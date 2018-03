Arka Sokaklar yeni 476.bölüm fragmanı yayında mı Arka Sokaklar son 475.bölüm izleme linki

Arka Sokaklar 476.yeni bölüm fragmanı Kanal D izleyicisi tarafından araştırılırken bu akşam yayına girmesi beklenen Arka Sokaklar 475.bölüm sonrası "son bölüm izleme linki"ni bu haberimizde bulabilirler. Arka Sokaklar 476.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı dizinin son bölümün tekrarını nasıl izleyebilirim sorusunun yanıtıni sizler için derledik. Arka Sokaklar’ın merakla beklenen 475. Bölüm fragmanı yayınlandı. En son 474. Bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar 475. bölümünün fragmanının yayınlanmasının ardından, dizinin sevenleri yaşanacak yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Kanal D’nin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Erler filmin üstlendiği, senaryosu Ahmet Yurdakul‘un elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz’un olduğu polisiye türündeki Arka Sokaklar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizide Rıza Baba karakterini Zafer Ergin, Hüsnü karakterini Özgür Ozan, Mesut Komiser karakterini Şevket Çoruh , Ali karakterini ise Alp Korkmaz canlandırıyor. Birbiriyle omuz omuza vermiş polis ekibinin suçlular ile mücadelesini anlatan dizi uzun yıllardır ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Arka Sokaklar’ın 476. bölüm fragmanında neler yaşanacağını ve 475.son bölüm detaylarını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.





ARKA SOKAKLAR 475.BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokaklar’ın yayınlanacak yeni bölümünde; halk büyük bir öfke içinde. Bir durumdan dolayı sinirlenen ve suçluları kendi elleri ile cezalandırmak isteyen vatandaşlar olay yerine geliyor. Kalabalığın linç girişiminde bulunacağı şüphesi ile Rıza Baba ve ekibi olay yerine çağrılıyor. Olay yerine gelen ekipler öfkeli vatandaşları bir türlü sakinleştiremiyor. Bunun üzerin halktan bazıları bariyerleri aşarak suçlulara saldırıyor. Ekip linç girişimini önlemekte zorlanıyor. Diğer yandan Mesut suçluları yakalamak için evin içine giriyor. Evin içine girdiğinde adam elinde bomba ile bekliyor. Mesut bombayı patlatacağını söyleyen adamı sakinleştirmeye çalışıyor fakat adam ikna olmuyor. Ayrıca ekibin diğer üyeleri ise öteki suçlular ile çatışmaya giriyor. Mesut omuzundan vurup yaraladığı canlı bombayı durduruyor ama kaçmasına engel olamıyor.



ARKA SOKAKLAR 475.BÖLÜM FRAGMANI

Mesut’un vurduğu canlı bomba ondan intikam almak için çeşitli yollar arıyor. Biraz araştırma yaparak Mesut’ nasıl zarar vereceğini de kesinleştiriyor. Sevgilisi Şükran ; bakıcı olarak çalıştığı evin aslında Selin ve Mesut’a ait olduğunu anlıyor. Bunun üzerine bakıcı Şükran’a bebekleri Umut’u kaçırtıyor. Selin ve Mesut eve geldiğinde Umut’un beşinin boş olduğunu görüyor. Beşikte bir not bulan ikili çocuğun Şükran tarafından kaçırıldığını anlıyor. Peki Selin oğluna kavuşabilecek mi ?

ARKA SOKAKLAR 474.BÖLÜM ÖZETİ

Arka Sokakların geçen hafta ekrana gelen son bölümünde; Tunç uyuşturucu şebekesi tarafından kaçırılmıştı. Mesut oğlunun kaçırılması ile olaya bireysel dahil olunca kendisi de rehin olarak adamların eline düşmüştü. Rıza Baba ve ekip, rehin tutulanları kurtarmak için deponun etrafını sarmıştı. Ekipten Volkan ve bir sivil polis daha motorlarına binip, gizlice motorcu gibi takip etmeye başlamıştılar. Sonunda Mesut’u kurtaran ekip Tunç’u kurtaramadılar. Diğer yandan ünlü bir mobilyacı olan İzzet’İn başı beladaydı. Kendini baş komiser ve komiser diye tanıtan Yalçın ve Naci tarafından İzzet’e bir suçlama yöneltilmişti. Buna göre İzzet’in çalışanlarının örgüt kapsamında aranıyordur. İzzet’i de örgüt üyesi olmakla suçladılar. Bu yüzden adamdan yüklü miktarda para istediler. İzzet ise bu oyuna kanmayarak akrabası Avukat Önder’den yardım istemişti. Avukat da konuyu Savcı Arzu’ya iletince Rıza Baba ve ekibi de dahil olmuştu.

ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU

İstanbul şehri umut vaat ettiği kadar umut bitiren bir şehir. İstanbul’un her yeri farklı her sokağında bambaşka hayatlar… İstanbul’u herkes için yaşanabilir kılmak, sokakları kötülükten temizlemek ve geleceğe umut taşımak için Rıza Baba ve ekibi canla başla çalışıyor. Meşhur beyaz renkli araçları ile İstanbul kazan onlar kepçe kötülerin, suçluların peşinden koşuyor. Bu koşuşturma içinde her biri kendi hayatını yaşamaya devam ediyor. İzlerken hem güldüren, hem ağlatan ; çoğu zaman ise hayatın içinden bire bir kesitleri yansıtan Arka Sokaklar 12 sezondur devam ediyor.

ARKA SOKAKLAR DİZİ OYUNCULARI

Ali Akdoğan ( Alp Korkmaz ): Komiser muavini olan Ali, Rıza baba ekibin en eski polislerinden biridir. Alinin uzman olduğu konu keskin nişancılıktır. Kartal gibi iyi gözleri sayesinde , özellikle kritik yerlere yaptığı vuruşlarla birçok kişiyi ölümden kurtarmıştır. Ekibin en genç ve saf polislerinden biri olduğu için diğer arkadaşları sürekli ona takılır.

Hakan Çınar ( Ozan Çobanoğlu ): Komiser Hakan sonradan ekibe dahil olan polislerden biridir. Aynı zamanda komiser Aylin ile ilişki yaşamıştır. Bu ilişki evliliğe taşınmış ama ikili anlaşamayınca evlilik bitmiştir. Sonraları Hakan komiserin yaşam tarzı ve yaptıkları hem kendisine hem de ekibi çok zarar verir.