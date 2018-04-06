Aşk ve Mavi 61.yeni bölüm fragmanı yayında mı Aşk ve Mavi son 60.bölüm izle

Aşk ve Mavi 61.yeni bölüm fragmanı yayında mı Aşk ve Mavi son 60.bölüm izleme linki! Ekranların sevilen dizisi Aşk ve Mavi dizisi yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar merak ediliyor. Aşk ve Mavi 60. bölüm fragmanında ; Mavi ve Ali romantik bir yemekte bir araya geliyor. Tüm sorunlarını konuşup halleden ikili sonunda boşanmaktan da vaz geçiyor. Mavi yemekte ‘’ iyi ki seni sevmişim Ali ‘’ diyerek hislerini de ifade ediyor. Ardından Mavi tüm yaşanılanlardan dolayı Faysal’dan hesap sormaya gidiyor. Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde ; Safiye’nin kaçırdığı Bedirhan bebek büyük bir olay neden olmuştu. Ali’nin Mavi’den vaz geçmeyeceğini söylemesi ile de Faysal ve Ali bir kez daha karşı karşıya geldi.

Aşk ve Mavi Dizisinin 59. Bölümünde Neler Oldu?

Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde ; Safiye’nin kaçırdığı Bedirhan bebek büyük bir olay neden olmuştu. Bu olay herkesin arasının açılmasına neden olunca en çok Mavi ve Ali etkilenmişti. Özellikle Ali’nin ihmali sonucunda Bedirhan bebeğin bulunduğu samanlık yanınca işler çığırından çıkmıştı. Faysal tüm bu yaşananların arkasındaki isimdi. Samanlığı yakıp çocuğu ölmüş gösteren Faysal’ın amacı Mavi ve Ali’yi ayırmaktı. Başarılı da oldu. Mavi yeğenini geri kazanmak pahasına Ali’ye boşanma davası açtı. Fakat Faysal ile evlenmeyi kabul etmedi. Bunun üzerine Faysal daha farklı bir plan yaparak Mavi’nin kendisi ile zorla evlenmesi için oyun oynadı. Ali’nin Mavi’den vaz geçmeyeceğini söylemesi ile de Faysal ve Ali bir kez daha karşı karşıya geldi.

60. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Aşk ve Mavi 60. bölüm fragmanında ; Mavi ve Ali romantik bir yemekte bir araya geliyor. Tüm sorunlarını konuşup halleden ikili sonunda boşanmaktan da vaz geçiyor. Mavi yemekte ‘’ iyi ki seni sevmişim Ali ‘’ diyerek hislerini de ifade ediyor. Ardından Mavi tüm yaşanılanlardan dolayı Faysal’dan hesap sormaya gidiyor. Faysal’ın bulunduğu tekliften sonra sinirlenen Mavi ona tokat atıyor. Ardından ise ‘’ seninle asla evlenmeyeceğim’’ dese de, Faysal eninde sonunda Mavi’nin kendisine geleceğini söylüyor.

Fakat işler hiç umulmadık şekilde ilerliyor. Mavi’yi yeğeni ile tehdit eden Faysal sonunda evlenmesi için kadını mecbur kılıyor. Ali ve Cemal ise küçük çocuk Bedirhan’ın kaçıran kişileri ararken silahlı saldırıya uğruyorlar. Burada kurşunların isabet edip yaralandığı Ali hastaneye kaldırılıyor. Ali’nin vurulması ardından yaşananlar ve yeğenin geleceği için artık kendisini feda etmesi gerektiğini anlayan Mavi istemeye istemeye Faysal’ın teklifini kabul ediyor. Akabinde Ali’ye de boşanma davası açıyor. Ali ve Mavi mahkemede karşılaşınca boşanma ardından Ali ‘’boşandık mutlu musun’’ diye sitem ediyor. Mavi ise göz yaşları içinde ‘’hoşça kal Ali’’ diyebiliyor. Mahkemeden ayrılan Mavi’nin ardından koşan Ali yetişemesin diye Faysal hemen kadıncağızı araç ile kaçırıyor.

Aşk ve Mavi Konusu

Yıllar önce abisinin işlediği cinayet sonrası yeğenlerinin ve yengesinin bekası için suçu üstlenen Ali, tam da bu suçtan dolayı hayatının aşkı ile tanışır. Abisini cinayete kurban veren Mavi ise intikam amacı ile planlar yaparak Ali’ye ulaşır. İkilinin yolları intikam amacıyla kesişir fakat işler bambaşka hal alır. Mavi’nin kendisi ile intikam amacıyla evlenmesini anladığı halde, hatta gerdek gecesi Mavi tarafından bıçaklanmasıyla bile Mavi ‘ye olan aşkından vazgeçmeyen Ali’nin hikayesi.

Aşk ve Mavi Oyuncuları

Emrah ( Ali Göreçkiler ): Ürgüpte yaşayan en büyük ailelerden biri olan Göreçkiler’in ortanca oğlu Ali , fedakar ve iyi yürekli biridir. Abisinin zamanında işlediği cinayeti üzerine alarak yıllarca hapis yatar. Hapishanede hayata tutunmasına sağladığı mektuplardan Mavi’ye aşık olur. Bu aşk öyle büyük öyle yoğundur ki, hayatı Mavi’nin ellerinde olduğunu bile bile onunla evlenir.

Burcu Kıratlı ( Mavi Göreçkiler ) : Canından çok sevdiği abisini bir cinayette yitiren Mavi, intikam ateşi ile yanıp tutuşur. Güzel ve hırçın kişiliği ile birçok kişiyi kendine aşık eder. Abisinin katil olduğunu sandığı Ali’den intikam almak için her şeyi göze alır. Hatta bu uğurda onunla evlenir. Ali’den intikam almak isterken ona aşık olunca tüm planlar bozulur.