teşkilatında kadın olarak tüm zorlukları hakkıyla aşıp komiser olduğu için güçlü ve sert bir tarafı vardır. Rıza Baba ve ekibine yeni katılan Selin, ekip ruhuna da zamanla alışır. Selin karakterini canlandıran Oya Akar daha önce benzer birkaç yapımda rol almıştır.