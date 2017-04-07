Aşk ve Mavi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! son bölüm atv'de

Aşk ve Mavi 23. yeni bölüm fragmanı atv'de yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Aşk ve Mavi dizisinin son bölümü heyecan dolu gelişmelere sahne oldu. Aşk ve Mavi’nin son bölümünde, Göreçkiler Gülizar’ın ölümünün üzüntüsünü atlatamadan, Hasibe’nin ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla yıkılırlar. Mavi, perişan olmuştur. Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Birgül Ulusoy, Alayça Öztürk, Osman Karakoç ve Uğur Uzunel’in oyuncu kadrosunda olduğu, 14 Nisan 2017 Cuma akşamı 23. yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Aşk ve Mavi dizisinin fragmanı ekrana geldi. İşte dizinin takipçilerinin merakla beklediği yeni bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Göreçkiler Gülizar'ın ölümünün üzüntüsünü atlatamadan, Hasibe'nin ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla yıkılırlar. Mavi, perişan olmuştur.

Hasibe'nin ölmeden önceki isteklerini yerine getirmek için herkes seferber olur.

AŞK VE MAVİ KONUSU NEDİR?

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir.

Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.