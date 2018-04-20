Aşk ve Mavi 63.yeni bölüm fragmanı Aşk ve Mavi son 62.bölüm izle ATV’de! Fenomen dizi Aşk ve Mavi her Cuma saat 20.00’da izleyicisiyle buluşuyor. ATV’nin reyting rekortmeni dizisi Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanları ve son bölümde neler yaşanıyor haberimizde yer alıyor. Aşk ve Mavi 62. bölüm fragmanında Mavi, Faysal’a silah doğrultur. Yaşamak zorunda bırakıldığı hayat artık Mavi’nin canına tak eder. Faysal, Mavi’nin duygularının farkındadır. Mavi’nin elinde bir silah karşısında ise Faysal vardır. Faysal bu duruma karşı hazırlıklıdır. Mavi tetiği çeker. Tabi silah patlamaz. Faysal, Mavi’ye beni öldürecek misin diye sorar. Aşk ve Mavi 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Mavi, Faysal’la birlikte gider. Bunu gören Ali ise çılgına döner. Mavi, Ali’ye istediği hayatı bir tek Faysal’ın sunacağını söyler. Tabi bu gerçek değildir. Ali’yi kendinden uzaklaştırmak ister.

Aşk ve Mavi 61. Bölümde Yaşananlar

Aşk ve Mavi 62. bölüm fragmanı yayınlandı. Mavi, Faysal’la birlikte gider. Bunu gören Ali ise çılgına döner. Mavi, Ali’ye istediği hayatı bir tek Faysal’ın sunacağını söyler. Tabi bu gerçek değildir. Ali’yi kendinden uzaklaştırmak ister. Göreçkiler tarafında bir sevinç yaşanır. Konağa geri dönerler. Elmas’ın Refika’yı öldürme planları adım adım işe yaramaya başlar. Mavi, Faysal’ın evindeki hapis hayatından iyice sıkılmıştır. Bunu sonlandırmanın bir yolunu arar. Faysal’ın karşısına dikilir. Bundan sonra ya Faysal’dan bir şekilde kurtulacaktır ya da Faysal ile yaşadıklarına katlanacaktır.

Aşk ve Mavi 62. Bölümde Yaşanacaklar

Aşk ve Mavi 62. bölüm fragmanında Mavi, Faysal’a silah doğrultur. Yaşamak zorunda bırakıldığı hayat artık Mavi’nin canına tak eder. Faysal, Mavi’nin duygularının farkındadır. Mavi’nin elinde bir silah karşısında ise Faysal vardır. Faysal bu duruma karşı hazırlıklıdır. Mavi tetiği çeker. Tabi silah patlamaz. Faysal, Mavi’ye beni öldürecek misin diye sorar. Mavi ailesi için elinden ne geliyorsa yapacağını söyler. Bir yandan Refika gittikçe kötüleşir. Elmas’ın olanları işe yaramaktadır. Faysal, Mavi’yi hastaneye götürür. Mavi’nin hamile olduğu ortaya çıkar. Faysal bunu Mavi’den bile saklar. Elmas ile anlaşarak bebeği düşürmeye kararlıdır. Elmas, bu ortaklığa evet der. Mavi, Ali’ye zorla tutulduğunu söylerken, sırtından vurulur.

Aşk ve Mavi Konusu

Zengin bir ailenin oğlu olan Ali, abisinin işlediği cinayeti üzerine alarak yıllarca hapiste yatar. Abisinin çocukları olduğu için Ali suçu üstüne almakta tereddüt etmez. Cezasının son yıllarında Mavi adında bir kadınla mektuplaşmaya başlar. Çıkar çıkmaz evlenirler. Mavi, aslında Cemal’in vurduğu kişinin kardeşidir. Ali’yi seçmesi intikam almak içindir. Ali, nikah işlemlerinin başladığı gün gerçeğin farkına varır. Ancak her ne olursa olsun vazgeçmez. Evlendikleri gece Mavi, Ali’yi bıçaklar. Küçük bir yara alan Ali’nin tek şartı Mavi ile birlikte yaşamaktır. Mavi bunu kabul eder. Zamanla aralarında büyük ve gerçek bir aşk başlar. Bu arada yıllar öncesinden gelen başka bir intikam planına kurban olurlar. Faysal, hem intikam peşindedir hem de Mavi’nin. Ailenin başına bir kabus gibi çöker.

Aşk ve Mavi Oyuncuları

Ali (Emrah)

Ürgüplü büyük bir aile olan Göreçkiler’in ortanca oğlu olan Ali, yıllarca abisinin işlediği bir cinayeti üstlendiği için hapis yatar. Fedakar, yardımsever ve akıllı bir adamdır. Hapishane mektuplaştığı Mavi’ye aşık olur. Çıktıktan sonra ise evlenirler. Mavi ile ilgili bilmediği gerçekler zamanla ortaya çıkar.

1971 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde dünyaya gelen Emrah, çocukluk yıllarında amatör kaset çalışmaları yapar. Çocuk yaşta İstanbul’a gelip albüm yapmasıyla birlikte Küçük Emrah olarak anılmaya başlar. Aynı zamanda dram filmlerinin de baş karakterlerinden biri olur. Bu güne kadar onlarca albüm çıkartan Emrah, sinema filmleri ve diziler ile de kariyerini sürdürür.

Mavi (Burcu Kıratlı)

Ali’nin aslında Ali’nin abisi Cemal’in öldürdüğü adamın kız kardeşidir. Asi, hırçın ama bir o kadar da güzeldir. Abisinin intikamını almak için Ali ile mektuplaşır. Cezaevinden çıktıktan sonra ise onuna evlenir. Bir anda içine düştüğü aşk bütün intikam planından önce gelir.

Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun olan Burcu Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi alır. İlk oynadığı dizi Elde Hayat Var’dır. Su ve Ateş adlı filmde de Helin karakteri ile izleyicinin karşısına çıkar. Daha sonra Diriliş: Ertuğrul adlı dizide rol alır.