Arka Sokaklar 480.yeni bölüm fragmanı Arka Sokaklar son 479.bölüm izle! Kanal D’de yayınlanmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Heyecanın bir an eksik olmadığı Arka Sokaklar’ın ekrana gelen son bölümünde ; Metin kardeşinin ismini temize çıkarmak için Barbaros’un evine gitmişti. Burada ikili arasında yaşanan arbede de Barbaros vurulmuştu. Olay yerine gelen polisler Metin’i tutukladı. Savcı Arzu talimat vererek Metin’in sorgudan sonra nezarethaneye atılmasını istedi. TV tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar; şu anda 12 sezona devam ediyor. Öyle ki, dizide adrenalin ve heyecan hiç dinmiyor. Oldukça kemik bir izleyici kitlesine sahip olan Arka Sokaklar’ın her bölümü aynı ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Arka Sokaklar’ın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da çok geçmeden yayınlandı. Arka Sokaklar 479. Bölüm fragmanında; ekip yine büyük bir operasyon ile İstanbul sokaklarını adım adım temizlemeye çalışıyor.

Arka Sokaklar’ın 478. Bölümünde Neler Oldu?

Arka Sokaklar’ın ekrana gelen son bölümünde ; Metin kardeşinin ismini temize çıkarmak için Barbaros’un evine gitmişti. Burada ikili arasında yaşanan arbede de Barbaros vurulmuştu. Olay yerine gelen polisler Metin’i tutukladı. Savcı Arzu talimat vererek Metin’in sorgudan sonra nezarethaneye atılmasını istedi. Ayrıca asayişe gelerek Hüsnü’nün konudan uzak durmasını söyledi. Üstelik de iyi bir avukat bulmasını çünkü Metin’in suçlu olduğuna inandığını da söyledi. Hüsnü zaten bir oğlunu nasıl kurtaracağını düşünürken şimdi diğer oğlu da ellerinden kayıp gitmişti. Evdekiler ile bu haberi paylaşınca herkes kahroldu. Diğer yandan Ziya, bir otelin konferans salonunda konuşma yaparken, Mecnun, Ziya’yı tebrik etti ve otelden ayrıldı. Fakat Ziya’nın arabasına kimyasal bir madde olduğundan habersiz arabaya biner binmez kimyasal madde etkisiyle Ziya bayıldı. Ekibimiz anonsu alıp olay yerine geldiğinde Hande ve Volkan da kimyasal maddenin etkisinde kalıp bayıldılar. Hande ve Volkan’ın kimyasal madde yüzünden hayati tehlikeye girmişti. Ali ve Pınar ise Ali’nin eski arkadaşı Musa’yı görmüşlerdi. Bir yerde oturur ve eski günlerden konuşan ikiliden, birkaç gün sonra Ali, Musa’yı suça karışmış şekilde buldu.

479. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor ?

Tv tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar; şu anda 12 sezona devam ediyor. Öyle ki, dizide adrenalin ve heyecan hiç dinmiyor. Oldukça kemik bir izleyici kitlesine sahip olan Arka Sokaklar’ın her bölümü aynı ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Arka Sokaklar’ın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da çok geçmeden yayınlandı. Arka Sokaklar 479. Bölüm fragmanında; ekip yine büyük bir operasyon ile İstanbul sokaklarını adım adım temizlemeye çalışıyor. Mesut ise Eren’i sağ salim kurtarmanın ve Tunç’a sonunda kavuşmanın sevinci içindedir. Bu yüzden Selin ile birlikte güzel bir hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Bu mutluluk maalesef kısa sürüyor. Çünkü görev her şeyden öne geliyor. Acil bir ihbar ile olay yerine giden ekipten Ali suçlunun peşinden koşuyor. Bu suçluyu yakalayınca da kişinin eski arkadaşı Veli olduğunu öğreniyor. Veli’yi tutuklamak için harekete geçen Ali arkadaşının ihaneti ile sarsılıyor.

Veli gizlice Ali’nin evine gidiyor. Ali’nin evinde eşi Pınar ve çocuğunu rehin alıyor. Üstelik görüntülü de Ali’yi arıyor. Ali ise ne yapacağını bilemiyor. Veli aslında Kiraz’ı istiyor. Bu yüzden Ali’ye veya ailesine zarar vermeyi de göze alıyor. Ekip büyük bir operasyon için düğmeye basıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ https://www.kanald.com.tr/arka-sokaklar/bolumler

Arka Sokaklar Konusu

İstanbul şehri umut vaat ettiği kadar umut bitiren bir şehir. İstanbul’un her yeri farklı her sokağında bambaşka hayatlar… İstanbul’u herkes için yaşanabilir kılmak, sokakları kötülükten temizlemek ve geleceğe umut taşımak için Rıza Baba ve ekibi canla başla çalışıyor. Meşhur beyaz renkli araçları ile İstanbul kazan onlar kepçe kötülerin, suçluların peşinden koşuyor. Bu koşuşturma içinde her biri kendi hayatını yaşamaya devam ediyor. İzlerken hem güldüren, hem ağlatan ; çoğu zaman ise hayatın içinden bire bir kesitleri yansıtan Arka Sokaklar 12 sezondur devam ediyor.

Arka Sokaklar Oyuncuları

Ali Akdoğan ( Alp Korkmaz ) : Komiser muavini olan Ali, Rıza baba ekibin en eski polislerinden biridir. Alinin uzman olduğu konu keskin nişancılıktır. Kartal gibi iyi gözleri sayesinde , özellikle kritik yerlere yaptığı vuruşlarla birçok kişiyi ölümden kurtarmıştır. Ekibin en genç ve saf polislerinden biri olduğu için diğer arkadaşları sürekli ona takılır.

Hakan Çınar ( Ozan Çobanoğlu ) : Komiser Hakan sonradan ekibe dahil olan polislerden biridir. Aynı zamanda komiser Aylin ile ilişki yaşamıştır. Bu ilişki evliliğe taşınmış ama ikili anlaşamayınca evlilik bitmiştir. Sonraları Hakan komiserin yaşam tarzı ve yaptıkları hem kendisine hem de ekibi çok zarar verir.