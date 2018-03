Aşk ve Mavi 58.yeni bölüm fragmanı yayında mı Aşk ve Mavi son 57.bölüm Atv izleme linki

Aşk ve Mavi 58.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Aşk ve Mavi 57.son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında. Konu ile ilgili detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Ekranların sevilen dizisi Aşk ve Mavi’nin merakla beklenen 57. bölüm fragmanı yayınlandı. En son 56. Bölümüyle ekrana gelen Aşk ve Mavi’nin 57. bölümünün fragmanın yayınlanmasının ardından, dizinin izleyicileri de Ali’nin içine düştüğü durumdan kurtulup kurtulamayacağını merakla beklemeye başladı. ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Aşk ve Mavi her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Alp Yenier’in üstlendiği, senaryosu Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Hakan Arslan’ın olduğu dram ve intikam yüklü Aşk ve Mavi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Emrah, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Burcu Kıratlı ve Cüneyt Mete gibi usta oyuncuların paylaştığı Aşk ve Mavi büyük bir kesim tarafından ilgiyle izleniyor. Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde Safiye maruz kaldığı tehdide boğun eğmedi. Ali ve Mavi’nin arasına bozmamak uğruna polise teslim oldu. Fakat delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. İşte Aşk ve Mavi 58.yeni bölüm fragmanı ve 57.son bölüm izleme linki



Aşk ve Mavi’nin 57. bölüm fragmanında neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.





"Cemal ile Servet, yengemin bebeğini çalmışlar!"



Cemal'in Servet'le iş birliği yaparak Demirhan'ı Fatma'dan çaldığı ortaya çıkar. Fazıl, Cemal'e karşı çok öfkelidir. Cemal'i evden kovar. Cemal'in bebeği çalması Mavi ve Ali'nin arasını da açar. Mavi, eve dönmekten vazgeçer. Fatma, bebeğine kavuştuğu için çok mutludur. Ama bu mutluluk uzun sürmez. Safiye, Demirhan'ı geri alabilmek için bir plan yapar.







Aşk ve Mavi Dizisinin 56. Bölümünde Neler Oldu?



Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde; Safiye tüm olanları öğrenmişti. Bunun üzerine Servet’in evine giderek hesap sormak istemişti. İkili arasında çıkan kavgada Safiye yanlışıkla Servet’i yaralamıştı. Bunun üzerine Faysal olaya dahil olup Safiye’yi tehdit etmişti. Safiye bir yandan hapse girmeyi istemiyor, diğer yandan da Mavi ve Ali arasını da bozmak istememişti. Bu yüzden kendisi polise teslim olmuştu. Yapılan araştırmada deliller yetersiz olunca da Safiye serbest kalmıştı. Safiye’nin durumu ailedeki herkesin de konuyu öğrenmesine sebep olmuştu. Refika Hanım ise oğlu ve gelinin bu yaptıklarından dolayı utanç duymuştu.



Aşk ve Mavi 57. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Aşk ve Mavi 57. bölüm fragmanında; Pembe’nin açıkladığı gerçek herkesi şok ediyor. Pembe hastane kayıtlarını ele geçirince Cemal ve Servet’in yaptığı oyunu da öğreniyor. Bunun üzerine herkesi toplayıp gerçeği itiraf ediyor. Pembe ‘’ Cemal ve Servet yengemin bebeğini çalmışlar ‘’ dediğinden Mavi şok oluyor. Bunun üzerine Cemal’e ‘’ hiç mi vicdanın yok ‘’ diye isyan ediyor. Bunun üzerine Ali abisine ateş püskürüyor. İkili yumruk yumruğa kavga ediyor.



Mavi ise yaşananların acısını çıkarmak için Safiye ve Cemal’i polise şikayet etmek istiyor. Fakat Ali buna izin vermiyor. Eğer Cemal ve Safiye aynı anda hapse girerse annesi ve babasının üzüntüden hastalanacağını iddia ediyor. Bunun üzerine Mavi yaptıklarına göz mü yumacağım diyerek Ali ile kavga ediyor. Ali ve Mavi’nin bu olay yüzünden arası açılıyor. Pembe de şahit olduğu bu kavganın ardından çok mutlu oluyor. Faysal da Pembe’ye verdiği sözü tutuyor ve konağın anahtarını ona veriyor.



Aşk ve Mavi 58. Bölüm Fragmanı







Diğer yandan Fatma’yı takip eden Cemal oğlunun kendisinden olduğunu kaynanası Hasibe’ye söyleyeceği yönünde tehdit ediyor. Bu tehdidi öğrenen Ali ise abisine böyle bir şey yaparsa her şeyin sarpa saracağını ve Hasibe’nin Fatma’ya büyük eziyetler yapacağını söylüyor. Bunun üzerine Fatma İstanbul’a kaçmak isterken oğlu aniden ortadan kayboluyor.



Aşk ve Mavi Konusu



Yıllar önce abisinin işlediği cinayet sonrası yeğenlerinin ve yengesinin bekası için suçu üstlenen Ali, tam da bu suçtan dolayı hayatının aşkı ile tanışır. Abisini cinayete kurban veren Mavi ise intikam amacı ile planlar yaparak Ali’ye ulaşır. İkilinin yolları intikam amacıyla kesişir fakat işler bambaşka hal alır. Mavi’nin kendisi ile intikam amacıyla evlenmesini anladığı halde, hatta gerdek gecesi Mavi tarafından bıçaklanmasıyla bile Mavi ‘ye olan aşkından vazgeçmeyen Ali’nin hikayesi.









Aşk ve Mavi Oyuncuları



Birgül ( Birgül Ulusoy ) : Görekçilerin uzun yıllardır hizmetçisi olan Birgül oldukça becerikli ve hamarat bir kadındır. Birgül’ün dedikoduyu sevdiğinden her yerde gözü kulağı vardır. Her ne kadar Görekçileri ailesi olarak kabul etse de, gençliğini yaşamamanın hırsına sahiptir. Bu yüzden bazı hainlikler yaparak intikam almaya çalışır.



Servet ( Derya Artemel ) : Hastanede görevli olarak çalışan Servet para düşkünü, kötü bir kadındır. Zamanında Cemil ile dost hayatı yaşar. Cemal’in karısı Safiye onun çalıştığı hastanede doğum yapınca Cemal’in yaptığı plana ortak olur. Cemal ile ayrılınca da bildiği tüm pislikleri ortaya çıkarmakla tehdit eder.