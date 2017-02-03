Aşk ve Mavi son bölüm ardından 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk ve Mavi 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? atv'nin cuma akşamları yayınlanan dizisi Aşk ve Mavi yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Aşk ve Mavi dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ali, Mavi'nin halıları ile kaçakçılık yapan adamların peşine düşerken Cemal de tüm delilleri ortadan kaldırmak için seferber oldu. Yeni bölümü 10 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak olan Aşk ve Mavi dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında bu sayfadan izleyebilirsiniz.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, Mavi'nin halıları ile kaçakçılık yapan adamların peşine düşerken Cemal de tüm delilleri ortadan kaldırmak için seferber olur. Gecekonduya dönen Hasibe, orda kalmaya niyetli değildir. Konağa geri dönmek için bir plan yapar. Yaptığı plan evde yaşayan herkes için kötü sonuçlar doğurur.

AŞK VE MAVİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.