Aşk ve Mavi 56. son bölüm izle ATV’de Aşk ve Mavi yeni 57.bölüm fragmanı izle



Aşk ve Mavi 57.yeni bölüm fragmanı Aşk ve Mavi son 56.bölüm izle ATV’de! İlgiyle izlenilen ve sevilen dizi Aşk ve Mavi son bölümde neler oldu? Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın oynadığı Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde; Mavi’ye atılan iftira sonucunda araları açılan Mavi ve Ali’yi Pembe’nin büyük itirafı bir araya getirdi. Herkesin önünde ablası ve eniştesini ayırmak için oyun oynadığını itiraf eden Pembe tüm dengeleri değiştirdi. Bunun üzerine Ali tekrar Mavi’nin güvenini kazanmak için çabaladı. Sonunda başarılı da oldu. Mavi’yi boşanmaktan vazgeçirip eve dönmesini sağladı. Aşk ve Mavi 56. bölüm fragmanında; Mavi evine tekrardan dönüyor. Mavi ‘’ artık bizi kimse ayıramaz, seni çok seviyorum Ali ‘’ diyerek tüm duygularını dile getiriyor. Faysal ile Pembe arasında ise ipler geriliyor. Pembe tek başına kalmak istemediğinden Faysal’a sığınmak isteyince Faysal ona ‘’ benim işime artık yaramıyorsun’’ diyerek bağırıp çağırıyor. İşte Aşk ve Mavi 57.yeni bölüm fragmanı Aşk ve Mavi son 56.bölüm izle ATV’de!

Aşk ve Mavi Dizisinin 55. Bölümünde Neler Oldu?

Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde; Mavi’ye atılan iftira sonucunda araları açılan Mavi ve Ali’yi Pembe’nin büyük itirafı bir araya getirdi. Herkesin önünde ablası ve eniştesini ayırmak için oyun oynadığını itiraf eden Pembe tüm dengeleri değiştirdi. Bunun üzerine Ali tekrar Mavi’nin güvenini kazanmak için çabaladı. Sonunda başarılı da oldu. Mavi’yi boşanmaktan vazgeçirip eve dönmesini sağladı. Faysal ise Pembe’nin itirafı ile bir kez daha Mavi’yi elinden kaçırdı. Bunun üzerine başka yollardan Mavi’yi kazanmak için planlar yapıyordu ki Safiye- Servet olayı patlak verdi. Safiye evinde gidip hesap sorduğu Servet ile tartıştı. İkilinin tartışmasında Servet elindeki bıçak ile Safiye’yi tehdit etti. Safiye kendini korumak için boğuşurken bıçak Servet’e saplandı. O anlarda Safiye kaçarken, Faysal da durumu kendi lehine kullandı. Safiye’yi adam yaralama suçundan ihbar edeceğini söyledi. İhbar etmeme karşılığında ise Mavi’yi kendilerine getirmesini istedi. Fakat Safiye bu tehdide boyun eğmedi ve polise teslim oldu.

56. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Aşk ve Mavi 56. bölüm fragmanında; Mavi evine tekrardan dönüyor. Mavi ‘’ artık bizi kimse ayıramaz, seni çok seviyorum Ali ‘’ diyerek tüm duygularını dile getiriyor.

Faysal ile Pembe arasında ise ipler geriliyor. Pembe tek başına kalmak istemediğinden Faysal’a sığınmak isteyince Faysal ona ‘’ benim işime artık yaramıyorsun’’ diyerek bağırıp çağırıyor. Ardından Pembe’yi evden kovuyor. Pembe sokakta kalmamak adına bu kez annesinin evine gidiyor. Fakat annesi Hasibe de Pembe’yi evine almıyor. Çünkü daha önce kızının yaptıklarından dolayı onu ret ediyor.

Safiye’nin polise teslim olmasıyla Görekçiler de durumu öğreniyor. İşin aslını Cemal’a sorduklarında ; Cemal uzun yıllar önce hemşire Servet ile gönül ilişkisi yaşadığını itiraf ediyor. Cemal’in çocuğu ölü doğunca dostu Servet’in başka bir çocuk yerine koyduğunu da anlatıyor. Safiye ise hastaneden doğum raporları ve DNA testini aldığından çocuğunun kesin olarak kendisini olmadığını öğreniyor. Refika Hanım öğrendiklerinin ardından gelinine çok kızıyor. Oğlu Cemal’in yaptıklarından ötürü de ne yapacağını bilmiyor.

Cemal bu defa kardeşi Ali ile konuşuyor. Safiye’yi ele vermemek için Mavi’yi rüşvet olarak istediğini ve onların da kabul ettiğini Cemal itiraf ediyor. Ali duydukları karşısında abisine ateş püskürüyor. Ali kendini kaybederek elinde silahla Faysal’ı öldürmeye gidiyor. Mavi ise kocasının bir hata yapmaması için ikna etmeye çalışıyor.



