Aşk ve Mavi 34. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Aşk ve Mavi 33. son bölüm bu akşam Atv'de izlenecek

Aşk ve Mavi 34. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ekranların merakla beklenen Aşk ve Mavi ikinci sezona bomba gibi giriş yaptı. 22 Eylül 2017 Cuma akşamı ekranı gelen Aşk ve Mavi dizisi izleyiciyi ekrana kilitledi. Yeni sezon çekimlerine Kapadokya Ürgüp'te devam eden Aşk ve Mavi dizisinin seti hayranlar tarafından basıldı. Geçtiğimiz sezon reyting rekorları kıran Aşk ve Mavi dizisinin çekimleri Kapadokya'da devam ediyor. Bölgeye gezi amaçlı gelen yerliler ve turistler çekim yapılan konağı ziyaretçi akınına uğratıyor. Ziyaretçiler bu yoğun ilgiyle oyunculara adeta açık hava tiyatrosunda oynadıkları hissini yaratıyor. NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği dizi, Ali ile Mavi'nin birbirlerine olan imkânsız aşkını konu alıyor. Başrollerini Emrah Erdoğan ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizide Kenan Bal, Işıl Yücesoy, Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Alayça Öztürk, Osman Karakoç ve Gülderen Güler gibi başarılı isimleri rol alıyor. Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı Aşk ve Mavi 34. yeni bölüm fragmanı ile birlikte yeni sezon tüm detaylarını bu haberimizde bulabilirsiniz.



Teknedeki kazanın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Cemal hâlâ bulunamamıştır. Göreçkiler, Cemal için gıyabi cenaze töreni düzenlemeye karar verirler. Mavi, konağın merdivenlerinden düşünce bebeğini kaybetmiştir. Ali, bir yandan yıkılan Mavi'ye destek olurken bir yandan da abisi Cemal'den gelecek umutlu haberi beklemektedir.



Ali, öğrendiği şeyler karşısında şaşkınlığa düşer. Ondan gerçeği saklayan Cemal'e karşı çok öfkelidir. Ali'nin öğrendiği ve bunca yıl gizli saklı kalan her şey gün yüzüne çıkacak mı yoksa Cemal, bir kez daha gerçeği saklamanın bir yolunu bulacak mı? ayrıntıları Aşk ve Mavi dizisi son bölümünde yanıt buldu.



Mavi ve Safiye, doğacak bebekleri için alışverişe çıkarlar ve konağı oyuncakla doldururlar. Alınan eşyalar evde bazı kazalara sebep olur. Ali, Fatma ve Cemal arasındaki ilişkiyi sorgulamaya ve geçmişte neler olduğunu araştırmaya başlar. Cemal, Ali'nin bir şeyleri araştırdığını fark eder, onu durdurmaya çalışır.



Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.







Emrah Ali



Ürgüp'ün büyük ailelerinden Göreçkilerin ortanca oğlu. Abisinin işlediği cinayeti üstlenip, onun yerine hapis yatacak kadar fedakar, yürekli bir adam... Hapiste mektuplaştığı Mavi'ye aşık olur. Ona olan sevdası öyle büyüktür ki ölüm Mavi'nin elinden gelecek olsa bile razıdır. Celladına aşık olan Ali, bile bile onunla evlenir.



Burcu Kıratlı Mavi



Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.



Işıl Yücesoy Refika Ali'nin annesi... Güngörmüş, otoriter bir kadın. Konağın ve Göreçki ailesinin asıl lideri... Şu hayatta en önemli şey oğulları... Oğlunun canına kasttettiği için gelini Mavi'yi ebedi düşmanı belleyecek.



Kenan Bal Fazıl



Ali'nin babası. Geleneksel bir aile reisi, toprak ağası... Hala topraklarına toprak katma derdinde... Üç oğlundan en çok Ali'yi seviyor. Kendisinden sonra Göreçki ailesinin reisi olmaya layık onu görüyor. Tüm sertliğine rağmen merhametli bir yanı da var.



Cüneyt Mete Cemal Ali'nin abisi. Dışarıdan iyi bir oğul, iyi bir eş ve baba gibi görünse de kalbi buz gibi. Çıkarları önüne dikilen herkesi harcayabilir; bu vaktiyle onun suçunu üstlenip hapis yatan kardeşi bile olsa…



Ayşegül Ünsal Hasibe



Mavi'nin annesi... Görgüsüz, para düşkünü, işini bilen, plancı bir kadın. Ne yapıp edip konağa, kızının yanına yerleşme derdinde...



Birgül Ulusoy Birgül Konağın kıdemli hizmetçisi. Becerikli, hamarat bir kadın. Her yerde gözü kulağı var. Konaktakileri ailesi bellediğini söylüyor ama yaşayamadığı gençliğinin kuramadığı yuvasının sorumlusu onlar Birgül'e göre. Ufak hainliklerle çıkarıyor o da hıncını.



Alayça Öztürk Safiye



Cemal'in eşi. Kurnaz, politik bir kadın... Kocasına karşı onun kötü yanlarını göremeyecek kadar kör.

Osman Karakoç İlyas Ürgüp'te küçük ölçekli bir toprak sahibinin oğlu. Dürüst, gözüpek bir genç... Onun da Göreçkiler'le görülecek bir hesabı var. Bu arada Mavi'ye aşık olmaktan kendini alıkoyamaz.



Uğur Uzunel İsmet Evin küçük oğlu. Ali'yle Cemal'in gölgesinde kalmış, bir işe yaramayan, serseri bir tip. Ali Abi'sine olan duyguları hayranlıkla kıskançlık arasında gidip geliyor. Sevdiği kızın Ali'ye aşık olduğunu öğrenince iyice hırçınlaşacak.