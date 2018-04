Arka Sokaklar bitti mi bu akşam neden yok Kanal D yayın akışı Arka Sokaklar 477.yeni bölüm fragmanı izle

Arka Sokaklar yeni bölüm bu akşam var mı Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar 477.yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar 477.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. Arka Sokaklar 476.son bölüm izleme linki haberimizde. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Arka Sokaklar’ın merakla beklenen 476. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 476. Bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar 477. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Kanal D’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Erler filmin üstlendiği, senaryosu Ahmet Yurdakul‘un elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un olduğu polisiye türündeki Arka Sokaklar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini Zafer Ergin, Hüsnü karakterini Özgür Ozan, Mesut Komiser karakterini Şevket Çoruh , Ali karakterini ise Alp Korkmaz canlandırıyor. Birbiriyle omuz omuza vermiş polis ekibinin suçlular ile mücadelesini anlatan dizi uzun yıllardır ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Arka Sokaklar’ın 477. bölüm fragmanında neler yaşanacağını ve 476.son bölüm izleme linkini bu haberimizde bulabilirsiniz..







Arka Sokaklar’ın 476. Bölümünde Neler Oldu?



Arka Sokaklar’ın ekrana gelen son bölümünde ; Selin’e emanet edilen yeğeni Umut kaçırıldığı için çok sinirliydi. Bebeği kaçıran kişiyi bulmak için Mesut bir yandan Selin bir yandan harekete geçmişti. Bu operasyonlarda eskiden teröristlere örgüt liderliği yapmış olan Ferman’ın ifadesi alındı. Ferman ise kendi koşullarını iyileştirme derdine düşmüştü. Hüsnü’nün oğlu Tekin ise arkadaşı olan Şenay’ın evindeki partiye katılmıştı. Partide bulunan Meltem adlı kız Tekin’i eve bırakmak isterken bir yaralama olayı yaşandı. Bu yaralama olayında kız hayatını kaybedince suç Tekin’in üstüne kaldı.







Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde; 12 sezondur devam eden Arka Sokaklar dizisi hala en çok izlenen polisiye diziler arasında. Cuma günleri ekranlara gelen Arka Sokaklar son bölümünün ardından yeni bölümden kesitlerin olduğu 477. Bölüm fragmanı da yayınlandı. Arka Sokaklar’ın 477. Bölüm fragmanında; Eren kaçırılıyor. Yusuf’un oğlu Eren yattığı hastaneden kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılıyor. Bahar da küçük çocuğu kontrol etmeye geldiğinde yatağı boş buluyor. Bunun üzerine Rıza Baba ve ekibe Eren’in kaçırıldığı haberini veriyor. Bahar hemen harekete geçerek küçük çocuğu kurtarmak için operasyon başlatıyor.



Tekin’in ise başı büyük dertte. Emniyete gelen bir ihbarda Tekin’in adı bir cinayet soruşturmasında geçiyor. Bu haberi alan Mesut çok öfkeleniyor. Hemen Tekin’i yanına çağırarak konu ile ilgili bir şey bilip bilmediğini öğreniyor. Haber hemen Zeliş’e de geliyor. Zeliş hemen kardeşinin yardımına koşarken durumu daha fazla Hüsnü’den gizlemiyorlar. Zeliş kardeşinin göz altına alındığını duyunca müdahale etmek istese de başarılı olamıyor. Emniyetteki cinayet büro müdiresi ise Hüsnü’nün oğlunun göz altına alındığını öğrenince duruma el koyuyor. Hüsnü’nün tüm yetkilerini üzerinden alarak konunun cinayet büro amirliği tarafından incelenmesine hükmediyor. Akabinde Tekin’i sorgulayan cinayet büro müdiresi onun suçlu olduğuna inandığı için işleri zora sokuyor. Metin ise kardeşinin bu işe bulaştıran adamın evine gidip hesap sormak istiyor. Fakat ikili arasında çıkan tartışmada adam silah çekince Metin vuruluyor.



