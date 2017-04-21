Aşk ve Mavi yeni 25. bölüm fragmanı Aşk ve Mavi son bölüm atv’de

Aşk ve Mavi 25. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Oyuncu kadrosunda Emrah, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, Işıl Yücesoy, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Birgül Ulusoy gibi isimlerin yer aldığı Aşk ve Mavi son bölümde Mavi, iyileşti. Başta Ali olmak üzere tüm konak ahalisi Mavi’nin konakta kalıp kalmayacağını merak etmektedir. Pembe ve İsmet gizlice evlendi. Yeni bölümü 28 Nisan 2017 Cuma akşamı ekrana gelecek olan Aşk ve Mavi takipçileri şimdiden heyecanla beklemeye başladı. Yayınlandığı akşam en çok izlenen dizilerden biri olan Aşk ve Mavi 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte dizinin takipçilerinin büyük bir merakla beklediği 25. bölüm fragmanı...

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mavi, iyileşmiştir. Başta Ali olmak üzere tüm konak ahalisi Mavi’nin konakta kalıp kalmayacağını merak etmektedir. Pembe ve İsmet gizlice evlenirler. Bunu öğrenen Göreçkiler, Pembe ve İsmet’i konaktan kovarlar.

Ali’nin, Mavi’ye yaptığı jestleri kıskanan Safiye, aynı ilgiyi Cemal’den bekler.

AŞK VE MAVİ KONUSU NEDİR?

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi’nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir.

Mavi, yıllar önce ölen Ahmet’in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali’nin abisi Cemal’dir. Ali, Cemal’in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi’nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali’yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi’den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır.