Arka Sokaklar yeni 465.bölüm fragmanı izle Arka Sokaklar son 464.bölüm izleme linki
Arka Sokaklar 465.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Arka Sokaklar dizisi 464. son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yeni bölümü ertelenmişti. Heyecanla beklenen Arka Sokaklar 464.bölüm 12 Ocak Cuma akşamı ekrana geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatlerden düşmeyen Arka Sokaklar dizisi 464. son bölümünde ekip Burhan’ı durdurmanın peşine düşüyor! Silahı suça karıştığı için Selin açığa alınır. Songül, Buse’yi yanına almadan kaçar gider. Buse köprü altında kalmaya başlar. Neriman isimli kadın, Buse’nin haline acır ve ona yardım eder. Kızının evine yerleştirir; ancak, Buse’nin babası namusunu temizleme düşüncesiyle Buse’yi öldürmeye karar verir. Ekibimiz Burhan’ı durdurmanın peşine düşer. Arka Sokaklar 465.yeni bölümü ile 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de kaldığı yerden devam edecek. İşte Arka Sokaklar 465.yeni bölüm fragmanı ve 464. son bölüm izleme linki...
Arka Sokaklar 465.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Arka Sokaklar dizisi 464. son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında. Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle yeni bölümü ertelenmişti. Heyecanla beklenen Arka Sokaklar 464.bölüm 12 Ocak Cuma akşamı ekrana geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkatlerden düşmeyen Arka Sokaklar dizisi 464. son bölümünde ekip Burhan’ı durdurmanın peşine düşüyor! Silahı suça karıştığı için Selin açığa alınır. Songül, Buse’yi yanına almadan kaçar gider. Buse köprü altında kalmaya başlar. Neriman isimli kadın, Buse’nin haline acır ve ona yardım eder. Kızının evine yerleştirir; ancak, Buse’nin babası namusunu temizleme düşüncesiyle Buse’yi öldürmeye karar verir. Ekibimiz Burhan’ı durdurmanın peşine düşer. Arka Sokaklar 465.yeni bölümü ile 19 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de kaldığı yerden devam edecek. İşte Arka Sokaklar 465.yeni bölüm fragmanı ve 464. son bölüm izleme linki...
Arka Sokaklar 464. Bölüm Fragmanı yayında! Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?
Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak?
Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi?
Selin'den gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?
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Arka Sokaklar, son bölümü ile 12 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlandı.
ARKA SOKAKLAR 464. BÖLÜM FRAGMANI
Arka Sokaklar dizisi 464. son bölümünde ekip Burhan’ı durdurmanın peşine düşüyor! Silahı suça karıştığı için Selin açığa alınır. Songül, Buse’yi yanına almadan kaçar gider. Buse köprü altında kalmaya başlar. Neriman isimli kadın, Buse’nin haline acır ve ona yardım eder. Kızının evine yerleştirir; ancak, Buse’nin babası namusunu temizleme düşüncesiyle Buse’yi öldürmeye karar verir. Ekibimiz Burhan’ı durdurmanın peşine düşer.
Adem, Şamil’in bir numaralı adamıdır ve Filiz isimli hamile bir kadını evde alıkoyar. Zübeyir ve Zeynel’i de kaçmaması için yanında bekletir. Filiz adamların elinden kurtulmak için kendini dışarı atar. Karşıdan gelen bir araba feci şekilde kadına çarpar.
ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI
Zafer Ergin
Rıza Soylu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de emniyet amiri. Ekibin lideri, çimentosu, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam.
Şevket Çoruh
Mesut Güneri
Özel ekibin komiserlerinden. 90’lı yıllarda doğuda Özel Harekat’ta görev almış. Bu görevden kalma travmalarla dönmüş İstanbul’a. Oğlu Tunç’u neredeyse tek başına büyütmüş-büyütmekte. İşinde de özel hayatında da sert-sivri. Ama aile içinde, yani ekipte, sevilen sayılan bir "ağabey".
Özgür Ozan
Hüsnü Çoban
Ekibin Rıza Baba’yla birlikte en eskisi. İstanbul pahalılığında beş çocuğu ve karısını tek polis maaşıyla geçindirmeye çalışıyor ve bunu zor da olsa başarıyor. Ekibin gülümseyen-gülümseten yüzü. Başına gelen türlü aksiliklerden yılmayan, insani sıcaklığını asla kaybetmeyen bir "yurdum insanı".
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