Arka Sokaklar’ın 476. Bölüm Fragmanı izle





ARKA SOKAKLAR KONUSU



İstanbul şehri umut vaat ettiği kadar umut bitiren bir şehir. İstanbul’un her yeri farklı her sokağında bambaşka hayatlar… İstanbul’u herkes için yaşanabilir kılmak, sokakları kötülükten temizlemek ve geleceğe umut taşımak için Rıza Baba ve ekibi canla başla çalışıyor. Meşhur beyaz renkli araçları ile İstanbul kazan onlar kepçe kötülerin, suçluların peşinden koşuyor. Bu koşuşturma içinde her biri kendi hayatını yaşamaya devam ediyor. İzlerken hem güldüren, hem ağlatan ; çoğu zaman ise hayatın içinden bire bir kesitleri yansıtan Arka Sokaklar 12 sezondur devam ediyor.









ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI



Ali Akdoğan ( Alp Korkmaz ): Komiser muavini olan Ali, Rıza baba ekibin en eski polislerinden biridir. Alinin uzman olduğu konu keskin nişancılıktır. Kartal gibi iyi gözleri sayesinde , özellikle kritik yerlere yaptığı vuruşlarla birçok kişiyi ölümden kurtarmıştır. Ekibin en genç ve saf polislerinden biri olduğu için diğer arkadaşları sürekli ona takılır.



Hakan Çınar ( Ozan Çobanoğlu ): Komiser Hakan sonradan ekibe dahil olan polislerden biridir. Aynı zamanda komiser Aylin ile ilişki yaşamıştır. Bu ilişki evliliğe taşınmış ama ikili anlaşamayınca evlilik bitmiştir. Sonraları Hakan komiserin yaşam tarzı ve yaptıkları hem kendisine hem de ekibi çok zarar verir.



13 Nisan KANAL D YAYIN AKIŞI



Sabah ilk “Kanal D ile Günaydın Türkiye” adlı bülten yayın akışına dahil olacak. Haberin nabzını tutan tüm sıcak gelişmeler, detayları ile bu sabah bülteninde yerini alıyor. Ardından 09:45’de “Çocuklar Duymasın” adlı dizinin tekrar bölümünü izleyebileceksiniz. Sevilen dizinin tekrarını izleyerek sabahınıza renklilik katabilirsiniz. 12:45’de “Gelinim Mutfakta” adlı yarışma programı ekranlara geçecek. Gelinlerin kayınvalideleri yarıştığı bu renkli programda yine heyecan dolu anlar yaşanıyor. Gün ortanızı renkli ve hareketli şekilde geçirmek isterseniz bu eğlenceli yarışma programını izlemeyi unutmayın.



15:00’da “Magazin D” adlı canlı magazin programı ekranlar karşısındaki yerini alıyor. Eğlence dolu VTR’ler ile karşınıza çıkan programdan magazine dair tüm merak edilen gelişmeleri öğrenebileceksiniz. Ünlü camiasına özgü en bomba gelişmeler ekranlarınızda olacak. 16:30’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümü yayın akışına geçecek. Sevilen polisiye dizinin tekrarını seyrederek gün ortanızı daha renkli ve heyecanlı hale dönüştürebilirsiniz.



18:45’de “Ahmet Hakan’la Kanal D Haber” adlı akşam bülteni ekranlar karşısındaki yerini alacak. Gündeme dair tüm merak edilen sıcak gelişmeler, tek tek bu akşam bültenine aktarılacak. Siyasetten sağlığa, yaşamdan ekonomiye kadar akla gelebilecek pek çok konu içeriğini bu bülten takip edebilirsiniz. 20:00’da “Arka Sokaklar” adlı dizinin tekrar bölümünü seyredebilirsiniz. Sevilen polisiye dizi ile gününüzü daha renkli ve hareketli bir atmosfere bürüyebileceksiniz.



21:30’da “Miraç Kandili Özel” adlı kandil gününe özel canlı yayın programı sizlerle olacak. Kandil gecesine özel olan programdan dini anlamda pek çok bilgi edinebilir ve huzur dolu bir gece geçirebilirsiniz. 23:00’da “Mehmet Bir Cihan Fatihi” adlı dizinin tekrar bölümü yayın akışında olacak. Sevilen dizinin son bölümünü kaçırdıysanız gece başlayan bu tekrarını mutlaka seyretmelisiniz. 02:00’da “Siyah Beyaz Aşk” adlı dizinin tekrar bölümü ekranlara geçiyor. 04:15’de ise “Gelinim Mutfakta” adlı programın tekrar bölümü sizlerle oluyor.