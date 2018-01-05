Arka Sokaklar dizisi neden yok bitti mi Kanal D 5 Ocak yayın akışı Arka Sokaklar 464.yeni bölüm fragmanı ne zaman
Arka Sokaklar 464.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Arka Sokaklar dizisi bitti mi bu hafta neden yayınlanmadı Arka Sokaklar final mi yaptı soruları yine gündemde. Her Cuma akşamı yayına giren Arka Sokaklar bu hafta ekrana gelmemesinden dolayı Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu merak konusu oldu. Arka Sokaklar dizisi severler için beklenen açıklama Kanal D'den geldi. Yılbaşı haftası nedeniyle yayına bir hafta ara veren Arka Sokaklar yeni bölümü 12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Aksiyon dozu yüksek sahneler yaşandı ve izleyiciden tam not alan Arka Sokaklar 464. yeni bölümünde Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi? Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi? Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak? Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 464.yeni bölüm fragmanı ve 5 Ocak Kanal D yayın akışında yer alan programlar...
Arka Sokaklar 464.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Arka Sokaklar dizisi bitti mi bu hafta neden yayınlanmadı Arka Sokaklar final mi yaptı soruları yine gündemde. Her Cuma akşamı yayına giren Arka Sokaklar bu hafta ekrana gelmemesinden dolayı Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu merak konusu oldu. Arka Sokaklar dizisi severler için beklenen açıklama Kanal D'den geldi. Yılbaşı haftası nedeniyle yayına bir hafta ara veren Arka Sokaklar yeni bölümü 12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Aksiyon dozu yüksek sahneler yaşandı ve izleyiciden tam not alan Arka Sokaklar 464. yeni bölümünde Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi? Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi? Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak? Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 464.yeni bölüm fragmanı ve 5 Ocak Kanal D yayın akışında yer alan programlar...
ARKA SOKAKLAR 464. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Arka Sokaklar 464.yeni bölüm fragmanı yayında! Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi? Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?
Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak?
Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi?
Selin'den gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?
Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Selin'in silahını alan üvey abisi Erdal ortalığı karıştırıyor!
Erdal, Selin'in silahını alıp kayıplara karışıyor! Hüsün ve Gonca adım adım evliliğe gidiyorlar! Bahar bir operasyonda rehin alınıyor! Sinem, Hakan'ın peşini bırakmıyor! Mesut, Erdal’ı gözaltına alır. Erdal sorguya alınır; ancak, serbest bırakılır. Selin, Mesut’un işine karışmasından dolayı sinirlenir. Harun isimli bir adam, yoksul mahalledeki bir çocuğu kaçırır. Ekibimiz daha önce kaçırılan Erkan’dan bilgi almaya gider; ancak, Erkan’ın olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur ve konuşmaya yanaşmaz.
Mesut’un memleketine yolladığı Burhan’ın kızı, İstanbul’a kaçmıştır. Burhan, Mesut’tan yardım ister. Mesutlar, kızı bulur; ancak, Buse kendisine karışmamalarını söyler.
Nesrin, Hakan ve Aylin’i barıştırmaya çalışır; ama, Hakan pek oralı olmaz. Sinem’in serbest kalması için Hakan şikayetini geri çeker. Sinem durumdan umutlanır ve serbest kalınca Hakan’ın evine gider.
Hüsnü evlenme işlemlerini hızlandırır. Gonca eşyalarını Hüsnü’nün evine taşır.
Erdal, Selin’in silahını alıp kaçmıştır ve bir suça karışması an meselesidir. Selin’in başının belaya girmesi an meselesidir.
Selin'in başı derde mi giriyor?
Selin'in, üvey abisi ile olan durum üzerine Mesut, Erdal'ın peşine düşer. Yakaladığı Erdal'ı sorguya çeker. Erdal hakkında hiç hoş olmayan bilgilere ulaşılır. Suç teşkil edilen bir durum olmadığından serbest bırakılır. Bu sırada Selin'e ait silahı da alıp kayıplara karışır. Selin ise, kendisinden habersiz Erdal'ın peşine düşen Mesut'a öfkelidir. Hayatına karıştığından dolayı onu eleştrirken, Mesut ona hiç beklemediği bir karşılık verir.
