Arka Sokaklar yeni 465.bölüm fragmanı izle Arka Sokaklar son 464.bölüm izleme linki

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Arka Sokaklar 464. Bölüm Fragmanı yayında! Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?



Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak?



Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi?



Selin'den gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?





Arka Sokaklar, son bölümü ile 12 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlandı.



ARKA SOKAKLAR 464. BÖLÜM FRAGMANI