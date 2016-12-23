Aşk ve Mavi 9. yeni bölüm fragmanı ATV’de Mavi'den ayrılık sinyali

ATV Aşk ve Mavi 9. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Aşk ve Mavi son bölüm büyük heyecana sahne oldu. ATV’nin sevilen dizisi Aşk ve Mavi yayın hayatına bu sezon başladı ve diğer kanallardakini rakiplerini geride bıraktı. Emrah, Burcu Kıratlı, Işıl Yücesoy gibi isimlerden oluşan kadrosuyla ATV’nin iddialı bir dizisi haline gelen Aşk ve Mavi 9. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Aşk ve Mavi son bölüm nefes kesmiş, intikama aşka dönüşmeye başlarken Ali ve Mavi ilk kez öpüşmüştü.

Aşk ve Mavi 9.yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni bölüm fragmanında Ali ve Mavi kavga ediyor, Ali ise Mavi'nin kendini köpekler gibi sevdiğini ve bu yüzden gidemeyeceğini söylüyor. Ancak Mavi bunun üzerine gurur yapıyor ve İstanbul'a gitmeye karar veriyor. İşte, Aşk ve Mavi yeni fragmanı.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Cemal'in kaza geçirdiği haberi önce Ali'ye ulaşır. Ali, Mavi'ye yapacağı itiraftan vazgeçer. Abisini Cemal'in öldürdüğünü söyleyemez. Cemal, hastanede tedavi görürken aklı İlyas'ın telefonundadır. İsmet'e telefona ulaşmasını ve yok etmesini ister ama İsmet'ten önce aileden başka biri telefona ulaşır. Ali, Mavi'nin tüm huysuzluklarına katlanmaya devam ederken Mavi gittikçe Ali'ye yakınlaştığını hissetmektedir.

AŞK VE MAVİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir.

Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.