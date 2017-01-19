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"Aşk Laftan Anlamaz" dizisine sürpriz isim

'Aşk Laftan Anlamaz'ın güçlü kadrosuna, sevilen oyuncu Bülent Emrah Parlak katıldı.

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Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Müge Uğurlar’ın üstlendiği "Aşk Laftan Anlamaz", kadrosuna sevilen, usta oyuncu Bülent Emrah Parlak’ı kattı.
 
DOBRA BİR KARADENİZ DELİKANLISI!
 
Aşk Laftan Anlamaz'da Hayat'ın abisi " Cemil"i canlandıracak olan Bülent Emrah Parlak dobra bir Karadeniz delikanlısına hayat verecek. Cemil bir kadın yüzünden Bulgaristan'da yaşadıktan sonra annesinin yanına geri döner ve kız kardeşi Hayat'ın evlendiğinden haberinin olmaması ile olaylar silsilesi başlar.
 
Parlak, "Aşk Laftan Anlamaz"ın 21 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak 27. bölümünden itibaren "Cemil" karakteri ile ekrana gelecek.

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