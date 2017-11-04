Aşk ve Mavi 40. yeni bölüm fragmanı son bölüm – ATV

Aşk ve Mavi son bölüm büyük ilgi uyandırdı ve 3 Kasım akşamı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Aşk ve Mavi son bölüm izleyenler Aşk ve Mavi 40. yeni bölüm fragmanı için araştırma yapıyor. Dizide bu hafta; Cemal, Ayhan'ın cinayetini üstlenmiştir. Ali, Ayhan'ı öldürenin kendisi olduğunu söylese de kimse ona inanamaz. Faysal, Cemal'e karşı nefret doludur. Aşk ve Mavi son bölüm izleme linki ile dizinin heyecan uyandıran bölümünü takip edebilirsiniz.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

"Sen benim bu suçu işlediğime inanmayacaksın değil mi?"

Cemal, Ayhan'ın cinayetini üstlenmiştir. Ali, Ayhan'ı öldürenin kendisi olduğunu söylese de kimse ona inanamaz. Faysal, Cemal'e karşı nefret doludur. Hem Ayhan'ı öldürmüş hem de kardeşi Gülay'ı hamile bırakmıştır. Mavi, Ali'yle Sinem arasında bir ilişki olduğundan şüphelenir. Ali'nin harcamalarını inceleyen Mavi, şüphesinde haklı olduğunu görür.

AŞK VE MAVİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir.

Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.

AŞK VE MAVİ OYUNCULARI

Emrah Erdoğan İpek (Ali)

Ünlü şarkıcı ve oyuncu olan Emrah 1 Ocak 1971 Diyarbakır doğumludur. Birçok popüler albüm yapan Emrah'ın en popüler olan televizyon dizi deneyimi 1997 yılında çektiği Albümünede ismini verdiği Unutabilsem dizisidir. Daha sonra ise Belalım Benim, Kınalı Kar, Büyük Yalan, Adak, Oğlum İçin, Hicran Yarası gibi birçok dizide yer almıştır.

Burcu Kıratlı (Mavi)

23 Temmuz 1989 İstanbul doğumlu yetenekli oyuncu Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğtimini tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.

Baran Akbulut (Ömer) (Mavi'nin Eski Sevgilisi)

Mavi Ali'den intikam almak için yola çıkmadan önce eski sevgilisi Ömer'den ayrılmıştır. Ömer Mavi için geri döner.

Işıl Yücesoy (Refika)

2 Ekim 1945 İstanbul doğumlu usta oyuncunun Tanjı Cılızoğlu ile evliliği bulunmakta Meneviş Cılızoğlu isminde birde çocuğu bulunmaktadır. Bir çok dalda en iyi kadın oyuncu ödülüne sahiptir. Yol Arkadaşım, Yer Gök Aşk, Kara Para Aşk gibi dizilerde rol almıştır. Unutursam Fısılda filminde önemli bir rolü bulunmaktadır.