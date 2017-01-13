Aşk ve Mavi 11. yeni bölüm fragmanında Ali hastanede

Aşk ve Mavi 11. yeni bölüm fragmanı nefes kesecek. Romantizm ve entrika dozu yüksek ATV’nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk ve Mavi son bölümde yaşanan sahneler büyük heyecan yaratmıştı. Aşk ve Mavi son bölümde; Pembe'ye kiracıları tarafından teslim edilen bir tespih işleri iyice karıştırdı. İşte, Aşk ve Mavi 11. yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenler.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşk ve Mavi son bölümde, polise gelen bir ihbarla Mavi'nin babası Mahmut'un ölümüyle ilgili dosya tekrar açılır ve adamın cinayete kurban gittiği anlaşılır. Mavi ve ailesi yıkılırken, Cemal ve Fatma'yı yakalanma korkusu sarar. Fazıl Bey, cinayetinin aydınlatılması için tüm imkânları seferber ederken, cinayet mahallinde bulunan ve Pembe'ye kiracıları tarafından teslim edilen bir tespih işleri iyice karıştırır.

AŞK VE MAVİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir.

Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.