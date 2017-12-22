Arka Sokaklar 463.yeni bölüm fragmanı yayında Arka Sokaklar dizisi 462. son bölüm izle

Arka Sokaklar 463. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu ve Arka Sokaklar 462.son bölüm izleme linki haberimizde sizler için derledik. Henüz yayınlanmayan Arka Sokaklar 463. yeni bölüm fragmanı öncesi ekrana gelen son bölümde bu hafta Kara para aklayan çete tarafından feci şekilde dövülen Tekin, hastaneye kaldırılır ve ameliyata alınır! Tekin'in hayati tehlikesi devam etmektedir. Gonca da hastaneye gelir ve Hüsnü’ye destek olur. Tekin gözünü açana kadar da Hüsnü’nün yanından ayrılmaya niyeti yoktur. Ekip, Muzaffer’in adamlarını yakalar. Hakan, Tekin’e saldıranlar bulununca, istifasının yürürlüğe konmasını ister. Yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı reyting rekortmeni dizi Arka Sokaklar 463. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm detayları bu haberimiz üzerinden inceleyebilirsiniz.



ARKA SOKAKLAR 463.BÖLÜM ÖZETİ



Arka Sokaklar 463. Bölüm Fragmanı yayında! Ekipten birisinin silahıyla cinayet işleniyor! Rıza Baba, elindeki balistik raporunun gizemini çözebilecek mi?



Selin'in abisi, işlediği suçlardan dolayı sorguya alınır. Selin, Rıza Baba'ya içerdeki adamla bir bağı kalmadığını söyler.



Gonca, Çoban ailesinin evini baştan yaratmaya başlar. Evlerinin yeni halini gören Çoban ailesi, durumdan memnun olacaklar mı?



Arda, girdiği silahlı çatışmada Asım tarafından vurulur. Asım, Bahar'ı rehin alarak teslim olmaya niyetli değildir. Arda'nın sağlık durumu olumlu ilerleyecek mi? Bahar, Asım'ın elinden kurtulabilecek mi?



Sinem, yeniden Hakan'ın kapısına giderek onunla konuşmak ister. Sinem'i karşısında gören Hakan ona şans verecek mi?



Mesut ve Selin arasındaki aşk, iyice çıkmaza girmeye başlar.



Rıza Baba'nın elindeki balistik raporuyla ilk olarak "Selin" ismi ortaya atılır. İşlenen cinayetin Selin ile bir ilgilisi var mı?



Arka Sokaklar, heyacan dolu yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!



ARKA SOKAKLAR 463.BÖLÜM FRAGMANI





Arka Sokaklar'ın 462.son bölümünde; yaşam savaşı veren Tekin'in durumu, başta Hüsnü olmak üzere herkesi çok üzüntüye boğuyor! Selin, geçmişi ile hesaplaşıyor! Hakan'ın istifa kararı ekip arkadaşları tarafından eleştiri yağmuruna tutuluyor!







Tekin'in durumu ağır!



Tekin arkadaşının pis işine bilgisi dahilinde olmadan girer. Yardım amaçlı kabul ettiği kuryelik işi polislik bir duruma dönüşür; çünkü, taşıdığı çantada kara para aklayan çetenin yabancı paraları bulunmaktaydı! Tekin, gözaltına alınırken çetenin adresinin bulunduğu kağıdı da polise verir. Dosyanın üstünde çalışan polis birimine, operasyon sırasında ekibimiz de yardımcı olur. Operasyon sırasında çetenin patronu kaçmayı başarır. Tekin de gözaltı süresi dolduktan sonra serbest kalır.



ARKA SOKAKLAR 462. BÖLÜM FRAGMANI







Çetenin patronu ise, kayıplarından dolayı Tekin'i hedefine alır; amacı, onun cezasını kesmektir. Tekin, kardeşleri ile buluşmaya giderken çete önünü keser. Tekin ne olduğunu anlamadan adamlar sopalarla Tekin'i feci şekilde döverler. Tekin'i o halde bırakıp giderler. Tekin, hastaneye kaldırılır; fakat, durumu çok ağırdır. Hemen ameliyata alınır.



Bu sırada Hüsnü, hayatı ve ailesi için önemli bir teklifin olduğu gecenin bitiminde Gonca ile mutlu mesut mekandan ayrılırlar. Gonca, Hüsnü'nün evlilik teklifini kabul etmiştir. Arabaya binerlerken telsizden kendilerini şok eden anonsu duyarlar. Ağır yaralı Tekin'e kan aranıyordur. Hüsnü ve Gonca, hemen Tekin'in bulunduğu hastaneye giderler. Ekip arkadaşları ve olayı duyan Çoban ailesi de hastaneye akın etmiştir. Tekin, ameliyattadır ve durumu ciddidir. Ölme riski vardır!



