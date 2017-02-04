Aşk Laftan Anlamaz 30. yeni bölüm fragmanı son bölüm Show'da

Ekranların sevilen dizisi Aşk Laftan Anlamaz son bölümü Show TV'de yayınlandı. Her bölümünün merakla beklendiği Aşk Laftan Anlamaz'ın son bölümünde; Murat hayatının en büyük acısıyla yüz yüze kalmış, Hayat yaşadıkları kabustan kurtulmanın yollarını aramaktadır. Murat’ın arkasından oynanan oyunda Derya’nın da parmağının olması başka soruları da beraberinde getirdi. Aşk Laftan Anlamaz yeni bölümde neler yaşanacak? Murat ve Hayat sorunlarını çözebilecek mi? Aşk Laftan Anlamaz 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni fragman...

AŞK LAFTAN ANLAMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Murat hayatının en büyük acısıyla yüz yüze kalmış, Hayat yaşadıkları kabustan kurtulmanın yollarını aramaktadır. Murat’ın arkasından oynanan oyunda Derya’nın da parmağının olması başka soruları da beraberinde getirir. Murat sahiden de bir Sarsılmaz değil midir? Diğer tarafta Cemil yepyeni bir plan kurmuş ancak aşk bu kez de planların hepsini yerle bir edecektir. Ve Emre kimsenin yok edemeyeceği bir aşkla girdiği ve kaybetmeye mahkum olduğu savaşta, kimsenin beklemediği bir şey yapacak ve belki de bunu hayatıyla ödeyecektir. Üstelik Hayat ve Murat’ı da tehlikeye atarak.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ KONUSU

Aşk Laftan Anlamaz'da Burak Deniz, tekstil imparatoru Sarsılmaz ailesinin veliahtı Murat Sarsılmaz; Hande Erçel ise dizinin Hayat’ı olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Dizide Giresun’da doğan, İstanbul’da iki kız arkadaşıyla birlikte yaşayan ‘Hayat’ ve bir tesadüfler silsilesi sonucu yolları kesişen Murat’ın kavgayla başlayıp aşkla devam eden keyifli hikayesi anlatılıyor.

Yapımcılığını, Bi Yapım’ın üstlendiği Aşk Laftan Anlamaz'ın oyuncu kadrosunda; Hande Erçel, Burak Deniz, Özcan Tekdemir, Merve Çağıran, Oğuzhan Karbi, Tuğçe Karabacak, Demet Gül, Süleyman Felek, Betül Çobanoğlu, Cem Emüler, Evren Duyan, Sultan Köroğlu Kılıç, Gözde Kocaoğlu ve Nazan Diper rol alıyor. Aşk Laftan Anlamaz'ın yönetmenliğini Müge Uğurlar senaryosunu ise Nuray Uslu, Aylin Eren ve Yusuf Kürşad Gürses kaleme alıyor.