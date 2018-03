Aşk ve Mavi 60.yeni bölüm fragmanı yayında mı Aşk ve Mavi 59.bölüm Atv izleme linki

Aşk ve Mavi 60.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Aşk ve Mavi 59.son bölüm izleme linki izleyicileri tarafından araştırılırken ayrıntıları bu haberimizde derledik. Aşk ve Mavi’nin merakla beklenen 59. bölüm fragmanı yayınlandı. En son 58. Bölümüyle ekrana gelen Aşk ve Mavi’nin 59. bölümünün fragmanın yayınlanmasının ardından, dizinin izleyicileri de Ali’nin içine düştüğü durumdan kurtulup kurtulamayacağını merakla beklemeye başladı. ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Aşk ve Mavi her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Alp Yenier’in üstlendiği, senaryosu Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Hakan Arslan’ın olduğu dram ve intikam yüklü Aşk ve Mavi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Emrah, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Burcu Kıratlı ve Cüneyt Mete gibi usta oyuncuların paylaştığı Aşk ve Mavi büyük bir kesim tarafından ilgiyle izleniyor. Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde Safiye sonunda Demirhan’ı kaçırmıştı. Herkes Safiye ve küçük çocuğu ararken Ali onları bulmuştu. Fakat Safiye’ye sahip çıktığı için Mavi ile arası bozulmuştu. Aşk ve Mavi’nin 60. bölüm fragmanında ve 59.son bölümde neler yaşanacağını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.











Aşk ve Mavi 59. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?



Aşk ve Mavi 59. bölüm fragmanında ; ahırda unuttukları Bedirhan bebek için her şey çok geç. Ahır aniden yanıyor ve kimse küçük çocuğu kurtaramıyor. Acilen hastaneye yetiştirdiklerinde ise her şey çok geç oluyor. Çocuğun cayır cayır yanan ahırda kaldığını gören Fatma ve Safiye hüngür hüngür ağlıyor. Mavi ise yeğenini kaybetmenin acısını Ali’den çıkarıyor. Onun ölümünden suçlu ilan ettiği Ali’ye artık güvenmediğini de söylüyor. Bunun üzerine Ali ile tartışarak ondan boşanacağını söylüyor. Mavi akabinde elinde boşanma kağıtları ile Ali’nin karşısına çıktığında ‘’ bizi bir kalemde silemezsen ‘’ diyen Ali’ye rağmen tutumundan vaz geçmiyor.



Diğer yandan Faysal bu boşanmanın olması için elinden geleni yapıyor. Pembe ablasının boşanmaktan vazgeçebileceğini Faysal’a söylüyor. Faysal ise ‘’ne yapıp ne edip bu boşanmayı sağlamalıyız’’ diyerek Pembe’ye emir veriyor. Pembe ve Faysal kafa kafaya vererek ikilinin boşanması için kolları sıvıyor. Polisler olayın araştırılması için Ali’yi de emniyete alırken, Refika Hanım geçmişten gelen bir kadın yüzünden sarsılıyor. Kadının dedikleri sonrasında Refika Hanım sinirlenip onu evden kovuyor. Kadın buna rağmen söylediklerinde ısrarcı olup intikam alacağını söylüyor. Faysal ise elindeki kozu Mavi’ye karşı kullanarak kendisi ile evlenmesini istiyor.







Aşk ve Mavi Dizisinin 58. Bölümünde Neler Oldu?



Aşk ve Mavi’nin son bölümünde ; Pembe kitabın arasında bulduğu belgeleri önce yengesine gösterdi. Yengesi ölen çocuğun Safiyeninki Demirhan’ın ise kendi bebeği olduğunun kanıtı ile Görekçilerin kapısını çaldı. Burada her şey gün yüzüne çıkınca Cemal da geçmişte Fatma ile olan ilişkisini itiraf etti. Bunun üzerine herkes şok oldu. Safiye duyduklarının yıkımı ile doğru düzgün düşünemez hale gelip Demirhan’ı kaçırarak yeni bir hayat kurmak istedi. Fakat kısa zamanda yakalandı. Ali yengesinin bu durumunu anlayıp polise ihbar etmek istememesi yüzünden Mavi ile arası açıldı. Konuyu aile arasında halletmek isterken bir sürü olaylar çıktı. Safiye kimse bulamasın diye Demirhan’ı sakladığı ahırda yangın çıktı ve küçük çocuk içerde kaldı.



Aşk ve Mavi Konusu

Yıllar önce abisinin işlediği cinayet sonrası yeğenlerinin ve yengesinin bekası için suçu üstlenen Ali, tam da bu suçtan dolayı hayatının aşkı ile tanışır. Abisini cinayete kurban veren Mavi ise intikam amacı ile planlar yaparak Ali’ye ulaşır. İkilinin yolları intikam amacıyla kesişir fakat işler bambaşka hal alır. Mavi’nin kendisi ile intikam amacıyla evlenmesini anladığı halde, hatta gerdek gecesi Mavi tarafından bıçaklanmasıyla bile Mavi ‘ye olan aşkından vazgeçmeyen Ali’nin hikayesi.









Aşk ve Mavi Oyuncuları



Hasibe ( Ayşegül Ünsal ) : Pembe ve Mavi’nin annesi olan Hasibe, görgüsüz ve para düşkünü bir kadındır. Tek derdi kızlarından birinin zengin konağa yerleşerek kızının parası ile geçinmektir. Bu amaçlar her türlü oyunu oynamaktan ve planlar yapmaktan vaz geçmez. Mavi annesinin yaptıklarını anlayınca onu terk eder.



Safiye ( Alayça Öztürk ) : Ali’nin saf yengesi , Cemal’in ise eşidir. Kurnaz ve politik bir kadın olsa da, Cemal’in kötü yanlarını göremez. Çoğu zaman çevresinde olanlara karşı sessiz kalmıştır. Tek dayanağı çocuğudur. Çocuğu ile ilgili gerçekleri öğrendikten sonra bambaşka bir kadın olur.