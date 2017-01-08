Aşk Laftan Anlamaz 26. yeni bölüm fragmanı Show TV'de Hayat kurtulacak mı?

Cumartesi akşamları Show TV'de ekrana gelen Aşk Laftan Anlamaz dizisinde yine ipler gerildi. Murat ve Hayat aşkı zarfın içindeki fotoğrafların gölgesi altında zor bir sınavdan geçti. Yeni bölümü takipçileri tarafından büyük bir heyecanla beklenen Aşk Laftan Anlamaz dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanını yayınlandığı anda haberimizden izleyebilirsiniz.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ 25. BÖLÜM SON SAHNE

AŞK LAFTAN ANLAMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Murat ve Hayat aşkı zarfın içindeki fotoğrafların gölgesi altında zor bir sınavdan geçmektedir. Haşmet Dede'nin evi terk etmesi de her şeyin üzerine tuz biber olur. Diğer tarafta Leyla ve Derya arasındaki gerginlik sürerken, Emre de boş durmamaktadır. Bir türlü zarar veremediği Murat’ı en hassas yerinden bir kez daha vurmaya karar verir. Bu kez kurduğu plan daha sinsicedir. Murat ve Hayat’ın Haşmet Dede'nin peşinden gittiği dağ evi, kırgınlıkların öfkelerin etkisiyle bir aşk savaşına tanıklık eder. Bu savaşın vereceği zarar tahmin edilemez boyutta olacakken, bir mucize olur.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ KONUSU

Aşk Laftan Anlamaz'da Burak Deniz, tekstil imparatoru Sarsılmaz ailesinin veliahtı Murat Sarsılmaz; Hande Erçel ise dizinin Hayat’ı olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Dizide Giresun’da doğan, İstanbul’da iki kız arkadaşıyla birlikte yaşayan ‘Hayat’ ve bir tesadüfler silsilesi sonucu yolları kesişen Murat’ın kavgayla başlayıp aşkla devam eden keyifli hikayesi anlatılıyor.

Yapımcılığını, Bi Yapım’ın üstlendiği Aşk Laftan Anlamaz'ın oyuncu kadrosunda; Hande Erçel, Burak Deniz, Özcan Tekdemir, Merve Çağıran, Oğuzhan Karbi, Tuğçe Karabacak, Demet Gül, Süleyman Felek, Betül Çobanoğlu, Cem Emüler, Evren Duyan, Sultan Köroğlu Kılıç, Gözde Kocaoğlu ve Nazan Diper rol alıyor. Aşk Laftan Anlamaz'ın yönetmenliğini Müge Uğurlar senaryosunu ise Nuray Uslu, Aylin Eren ve Yusuf Kürşad Gürses kaleme alıyor.