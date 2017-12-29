Arka Sokaklar yeni 464.bölüm fragmanı yayında mı Arka Sokaklar 463.son bölüm izle Kanal D’de!

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ARKA SOKAKLAR 463.BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR YENİ 463.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 463. Bölüm Fragmanı yayında! Ekipten birisinin silahıyla cinayet işleniyor! Rıza Baba, elindeki balistik raporunun gizemini çözebilecek mi?

Selin'in abisi, işlediği suçlardan dolayı sorguya alınır. Selin, Rıza Baba'ya içerdeki adamla bir bağı kalmadığını söyler.

Gonca, Çoban ailesinin evini baştan yaratmaya başlar. Evlerinin yeni halini gören Çoban ailesi, durumdan memnun olacaklar mı?

Arda, girdiği silahlı çatışmada Asım tarafından vurulur. Asım, Bahar'ı rehin alarak teslim olmaya niyetli değildir. Arda'nın sağlık durumu olumlu ilerleyecek mi? Bahar, Asım'ın elinden kurtulabilecek mi?

Sinem, yeniden Hakan'ın kapısına giderek onunla konuşmak ister. Sinem'i karşısında gören Hakan ona şans verecek mi?

Mesut ve Selin arasındaki aşk, iyice çıkmaza girmeye başlar.

Rıza Baba'nın elindeki balistik raporuyla ilk olarak "Selin" ismi ortaya atılır. İşlenen cinayetin Selin ile bir ilgilisi var mı?

ARKA SOKAKLAR 462.BÖLÜM ÖZETİ

Tekin'in hayati tehlikesi devam etmektedir. Gonca da hastaneye gelir ve Hüsnü’ye destek olur. Tekin gözünü açana kadar da Hüsnü’nün yanından ayrılmaya niyeti yoktur. Ekip, Muzaffer’in adamlarını yakalar. Hakan, Tekin’e saldıranlar bulununca, istifasının yürürlüğe konmasını ister. Selin’in üvey abisi Erdal, Selin’i arar ve babası Korkut için ameliyat parası gerektiğini söyler. Selin yıllarca dayak yediği üvey babasıyla yüz yüze gelmek zorunda kalacağı için endişelidir. Selin, Mesut’a bir şey söylemese de Mesut durumun farkına varır.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NEDİR?

Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…

İstanbul Polis Teşkilatı Asayiş Şube’de görev yapan ‘sivil’ bir ekip, minibüsleriyle bu metropolün sokaklarını arşınlamakta ve karşılarına çıkan her türlü kanunsuzlukla savaşmaktadırlar. Polislerimiz, görevleri sırasında, değişik ve çeşitli insan hikayeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikayelere; meslek yıllarının tecrübesi ve ‘babalığıyla’ yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren Rıza Baba olur. Rıza Baba; ekibe, hem mesleğe hem de hayata dair pek çok şeyi öğretecek, unutulanları hatırlatacaktır.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KÜNYE

Yapımcı Erler Film / Türker İnanoğlu

Yönetmen Orhan Oğuz

Genel Koordinatör Yılmaz Ekmekçi

Senaryo Danışmanı Ahmet Yurdakul

Senaryo Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul

Müzik Murat Evgin

Oyuncular : Zafer Ergin (Rıza Baba), Şevket Çoruh (Mesut), Özgür Ozan (Hüsnü), Oya Okar (Selin), Alp Korkmaz (Ali), Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), Ozan Çobanoğlu (Hakan), İpek Yaylacıoğlu Usta (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Merve Oflaz (Bahar), Pelin Körmükçü (Gonca), Can Başak (Arif Müdür), Boğaç Aksoy (Volkan), Başak Atıcı (Hande), Kerimhan Duman (Tunç), Manolya Aşık (Şule), Yüsra Geyik (Zeliha), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Tunç Oğuz (Arda), Beste Seyhan Şamcı (Eda), Melisa Şalgam (Asiye), Efe Günay (Haydarberk), Kaan Uslu (Efe)