AŞK VE MAVİ 57. BÖLÜM FRAGMANI

Aşk ve Mavi Konusu

Yıllar önce abisinin işlediği cinayet sonrası yeğenlerinin ve yengesinin bekası için suçu üstlenen Ali, tam da bu suçtan dolayı hayatının aşkı ile tanışır. Abisini cinayete kurban veren Mavi ise intikam amacı ile planlar yaparak Ali’ye ulaşır. İkilinin yolları intikam amacıyla kesişir fakat işler bambaşka hal alır. Mavi’nin kendisi ile intikam amacıyla evlenmesini anladığı halde, hatta gerdek gecesi Mavi tarafından bıçaklanmasıyla bile Mavi ‘ye olan aşkından vazgeçmeyen Ali’nin hikayesi.

AŞK VE MAVİ 56.BÖLÜM FRAGMANI

Aşk ve Mavi Oyuncuları

İlyas ( Osman Karakoç ) : Mavi’nin rüzgarına kapılan kişilerden biri de İlyastır. Ürgüpte yaşayan zengin toprak sahibinin oğlu olan İlyas, dürüst ve gözü pek bir adamdır. İlyas’ın Görekçiler ile olan husumeti yüzünden Mavi ile yakınlaşır. Bu süreçte Mavi’ye aşık olunca işler sarpa sarar.

İsmet ( Uğur Uzunel ) : Görekçilerin en küçük oğlu olan İsmet; abileri Ali ve Cemal’in de hep gölgesinde kalmıştır. Hiçbir işe yapamayan, serseri tipli biridir. Özellikle abisi Ali’ye büyük kıskançlık ve öfke besler. Aşık olduğu kadının abisi Ali’ye olan duygularını öğrendikten sonra ise bu kıskançlık tehlikeli bir boyuta taşınır.

BURCU KIRATLI KİMDİR?

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul’ da dünyaya gelmiştir. Burcu Kıratlı’nın çocukluk yıllarında annesi ve babası ayrılmışlardır. Annesi ikinci evliliğini yaparak magazin basının duayenlerinden biri olan Kenan Erçetingöz ile evlenmiştir. Burcu Kıratlı, 7 yaşından beri Kenan Erçetingöz’ü hep babası olarak görmüştür. Burcu Kıratlı öz anne ve babanın tek çocuğudur. Ama üvey kardeşleri vardır. Öz babasının ikinci evliliğinden, iki üvey kardeşi vardır. Kenan Erçetingöz’ün de ilk evliliğinden olan oğlu Levent ile birlikte kardeş gibi büyümüşler. Burcu Kıranatlı’nın eğitiminden biraz bahsetmek gerekirsek ; ilkokul öğrenimini, Ata Kolejinde, orta okul öğrenimini BJK Kolejinde okudu. Liseyi ise Bebek Yeni Yıldız Kolejini okuduktan sonra, İstanbul Yeditepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden, lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul yıllarında bir kaç oyun ve kısa filmlerde yer almıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Actor Studio eğitimi alarak ve 2 yıl kadar burada kadrolu oyuncu olarak görev almıştır. TRT 1 ekranlarında yer alan Elde Var Hayat adlı dizide Yağmur karakterini canlandırarak oyunculuk kariyerine ilk adımını atmış oldu. 2014 yılında Peri Masalı adlı filmde rol gereği Peri karakterini canlandırmak için beline kadar uzanan saçlarını tamamen kazıtarak gündem konusu olmuştu. Kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Kural ile nişanlanıp, daha sonra anlaşamayarak ayrılma kararı almışlardır.

Aşk ve Mavi Dizisinin 55. Bölümünde Neler Oldu?

Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde; Mavi’ye atılan iftira sonucunda araları açılan Mavi ve Ali’yi Pembe’nin büyük itirafı bir araya getirdi. Herkesin önünde ablası ve eniştesini ayırmak için oyun oynadığını itiraf eden Pembe tüm dengeleri değiştirdi. Bunun üzerine Ali tekrar Mavi’nin güvenini kazanmak için çabaladı. Sonunda başarılı da oldu. Mavi’yi boşanmaktan vazgeçirip eve dönmesini sağladı. Faysal ise Pembe’nin itirafı ile bir kez daha Mavi’yi elinden kaçırdı. Bunun üzerine başka yollardan Mavi’yi kazanmak için planlar yapıyordu ki Safiye- Servet olayı patlak verdi. Safiye evinde gidip hesap sorduğu Servet ile tartıştı. İkilinin tartışmasında Servet elindeki bıçak ile Safiye’yi tehdit etti. Safiye kendini korumak için boğuşurken bıçak Servet’e saplandı. O anlarda Safiye kaçarken, Faysal da durumu kendi lehine kullandı. Safiye’yi adam yaralama suçundan ihbar edeceğini söyledi. İhbar etmeme karşılığında ise Mavi’yi kendilerine getirmesini istedi. Fakat Safiye bu tehdide boyun eğmedi ve polise teslim oldu.