Aşk ve Mavi 59.yeni bölüm fragmanı yayında mı Aşk ve Mavi son 58.bölüm izle ATV’de! Ekranların sevilen dizisi Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanları ve Aşk ve Mavi son bölüm izleme linki araştırılıyor. Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde; Cemal’in yıllar önce kendi çocuğunun ölmesiyle başka bir çocuğu Safiye’ye kendi çocuğuymuş gibi vermesi durumu ortaya çıkmıştı. Üstelik bu çocuğun babası Cemal iken annesi de Mavi’nin yengesi olduğu ortaya çıkmıştı. Safiye hem çocuğunu kaybettiğini hem de aldatıldığını öğrenince deliye dönmüştü. Aşk ve Mavi 58. bölüm fragmanında ;Cemal karısının Demirhan bebeği kaçırdığını aileye itiraf ediyor. Cemal ‘in ‘’ Safo bebeği kaçırmış’’ sözleri herkeste şok etkisi yaratıyor. Bunun üzerine Mavi artık daha fazla bu işin uzamaması için polise haber vereceğini söylüyor. Ali ise son bir şans istiyor ve Mavi ona iki gün mühlet veriyor. İşte merak edilen Aşk ve Mavi 59.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

Aşk ve Mavi Dizisinin 57. Bölümünde Neler Oldu?

Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde; Cemal’in yıllar önce kendi çocuğunun ölmesiyle başka bir çocuğu Safiye’ye kendi çocuğuymuş gibi vermesi durumu ortaya çıkmıştı. Üstelik bu çocuğun babası Cemal iken annesi de Mavi’nin yengesi olduğu ortaya çıkmıştı. Safiye hem çocuğunu kaybettiğini hem de aldatıldığını öğrenince deliye dönmüştü. Bunun üzerine Mavi olanların hesabının sorulması için polise haber vermek isteyince Ali onu engellemişti. Bu yüzden Mavi ve Ali’nin arası bozulmuştu. Mavi’nin yengesi ise Cemal ile yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkması ile kocasıyla arası bozuldu. Bu yüzden çocuğunu da alıp İstanbul’a gitmek istedi fakat başarılı olamadı. Pembe ise tüm bu olaylardan dolayı arası açılan ablası ve eniştesinin arasını daha çok bozacak işler yaptı. Bunları sırf Faysal ile yeniden bir arada olmak için kullandı.

58. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Aşk ve Mavi 58. bölüm fragmanında ;Cemal karısının Demirhan bebeği kaçırdığını aileye itiraf ediyor. Cemal ‘in ‘’ Safo bebeği kaçırmış’’ sözleri herkeste şok etkisi yaratıyor. Bunun üzerine Mavi artık daha fazla bu işin uzamaması için polise haber vereceğini söylüyor. Ali ise son bir şans istiyor ve Mavi ona iki gün mühlet veriyor. Bunun üzerine Ali yengesini aramaya çıkıyor. Safiye’yi izbe bir depoda bulan Ali, onun çocukla birlikte zavallı haline görünce içi parçalanıyor. Her ne kadar yengesine acısa da çocuğu ondan almak zorunda kalıyor. Ali olanlardan habersiz bir biçimde eve dönerken her şeyi Pembe kameraya alıyor. Bu görüntüleri ilk iş Faysal’a gönderiyor.

Faysal da bu fırsatı Mavi ve Ali’nin arasını bozmak için kullanıyor. Ali bebek Demirhan ve Safiye ile konağa gelmeden Faysal oraya varıyor. Tüm yaşananları görüntüleri ile birlikte Mavi’ye izletiyor. Mavi bunları gördükten sonra Ali’nin başından beri işin içinde olduğunu sanıp öfkeleniyor. Bunun üzerine Ali’ye herkesin önünde tokat atıyor. Ali bir kez daha iyiliğinin kurbanı oluyor. Fatma oğlunun kaçırıldığını ve bunun sorumlusunun da Safiye olduğunu anlayınca hesaplaşmaya geliyor. Bunun üzerine Ali, Mavi, Cemal neredeyse herkes aynı ortama gelip tartışmaya dahil oluyor. Bir anda dikkatler Demirhan’ın nerede olduğuna yönelince aniden yangın çıktığını görüyorlar. Demirhan yangın çıkan deponun içinde kalıyor. Demirhan bebek kurtulacak mı?

Aşk ve Mavi Konusu

Yıllar önce abisinin işlediği cinayet sonrası yeğenlerinin ve yengesinin bekası için suçu üstlenen Ali, tam da bu suçtan dolayı hayatının aşkı ile tanışır. Abisini cinayete kurban veren Mavi ise intikam amacı ile planlar yaparak Ali’ye ulaşır. İkilinin yolları intikam amacıyla kesişir fakat işler bambaşka hal alır. Mavi’nin kendisi ile intikam amacıyla evlenmesini anladığı halde, hatta gerdek gecesi Mavi tarafından bıçaklanmasıyla bile Mavi ‘ye olan aşkından vazgeçmeyen Ali’nin hikayesi.

Aşk ve Mavi Oyuncuları

Hasibe ( Ayşegül Ünsal ) : Pembe ve Mavi’nin annesi olan Hasibe, görgüsüz ve para düşkünü bir kadındır. Tek derdi kızlarından birinin zengin konağa yerleşerek kızının parası ile geçinmektir. Bu amaçlar her türlü oyunu oynamaktan ve planlar yapmaktan vaz geçmez. Mavi annesinin yaptıklarını anlayınca onu terk eder.

Safiye ( Alayça Öztürk ) : Ali’nin saf yengesi , Cemal’in ise eşidir. Kurnaz ve politik bir kadın olsa da, Cemal’in kötü yanlarını göremez. Çoğu zaman çevresinde olanlara karşı sessiz kalmıştır. Tek dayanağı çocuğudur. Çocuğu ile ilgili gerçekleri öğrendikten sonra bambaşka bir kadın olur.

Birgül ( Birgül Ulusoy ) : Görekçilerin uzun yıllardır hizmetçisi olan Birgül oldukça becerikli ve hamarat bir kadındır. Birgül’ün dedikoduyu sevdiğinden her yerde gözü kulağı vardır. Her ne kadar Görekçileri ailesi olarak kabul etse de, gençliğini yaşamamanın hırsına sahiptir. Bu yüzden bazı hainlikler yaparak intikam almaya çalışır.

Servet ( Derya Artemel ) : Hastanede görevli olarak çalışan Servet para düşkünü, kötü bir kadındır. Zamanında Cemil ile dost hayatı yaşar. Cemal’in karısı Safiye onun çalıştığı hastanede doğum yapınca Cemal’in yaptığı plana ortak olur. Cemal ile ayrılınca da bildiği tüm pislikleri ortaya çıkarmakla tehdit eder.