Bu sırada Erdal boş durmaz ve belalıları ile girdiği olayda silahını ateşler. Rıza Baba, elinde bir savcılık dosyası ile ekibin karşısına dikilir. Elindeki dosyada ekipten birisinin silahı ile cinayet işlendiği yazmaktadır. Selin'in silahını alan Erdal'ın vurduğu kişi öldü mü? Cinayet Selin'in silahı ile mi işlendi? Mesut, Selin'e ne söyledi?
Gonca, Çoban Ailesine mi katılıyor?
Tekin'in dövülme olayı sırasında Hüsnü, Gonca'ya evlenme teklif etmiş ve olumlu cevap almıştı. Tekin kendine geldikten sonra, Hüsnü evlilik olayını hızlandırmış ve Gonca'dan işlemler için kimliğini istemişti. 463. Bölüm fragmanında evlenip, evlenmedikleri belli olmayan ikilinin, Çoban Ailesinin oturduğu evde değişikliğe gitmeleri olayın hızlandığına dair bir işaret olarak algılanabilir. İkisinin de yüzlerindeki mutluluk görünmektedir. Hüsnü ve Gonca evlendiler mi? Çoban Ailesinin fertleri hızlı gelişen olaylar için ne düşünüyorlar? Tekin bu duruma nasıl bir tepki verecek?
Bahar'ın başı dertte!
Bir dosyanın peşine düşen ekip sıkıntılı sonuçlar yaşıyor. Operasyon sırasında kovaladıkları Asım, ekibe silahla direnmeye başlar. Aralarında çıkan çatışmada Arda vurulur. Asım olay yerinden kaçmaya başlar. Cevval Bahar peşine düşer; fakat, bir anlık dikkatsizliği başına iş açar. Asım, Bahar'ı rehin alır. Bahar ölümle karşı karşıya kalır. Ekip, Bahar'ın kafasına dayadığı silahın tehditiyle Asım'a yaklaşamıyordur. Ekip, Bahar'ı kurtarabilecek mi? Arda'nın aldığı yara büyük mü?
Arka Sokaklar Son Bölüm
Sinem cezaevinden çıkıyor!
Hakan, Sinem'in bakımevindeki annesinin durumundan etkilenmiştir. Sinem hakkında verdiği tüm şikayetlerinden vazgeçer. Bunun üzerine Sinem serbest kalır. Sinem hapisten çıkar çıkmaz soluğu Hakan'ın evinde alır. Hakan, karşısında gördüğü Sinem yüzünden şok yaşar. Evliliğinin bitmesine neden olan kişinin evine kadar gelmesi onu sinirlendirmiştir. Sinem, gelme amacının teşekkür etmek olduğunu söylese de Hakan, kendisine aşık olduğunu bilmektedir. Bu durum onu zor durumda bırakmaktadır. Hakan, karşısında gördüğü Sinem'e nasıl bir tepki verecek? Sinem gerçekten teşekkür etmek için mi Hakan'ın evine geldi? Yoksa, amacı başka mı? sorusu dizinin son bölümünde yanıt buldu.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
Rıza Soylu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de emniyet amiri. Ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam.
Şevket Çoruh
Mesut Güneri
Özel ekibin komiserlerinden. 90’lı yıllarda doğuda Özel Harekat’ta görev almış. Bu görevden kalma travmalarla dönmüş İstanbul’a. Oğlu Tunç’u neredeyse tek başına büyütmüş-büyütmekte. İşinde de özel hayatında da sert-sivri. Ama aile içinde, yani ekipte, sevilen sayılan bir "ağabey".
Özgür Ozan
Hüsnü Çoban
Ekibin Rıza Baba’yla birlikte en eskisi. İstanbul pahalılığında beş çocuğu ve karısını tek polis maaşıyla geçindirmeye çalışıyor ve bunu zor da olsa başarıyor. Ekibin gülümseyen-gülümseten yüzü. Başına gelen türlü aksiliklerden yılmayan, insani sıcaklığını asla kaybetmeyen bir "yurdum insanı".
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