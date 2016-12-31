Aşk ve Mavi 10. yeni bölüm fragmanı ATV

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Aşk ve Mavi'de heyecan giderek artıyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde; Mavi, geri adım attı. Gülizar'ın suçlamasıyla İsmet'in başı derde girer. Onu bu dertten kurtaracak Pembe'nin isteği ise İsmet'i zor durumda bırakır. Dizinin hayranları şimdi yeni bölümde neler yaşanacağını merakla İnternetten araştırmaya başladı. İşte yaşanacaklar konusunda ipucu verecek Aşk ve Mavi dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Mavi, geri adım atıyor…

Mavi, Ali ile yakınlaşmasından dolayı pişmanlık duyar. Abisinin katiline karşı hissettiklerinden dolayı kendini suçlu hisseder. Ali ise bu yakınlaşmanın ileride bir aşka dönüşeceği umudunu taşımaktadır. Gülizar'ın suçlamasıyla İsmet'in başı derttedir. Onu bu dertten kurtaracak bilgi ise Pembe de. Pembe'nin isteği İsmet'i zor durumda bırakır. Metin'in kendi torunu olduğunu öğrenen Refika, Fatma'yı bir an önce evlendirip konaktan göndermek istemektedir.

AŞK VE MAVİ DİZİSİNİN KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir.

Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.