ARKA SOKAKLAR 462. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Kara para aklayan çete tarafından feci şekilde dövülen Tekin, hastaneye kaldırılır ve ameliyata alınır! Tekin'in hayati tehlikesi devam etmektedir. Gonca da hastaneye gelir ve Hüsnü’ye destek olur. Tekin gözünü açana kadar da Hüsnü’nün yanından ayrılmaya niyeti yoktur. Ekip, Muzaffer’in adamlarını yakalar. Hakan, Tekin’e saldıranlar bulununca, istifasının yürürlüğe konmasını ister.



Selin’in üvey abisi Erdal, Selin’i arar ve babası Korkut için ameliyat parası gerektiğini söyler. Selin yıllarca dayak yediği üvey babasıyla yüz yüze gelmek zorunda kalacağı için endişelidir. Selin, Mesut’a bir şey söylemese de Mesut durumun farkına varır.



Selin'e öfkelendiren bir telefon geliyor!



Geçmişi ile sıkıntısı olduğu anlaşılan Selin, üvey abisi Erdal'ın telefonuna öfkelenir. Üvey babası Korkut hastanededir ve ameliyatı için para gerekmektedir. Üvey babası ile arasında yaşanan şiddet olayları yüzünden geçmişi hafızalarından silen Selin, aldığı bu haber yüzünden ne yapacağını şaşırır. Sinirleri yıpranan Selin'e destek ise, Mesut'tan gelir. Selin, yaşadığı bu olayı Mesut'a anlatmasa da, sevdiği kadının sıkıntısını hisseder.



Hakan istifasını geri alacak mı?



Sinem'in şantajlarına boyun eğip mesleğine leke getiren Hakan, onurlu bir davranışla istifa kararı verir. Dilekçesini de, Rıza Baba ve Arif Müdüre verir. Ekip arkadaşları ise, yaşadıklarını kendilerine anlatmayan Hakan'a sinirlidir ve kendisine dair güven sorunu yaşamaya başlarlar. Hakan, Tekin'i öldüresiye dövenleri bulmak isteyen ekip ile operasyonlara katılır. Hakan, istifa etmek istiyor mu, istemiyor mu? Bu durum ekibin kafası karışmıştır. Düşündüklerini hiç gocunmadan söyleyen Mesut, Hakan'ı sert dillerle eleştirmekten kaçınmaz. Hakan, ne hissettiğini çözememenin verdiği mahcubiyet ile dışlanmış olduğunu hisseder.



Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde cevaplanmasını dört gözle beklediğimiz sorular ise şunlar:



Tekin, yaşayacak mı? Hayata tutunursa, babası Hüsnü ile neler yaşayacak? Tekin'i bu hale sokan kara para çetesi çökertilecek mi? Selin, geçmişinin peşini bırakmamasına nasıl bir ruh hali ile yaklaşacak? Üvey babasının ameliyatı için gerekli parayı verecek mi? Mesut, Selin'e destek olacak mı? Hakan, istifasını geri çekecek mi? Yoksa, kararında ısrar edip mesleği bırakacak mı?







Arka Sokaklar dizisi 461. son bölümünde Hakan, Aylin’le boşanma işlemlerini hızlandırıyor! Sinem, Hakan’a iyice aşık olmaya başlamıştır. Nusret kendisinden tekrar para istenince Sinem’i kaçırır. Cüneyt, Hakan’dan yardım ister. Sinem’i kaçıran Asım, Hakan’ı tanır ve tehdit eder. Eğer kendilerine çalışmazsa Rıza Baba’ya her şeyi anlatacağını söyler. Hakan işin içinden çıkamayacağını anlayınca Arif Müdür’le konuşmaya karar verir.



Tekin, Semih diye bir arkadaşından motosikletini ödünç alır. Arkadaşı Tekin’e gizlice pis işlerini yaptırır. Tekin polislere yakalanır. Hüsnü ise Gonca’ya evlenme teklif eder. Gonca Hüsnü’nün teklifini kabul edecek midir?



ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI



Zafer Ergin



Rıza Soylu



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de emniyet amiri. Ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam.



Şevket Çoruh



Mesut Güneri



Özel ekibin komiserlerinden. 90’lı yıllarda doğuda Özel Harekat’ta görev almış. Bu görevden kalma travmalarla dönmüş İstanbul’a. Oğlu Tunç’u neredeyse tek başına büyütmüş-büyütmekte. İşinde de özel hayatında da sert-sivri. Ama aile içinde, yani ekipte, sevilen sayılan bir "ağabey".



Özgür Ozan



Hüsnü Çoban



Ekibin Rıza Baba’yla birlikte en eskisi. İstanbul pahalılığında beş çocuğu ve karısını tek polis maaşıyla geçindirmeye çalışıyor ve bunu zor da olsa başarıyor. Ekibin gülümseyen-gülümseten yüzü. Başına gelen türlü aksiliklerden yılmayan, insani sıcaklığını asla kaybetmeyen bir "yurdum insanı".