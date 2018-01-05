Arka Sokaklar dizisi neden yok bitti mi Kanal D 5 Ocak yayın akışı Arka Sokaklar 464.yeni bölüm fragmanı ne zaman

Arka Sokaklar 464.yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Arka Sokaklar dizisi bitti mi bu hafta neden yayınlanmadı Arka Sokaklar final mi yaptı soruları yine gündemde. Her Cuma akşamı yayına giren Arka Sokaklar bu hafta ekrana gelmemesinden dolayı Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu merak konusu oldu. Arka Sokaklar dizisi severler için beklenen açıklama Kanal D'den geldi. Yılbaşı haftası nedeniyle yayına bir hafta ara veren Arka Sokaklar yeni bölümü 12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Aksiyon dozu yüksek sahneler yaşandı ve izleyiciden tam not alan Arka Sokaklar 464. yeni bölümünde Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi? Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi? Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak? Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 464.yeni bölüm fragmanı ve 5 Ocak Kanal D yayın akışında yer alan programlar...

ARKA SOKAKLAR 464. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 464.yeni bölüm fragmanı yayında! Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi? Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?



Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak?



Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi?







Selin'den gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?



Arka Sokaklar, merakla beklenen yeni bölümüyle 12 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Selin'in silahını alan üvey abisi Erdal ortalığı karıştırıyor!



Erdal, Selin'in silahını alıp kayıplara karışıyor! Hüsün ve Gonca adım adım evliliğe gidiyorlar! Bahar bir operasyonda rehin alınıyor! Sinem, Hakan'ın peşini bırakmıyor! Mesut, Erdal’ı gözaltına alır. Erdal sorguya alınır; ancak, serbest bırakılır. Selin, Mesut’un işine karışmasından dolayı sinirlenir. Harun isimli bir adam, yoksul mahalledeki bir çocuğu kaçırır. Ekibimiz daha önce kaçırılan Erkan’dan bilgi almaya gider; ancak, Erkan’ın olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur ve konuşmaya yanaşmaz.