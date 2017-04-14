Aşk ve Mavi 24. yeni bölüm fragmanı son bölüm ATV’de izleniyor

Aşk ve Mavi 24. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Aşk ve Mavi son bölüm ardından gözler 24. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı, oyuncu kadrosunda Kenan Bal, Işıl Yücesoy ve Cüneyt Mete gibi usta isimleri barındıran Aşk ve Mavi son bölümde, Mavi ailesiyle birlikte konağı terk etti ve bu kadar izleyenleri şok etti. Yolda Mavi’nin trafik kazası geçirmesi ve hamileliğinin ortaya çıkması ise Ali’ye büyük bir sürpriz oldu. Aşk ve Mavi 24. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aşk ve Mavi dizisi son bölümde; Mavi, ailesiyle birlikte konağı terk eder. Yolda Mavi'nin kullandığı arabayla trafik kazası geçirirler. Üstelik bir de hamiledir. Ali, baba olacağı için mutludur ama bir gün Mavi'nin iyileşeceğini ve yine gitmek isteyeceğini düşünür. Ömer, Mavi'ye tüm gerçeği anlatmak istemektedir. Hasibe ona engel olmak ister.

AŞK VE MAVİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir.

Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.