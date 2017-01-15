Aşk Laftan Anlamaz yeni 27. bölüm fragmanı Show TV’de yayınlandı mı?

Aşk Laftan Anlamaz 27. yeni bölüm fragmanı dizinin fanları tarafından merakla bekleniyor. Aşk Laftan Anlamaz son bölüm büyük heyecana sahne oldu. Dizinin son bölümünde, Murat ve Hayat arasındaki yakınlaşma doruk noktasına ulaştı. Hayat’ın hastaneye düşmesi Murat’ı çok korkuttu. Aşk Laftan Anlamaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aşk Laftan Anlamaz son bölümde, bir anlık öfkenin Hayat ve Murat’ı sonsuza kadar birbirinden ayırma noktasına gelmesi ikisinin ilişkisinde yeni bir çığır açar. Murat bir daha asla Hayat’ın elini bırakmayacaktır. Bu kötü olay onarılmaz hale gelen evlilikleri için yeni bir ilaçtır belki de… Barışmanın ve yeniden el ele yürümenin ilacı. Ancak öte tarafta ikisinin de habersiz olduğu bir düşman sinsi planlarını uygulamaya koymuştur. Murat ve Hayat’ı cevabı zor sorular beklemektedir. Haşmet Dede'nin yokluğunda Emine’lerin evine musallat olan bir yabancı hepsinin huzurunu kaçıracaktır. Peki onlardan ne istemektedir? Kimin peşindedir?

AŞK LAFTAN ANLAMAZ KONUSU

Tekstil imparatoru Sarsılmaz ailesinin veliahttı ‘Murat Sarsılmaz’ ile Giresun’da doğan ve İstanbul’da iki kız arkadaşıyla birlikte yaşayan ‘Hayat’, bir tesadüfler silsilesi sonucu yolları kesişir. Murat’ın kavgayla başlayıp aşkla devam eden keyifli hikâyesini Hayat'ın, gözünden izleyeceğiz. Kendi ayaklarının üstüne basabilen güzel, bi o kadar da inatçı kişiliği ön planda olsa da hayatı için önemli kararlar aşamasından geçmektedir.

Ev arkadaşları tarafından pek çok sevilir, yalnız asla haksızlığa gelemez ve karşısındakinden de lafını esirgemezdir. Kariyeri için önemli aşamadayken bir şirkete girme hazırlığındadır ve bu işe kesinlikle ihtiyacı vardır. O sırada ise Murat, adında birisiyle tanışarak bütün hayatının resmen içinde yer almaya başlayacaktır. Tatlı tesadüfler, sürekli atışmalar ve ikisi de birbirinden gıcık olmaya başlarken Hayat, gireceği şirketin patronu olduğunu öğrenince bütün hayatı değişecektir. Murat ile Hayat, tatlı maceralarının başlangıcı böyle gelişecektir.