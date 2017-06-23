Arka Sokaklar sezon finali 447. son bölüm Suat öldü mü yeni sezon ne zaman?

Arka Sokaklar son bölüm büyük heyecana sahne oldu. Dizinin son bölümü sürpriz gelişmelerle izleyenleri ekran başına kilitledi. Arka Sokaklar sezon finali Kanal D’de yayınlandı ve ekip yaz tatiline girdi. Rıza Baba ve ekibinin maceralarının anlatıldığı Arka Sokaklar dizisi, yaklaşık 12 yıldır Türk televizyonlarda dur durak bilmeden yayınlanıyor. Arka Sokaklar son bölümde, polisten kaçan Durul, arabasıyla Suat’a sert bir şekilde çarpar. Arda ve Tunç olaya şahit olur ve hemen ambulans çağırırlar. Suat, ameliyata alınır ve durumu çok kritiktir. Bütün ailesi ve sevenleri, Suat’ın ayağa kalkması için dua eder.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Çoban Ailesi’nin evini, düğün telaşı sarmıştır. Hüsnü Çoban, kemerleri sıkmıştır; ancak, Suat biricik oğlunun her şeyini eksiksiz yapabilmek için kredi bile çekmiştir. Alışverişler yapılmış, altınlar alınmıştır. Herkes neşe içinde düğün salonuna gelir. Düğünün ilerleyen saatlerinde, Suat altınları evde unuttuğunu hatırlar.

Nazike ile beraber eve dönüp altınları alırlar. Dönüş yolunda, polisten kaçan Durul, arabasıyla Suat’a sert bir şekilde çarpar. Arda ve Tunç olaya şahit olur ve hemen ambulans çağırırlar. Suat, ameliyata alınır ve durumu çok kritiktir. Bütün ailesi ve sevenleri, Suat’ın ayağa kalkması için dua eder.

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk bölümü 31 Temmuz 2006’da yayınlanan Arka Sokaklar dizisi hız kesmeden yoluna devam ediyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlanacağı ise şimdiden büyük bir şekilde merak ediliyor. Her sezona ortalama Eylül ayı gibi başlayan Arka Sokaklar yeni sezona da Eylül’de başlaması bekleniyor.

Herhangi bir gecikme aksilik yaşanmadığı takdirde 2017’nin Eylül ayında Arka Sokaklar 12.sezonuna tekrar başlayacak. Seyirciye güzel bir dizi keyfi yaşattıran Arka Sokaklar, her sene sezon finalleriyle akıllarda heyecanlı duygulandıran sahneler ile kalmış ender dizilerden biri olmuştur. Bu senede Suat Çoban’ın ölümü Arka Sokaklar’a damga vuracak gibi.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NEDİR?

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

Kısacası, polislerimizin ve ailelerinin hayatları ile İstanbul sokaklarının serüveni iç içe geçecek, kahramanlarımız; sevinçte, kederde, aşkta ve yalnızlıkta her zaman birbirlerinin yanında olacaklar. İçlerinden biri tökezlediğinde hep birlikte ona destek olup ayağa kaldıracaklar.