Aşk ve Mavi 13. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından atv'de yayınlandı

atv'nin cuma akşamları yayınlanan dizisi Aşk ve Mavi son bölümle ekranlara geldi. Son bölümün ardından Aşk ve Mavi dizisinin 13. yeni bölüm fragmanı atv'de yayınlandı. Dizinin son bölümünde, Göreçki ailesi Sevda'yı tüm aramalara rağmen bir türlü bulamadı ve polisten yardım istedi. Polis, Sevda'yı nikâh dairesinde İlyas'la evlenmek üzere buldu. Dizinin takipçileri şimdi 13. yeni bölümde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte takipçiler için Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanı.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Konakta işler kızışıyor!

Göreçki ailesi soygun şokunu atlattıktan sonra Sevda'nın evde olmadığını fark eder. Her yerde kızı ararlar ama bulamazlar. Tek umut polisten gelecek bir haberdir. Polis, Sevda'yı nikâh dairesinde İlyas'la evlenmek üzere bulur. Göreçkiler, bu evliliği engellemek için seferber olurlar. Hasibe'nin Sevda'nın kaçması için yardım ettiğini öğrenen Refika ve Safiye deliye dönerler.

AŞK VE MAVİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır...