Aşk Laftan Anlamaz 25. yeni bölüm fragmanı Show TV’de

Aşk Laftan Anlamaz 25. yeni bölüm fragmanı neler içeriyor? Aşk Laftan Anlamaz son bölüm heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Son bölümde Hayat ve Murat arasındaki ilişkide yeni bir sır ortaya çıkarken, Murat aşk ve öfke arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Aşk Laftan Anlamaz 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Show TV dizisi Aşk Laftan Anlamaz fragmanı yayınlandığı andan itibaren sayfamızdan izlenebilecek.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Azime ve Haşmet’in oyunuyla tuzağa düşen Hayat ve Murat... Kapıya horon ve kemençe ile dayanan bir Haşmet Dede.. Peki, amacı ne? Büyüklerin çabası Hayat ve Murat’ın evliliğini kurtaracak mı? Haşmet, Murat ve Hayat için uğraşırken Azime ile sevdası beklemediği bir yara alır. Öyle ki bu sızı Haşmet’i uzaklara götürecek kadar kuvvetlidir. Hayat’ın Murat’ın rüyasını gerçek yapmaya karar verdiği gece, beyaz lalelerle bir sırrı da yanında getirir. Murat yine bir seçim yapmak zorundadır. Aşk mı kazanacaktır, öfke mi?

AŞK LAFTAN ANLAMAZ KONUSU

Tekstil imparatoru Sarsılmaz ailesinin veliahttı ‘Murat Sarsılmaz’ ile Giresun’da doğan ve İstanbul’da iki kız arkadaşıyla birlikte yaşayan ‘Hayat’, bir tesadüfler silsilesi sonucu yolları kesişir. Murat’ın kavgayla başlayıp aşkla devam eden keyifli hikâyesini Hayat'ın, gözünden izleyeceğiz. Kendi ayaklarının üstüne basabilen güzel, bi o kadar da inatçı kişiliği ön planda olsa da hayatı için önemli kararlar aşamasından geçmektedir.

Ev arkadaşları tarafından pek çok sevilir, yalnız asla haksızlığa gelemez ve karşısındakinden de lafını esirgemezdir. Kariyeri için önemli aşamadayken bir şirkete girme hazırlığındadır ve bu işe kesinlikle ihtiyacı vardır. O sırada ise Murat, adında birisiyle tanışarak bütün hayatının resmen içinde yer almaya başlayacaktır. Tatlı tesadüfler, sürekli atışmalar ve ikisi de birbirinden gıcık olmaya başlarken Hayat, gireceği şirketin patronu olduğunu öğrenince bütün hayatı değişecektir. Murat ile Hayat, tatlı maceralarının başlangıcı böyle gelişecektir.