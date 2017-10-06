Aşk ve Mavi 36.bölüm fragmanı yayında mı Aşk ve Mavi 35. yeni bölüm bu akşam Atv'de

Aşk ve Mavi 36. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyiciyi ekrana kilitleyen Kaan'a çarpan kişinin İlyas olduğunu öğrenen Sevda, İlyas'ın tehditlerine boyun eğer ve ailesine boşanmaktan vazgeçtiğini söyleyerek onu tekrar konağa alır. Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi, geçtiğimiz hafta ekrana gelen son bölümüyle ''Tüm Kişiler'' de en çok izlenen yapım oldu. Aşk ve Mavi, Tüm kişiler kategorisinde 6,44 izlenme oranı ve 16,04 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Gençliği cezaevinde geçmiş, sevmeyi öğrenmeye fırsatı olmamış Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin yürek burkan hikâyesi yer alıyor. İkisinin de sırtında sırlarla dolu yükleri var. Fedakârlığın ve vefanın gölgesinde, aşkı bir çiçek gibi büyütmeye çalışan Ali ile Mavi'nin sıcak ve çarpıcı hikâyesi "Aşk ve Mavi" her Cuma atv ekranlarında. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken ekranların sevilen dizisi Aşk ve Mavi 36. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları haberimizde...



AŞK VE MAVİ 36. BÖLÜM FRAGMANI



Renkli karakterleri ile birbirinden farklı hikayeye yer veren Aşk ve Mavi dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk ve Mavi 36. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi internet sayfasında yayına girmesi ile birlikte haberimizdeki yerini alacaktır.







AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Aşk ve Mavi dizisinde bu hafta Kaan'a çarpan kişinin İlyas olduğunu öğrenen Sevda, İlyas'ın tehditlerine boyun eğer ve ailesine boşanmaktan vazgeçtiğini söyleyerek onu tekrar konağa alır. Ancak Hasibe, İlyas'ı konaktan yollamaya kararlıdır. Cemal'in 3 ay boyunca yanına sığındığı balıkçı ortaya çıkar. Ali, Cemal'in telaşından bir şeyler gizlediğini fark eder. Balıkçıyla konuşur ve Cemal'in yalan söylediğini öğrenir. Abisiyle yüzleşen Ali'yi, o gece büyük bir felaket beklemektedir.



AŞK VE MAVİ 35. BÖLÜM FRAGMANI







AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Aşk ve Mavi dizisinde geçtiğimiz hafta Cemal, Servet'in teklifini kabul eder ve onun yardımıyla Fatma'nın bebeğini çalar. Bebeğinin öldüğünü düşünen Fatma yıkılır. Servet'in bebekleri değiştirdiğinden şüphelenen hastane yönetimi kadını işten atar. Servet, Cemal'den iş konusunda yardım ister. Refika, Cemal'in ısrarı ile konakta işe başlayan Servet hakkında araştırma yapmaya karar verir. Hastaneye gittiğinde korkunç gerçeği öğrenir.



AŞK VE MAVİ KONUSU



Gençlik yılları cezaevinde geçen (Ali) Emrah Erdoğan İpek cezaevinden çıkıncaya dek hayatına hiç bir kadın girmemiş sevebileceği bir kadın olmamıştır. Mavi (Burcu Kıratlı) şimdiye kadar kimseye bağlanamamış hayat onu farklı yönlere savurmuştur taa ki Aras ile tanışana kadar. Mavi ve Ali'nin karşılaşmasından sonra hayat her iki gencimiz için yeniden başlamaktadır.



AŞK VE MAVİ DİZİ OYUNCULARI



Emrah

Ali



Ürgüp'ün büyük ailelerinden Göreçkilerin ortanca oğlu. Abisinin işlediği cinayeti üstlenip, onun yerine hapis yatacak kadar fedakar, yürekli bir adam... Hapiste mektuplaştığı Mavi'ye aşık olur. Ona olan sevdası öyle büyüktür ki ölüm Mavi'nin elinden gelecek olsa bile razıdır. Celladına aşık olan Ali, bile bile onunla evlenir.



Ünlü şarkıcı ve oyuncu olan Emrah 1 Ocak 1971 Diyarbakır doğumludur. Bir çok popüler albüm yapan Emrah'ın en popüler olan televizyon dizi deneyimi 1997 yılında çektiği Albümünede ismini verdiği Unutabilsem dizisidir. Daha sonra ise Belalım Benim, Kınalı Kar, Büyük Yalan, Adak, Oğlum İçin, Hicran Yarası gibi birçok dizide yer almıştır.







Burcu Kıratlı

Mavi



Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.



Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 doğumlu olan güzel oyuncu Yeditepe Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamlamasının ardından bir süre Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde görev aldı. İlk kez 2010 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanan Elde Ver Hayat projesiyle diziseverlerin karşısına çıkan Kıratlı, Su ve Ateş, Peri Masalı ve Diriliş Ertuğrul gibi farklı projelerde de yer aldı. Mavi karakteri ile ilgili yayıncı kuruluştan yapılan açıklama ise şöyle;



Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.