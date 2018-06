Arka Sokaklar 485.yeni bölüm fragmanı yayında mı Arka Sokaklar son 484.bölüm Kanal D izleme linki

Arka Sokaklar 485. Bölüm fragmanı dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. En son 483. Bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar 484. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Kanal D’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Erler filmin üstlendiği, senaryosu Ahmet Yurdakul‘un elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un olduğu polisiye türündeki Arka Sokaklar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini Zafer Ergin, Hüsnü karakterini Özgür Ozan, Mesut Komiser karakterini Şevket Çoruh , Ali karakterini ise Alp Korkmaz canlandırıyor. Birbiriyle omuz omuza vermiş polis ekibinin suçlular ile mücadelesini anlatan dizi uzun yıllardır ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Arka Sokaklar’ın 485. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.



ARKA SOKAKLAR 484.BÖLÜM İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR



Ekip, küçük Can'ın yardımıyla uyuşturucu şebekesinin peşine düşüyor! Hüsnü’nün sonuçları çıkmıştır ve ameliyat olacağı kesinleşmiştir. Ekip, Hüsnü’ye destek olmak için yanındadır! Can arabasına saklandığı genç kadınla birlikte İstanbul’a gelmiştir. Kadın Can’ı, Rıza Baba’nın yanına getirir. Rıza ile plan yaparlar ve ekip, genç kadının evinde saklanır. Ekip, Şanlı’nın adamlarını yakalamaya çalışacaktır. Seyit Ağa, Ebru’ya güvenmemiştir ve malları başka bir adamıyla gönderir. Ekibimiz malları kontrol ettiğinde pudra şekeri olduğunu anlar.

Ekibe, insan kaçakçılığı yapıldığına dair istihbarat gelmiştir. Polislerimiz izlemededir fakat insan kaçakçılığının altından Seyit Ağa çıkar. Ekibe Kazım isimli bir polis katılmıştır. Uyuşturucu çetesini çökertmek için gönüllü olur ve ilk gizli göreve gitmek için yola çıkar.



Hüsnü’nün sonuçları çıkmıştır ve ameliyat olacağı kesinleşmiştir. Ekip bu kez Hüsnü’ye destek olmak yola çıkar.



Bahar ve Hakan, Taner ve Aylin ilişkisine mani olmak için iş birliği yapar. Taner, Aylin’e evlenme teklifi edebilecek midir?







ARKA SOKAKLAR 483.SON BÖLÜM ÖZETİ



Hüsnü'nün hastalığını öğrenenler üzüntülerini gizleyemiyor! Tiroit kanseri olan Hüsnü’nün ameliyat olması şarttır! Tunç, tekerlekli sandalyede mahkum kalmıştır. Gireceği ameliyat yürüyüp yürümeyeceğini belirleyecektir. Mesut ve Tunç bu durumdan dolayı karamsardır. Selin’in evine Melda’nın açtığı velayet davasının celbi gelir. Melda çocuğunu almak istemektedir. Mesut’un ortaya çıkaracağı gerçekler ise, olayların akışını değiştirecektir.



ARKA SOKAKLAR 484.BÖLÜM FRAGMANI





Hüsnü, zorlu ve yoğun bir gün geçirmektedir. Girdikleri operasyon sonucu yığılır kalır. Mesut hastanede Hüsnü’nün hasta olduğunu öğrenir. Bu durumu kendisinden sakladığı için çok bozulur. Ama, bir şey çaktırmaz. Hüsnü’nün doktoru tahlil sonuçlarını getirir. Hüsnü’nün ameliyat olması şarttır.



Şanlı’nın karısı Ebru ve üvey oğlu Can, bir villada yaşamaktadır. Şanlı eşine şiddet uygulayan ve üvey oğluna da kötü davranan bir babadır. Ebru oğlunu da alıp kaçmaya yeltenir. Can polisi arar, ekip bu kez Şanlı’nın peşine düşer.



ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU



Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında izleyicileriyle buluştuğun günden bu güne 12 sezondur devam eden ülkemizin en uzun soluklu yapımlarından biri olarak göze çarpar. Dizide İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılıyor. İstanbul sokaklarını daha güzel, daha yaşanır bir yer yapmak için her türlü kötülüğe karşı mücadele veren Rıza Baba ve ekibi işine aşkla bağlıdır. Bu ekip zamanla iş arkadaşlığının ötesinde can arkadaşı olur. Her türlü sıkıntıya beraber meydan okuyan, sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olduklarından; ekip ruhunun en güzel örneğini ekrana getirirler.







ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI



Selin Koçoğlu ( Oya Akar ) : Ekibin yeni üyesi Selin, kuralcı ve katı bir komiserdir. Polis teşkilatında kadın olarak tüm zorlukları hakkıyla aşıp komiser olduğu için güçlü ve sert bir tarafı vardır. Rıza Baba ve ekibine yeni katılan Selin, ekip ruhuna da zamanla alışır. Selin karakterini canlandıran Oya Akar daha önce benzer birkaç yapımda rol almıştır.



Aylin Aydın ( Özlem Çınar ) : Rıza Baba ve ekibinin beyni olan , arka planda tüm istihbaratı sağlayan komiserdir. Sahadaki görevlerin aksine operasyonu emniyetten yürüten Aylin, ekibin hep kurtarıcısı olmuştu. Mesleğine aşık bir kadın olan Aylin , ekibin de göz bebeğidir. Aylin karakterine can veren Özlem Çınar 12 sezondur Arka Sokaklar kadrosunda aynı karakteri canlandırmaya devam ediyor.



Bahar ( Merve Oflaz ): Komiser yardımcısı Arif Müdür’ün yeğeni olan Bahar , İzmir de görev yaparken; Rıza Baba ve ekibine katılmak için İstanbul’a gelir. Ekibe katılır katılmaz, çevikliği, gözü kara oluşu ve korkusuzluğu ile takdir toplar. Merve Oflaz daha önce katıldığı bir televizyon yarışmasını kazanması ile ünlenmiş ve oyunculuk eğitimi almıştır. Başta Muhteşem yüzyıl olmak üzere birçok yapımda önemli rollerde oynamıştır.