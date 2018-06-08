Aşk ve Mavi sezon finali 69.bölüm Atv izleme linki Aşk ve Mavi yeni sezon ne zaman

Aşk ve Mavi sezon finali 69.bölümde neler yaşandı? Aşk ve Mavi yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk ve Mavi son bölüm izleme linki ve sezon finalinde yaşananlar tüm detaylar haberimizde. Aşk ve Mavi’nin merakla beklenen 69. bölüm fragmanı yayınlandı. En son 68. Bölümüyle ekrana gelen Aşk ve Mavi’nin 69. bölümünün fragmanın yayınlanmasının ardından, dizinin izleyicileri de Ali’nin içine düştüğü durumdan kurtulup kurtulamayacağını merakla beklemeye başladı. ATV’nin reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Aşk ve Mavi her Cuma kendi gününde kendi saatinde ekrana gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Alp Yenier’in üstlendiği, senaryosu Gül Abus Semerci ve Yelda Eroğlu elinden çıkan, yönetmen koltuğunda Hakan Arslan’ın olduğu dram ve intikam yüklü Aşk ve Mavi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Başrollerini Emrah, Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Burcu Kıratlı ve Cüneyt Mete gibi usta oyuncuların paylaştığı Aşk ve Mavi büyük bir kesim tarafından ilgiyle izleniyor. Aşk ve Mavi’nin önceki bölümünde Aşk ve Mavi’nin 69. bölüm fragmanında neler yaşandığını ve sezon finali detayları star.com.tr'de...



AŞK VE MAVİ SEZON FİNALİ 69.BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?



Aşk ve Mavi dizisi sezon finali 69.bölümünde bu hafta Ali’nin yaşam mücadelesi



Mavi, Ali ve Safiye bildikleri gerçeği ne kadar saklamak isteseler de Hasibe sonunda oğlu Ahmet'i öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenir. Bu durum Cemal için son noktadır. Konakta yaşamayacağını anlayan Cemal, Safiye ve Sevda'yı da alarak konağı terk etmek isterken Hasibe'nin onun için planladığı şeyden habersizdir. Ali ve İsmet ameliyata birlikte giderler. İsmet, doktordan Ali'nin ameliyattan çıkamayacağını öğrenince bu gerçeği Mavi'ye söylemeye karar verir. Hasibe'nin Cemal için planladığı şey nedir? Mavi, yaşam mücadelesi veren Ali'ye ulaşabilecek mi? Mavi ve Ali birbirlerini tekrar görebilecekler mi?



AŞK VE MAVİ 69.BÖLÜM FRAGMANI







AŞK VE MAVİ 68.SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Aşk ve Mavi 68.son bölümünde Gerçekler ortaya çıkıyor!



"Abimi sen öldürmemişsin..."



İsmet, Ali'nin evde olmadığı gece iş gezisine gitmediğini öğrenir. Mavi'yi aldattığını düşünerek, o gece nerede olduğunu araştırmaya başlar. Abisinin beyninde bir tümör olduğunu öğrenince yıkılır. Mavi, abisinin gerçek katilinin Ali değil Cemal olduğunu öğrenince çılgına döner. Karakola gidip Cemal'i ihbar etmek ister. Cemal, Ali'den Mavi'yi durdurması için yardım ister. Mavi'yi durdurmak o kadar da kolay değildir. Ali, bir yandan Mavi'yi ikna etmeye çalışırken bir yandan da belki bir daha uyanamayacağı bir ameliyata hazırlanmaktadır.







Ali, hastalığını tüm aileden saklamaya devam ederken bir yandan da biyopsi için bir günlüğüne nasıl ortadan kaybolacağının hesaplarını yapmaktadır. Cemal, Ali'nin banka kasasına koyduğu kaydı ele geçirmeyi başarmış, Mavi kaydı izlemeden başka bir kayıtla değiştirmeyi de başarmıştır. Belayı savuşturduğunu düşünen Cemal'i bir sürpriz beklemektedir. Safiye kaydı izlemiş ve Ahmet'i öldüren kişinin Cemal olduğunu öğrenmiş ve bu gerçeği herkese söylemek istemektedir. Cemal için işler iyice zorlaşmıştır. Artık kaderi Safiye'nin iki dudağının arasındadır.







AŞK VE MAVİ DİZİ KONUSU



Yıllar önce abisinin işlediği cinayet sonrası yeğenlerinin ve yengesinin bekası için suçu üstlenen Ali, tam da bu suçtan dolayı hayatının aşkı ile tanışır. Abisini cinayete kurban veren Mavi ise intikam amacı ile planlar yaparak Ali’ye ulaşır. İkilinin yolları intikam amacıyla kesişir fakat işler bambaşka hal alır. Mavi’nin kendisi ile intikam amacıyla evlenmesini anladığı halde, hatta gerdek gecesi Mavi tarafından bıçaklanmasıyla bile Mavi ‘ye olan aşkından vazgeçmeyen Ali’nin hikayesi.



AŞK VE MAVİ OYUNCULARI



Emrah ( Ali Göreçkiler ): Ürgüpte yaşayan en büyük ailelerden biri olan Göreçkiler’in ortanca oğlu Ali , fedakar ve iyi yürekli biridir. Abisinin zamanında işlediği cinayeti üzerine alarak yıllarca hapis yatar. Hapishanede hayata tutunmasına sağladığı mektuplardan Mavi’ye aşık olur. Bu aşk öyle büyük öyle yoğundur ki, hayatı Mavi’nin ellerinde olduğunu bile bile onunla evlenir.



Burcu Kıratlı ( Mavi Göreçkiler ) : Canından çok sevdiği abisini bir cinayette yitiren Mavi, intikam ateşi ile yanıp tutuşur. Güzel ve hırçın kişiliği ile birçok kişiyi kendine aşık eder. Abisinin katil olduğunu sandığı Ali’den intikam almak için her şeyi göze alır. Hatta bu uğurda onunla evlenir. Ali’den intikam almak isterken ona aşık olunca tüm planlar bozulur.