Aşk ve Mavi 35. yeni bölüm fragmanı Aşk ve Mavi son bölüm ATV'de izlendi

Aşk ve Mavi yeni 35. Bölüm fragmanı yayında mı sorusu merakla araştırılıyor. Aşk ve Mavi son 34. Bölüm izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerini Ali rolünü canlandıran Emrah ve Mavi rolüne hayat veren Burcu Kıratlı’nın paylaştığı dizi her Cuma saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Oyuncu kadrosunda Işıl Yücesoy, Kenan Bal, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Birgül Ulusoy, Alayça Öztürk, Osman Karakoç gibi isimler yer alıyor. Aşk ve Mavi son bölümde Cemal, Servet'in teklifini kabul eder ve onun yardımıyla Fatma'nın bebeğini çalar. Bebeğinin öldüğünü düşünen Fatma yıkılır. Servet'in bebekleri değiştirdiğinden şüphelenen hastane yönetimi kadını işten atar. Servet, Cemal'den iş konusunda yardım ister. Refika, Cemal'in ısrarı ile konakta işe başlayan Servet hakkında araştırma yapmaya karar verir. Hastaneye gittiğinde korkunç gerçeği öğrenir. Aşk ve Mavi yeni 35. Bölüm fragmanı ve Aşk ve Mavi son 34. Bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

AŞK VE MAVİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Aşk ve Mavi son bölümde Cemal, Servet'in teklifini kabul eder ve onun yardımıyla Fatma'nın bebeğini çalar. Bebeğinin öldüğünü düşünen Fatma yıkılır. Servet'in bebekleri değiştirdiğinden şüphelenen hastane yönetimi kadını işten atar. Servet, Cemal'den iş konusunda yardım ister. Refika, Cemal'in ısrarı ile konakta işe başlayan Servet hakkında araştırma yapmaya karar verir. Hastaneye gittiğinde korkunç gerçeği öğrenir.

AŞK VE MAVİ KONUSU

Ali, otuzlu yaşlarında zengin bir ailenin oğludur. Ahmet adında bir adamı öldürdüğü için uzun yıllar hapis yatmıştır. Hapishanenin son yıllarında mektuplaştığı Mavi ile tahliye olduğu gün tanışır ve ikili hemen evlenmeye karar verir. Mavi'nin hapishanede onca insan içinde mektuplaşmak için kendisini seçmesi tesadüf değildir. Mavi, yıllar önce ölen Ahmet'in kardeşidir. Amacı bu olaydan sonra hayatlarının kâbusa dönmesine neden olan adamı bulup evlendikleri gece öldürmektir; ancak bilmediği bir gerçek vardır. Asıl katil, Ali'nin abisi Cemal'dir. Ali, Cemal'in karısı ve çocukları olduğu için suçu üstüne alarak yıllarca onun yerine hapis yatmıştır. Aslında Ali, nikah işlemleri sırasında Mavi'nin kimliğini görüp her şeyi anlamış; ancak aşkı için susmuştur. Düğün gecesi ise Mavi, Ali'yi bıçaklar. Ali ufak bir yarayla kurtulur ve birlikte yaşamak şartıyla Mavi'den şikâyetçi olmaz. Mavi her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da, ikili arasında imkansız bir aşk başlayacaktır..

AŞK VE MAVİ OYUNCULARI

Emrah- Ali

Ürgüp'ün büyük ailelerinden Göreçkilerin ortanca oğlu. Abisinin işlediği cinayeti üstlenip, onun yerine hapis yatacak kadar fedakar, yürekli bir adam... Hapiste mektuplaştığı Mavi'ye aşık olur. Ona olan sevdası öyle büyüktür ki ölüm Mavi'nin elinden gelecek olsa bile razıdır. Celladına aşık olan Ali, bile bile onunla evlenir.

Burcu Kıratlı - Mavi

Güzel, hırçın ve bir o kadar da naif. Çok sevdiği abisini gencecikken kaybetmiş. Yetmezmiş gibi aile onurlarının da ayakalr altına alındığını görmek. Şimdi Mavi'nin amacı hem intikamını hem de yerlerde sürüklenen onurlarının hıncını almak. Bu yüzden abisinin katiliyle evlenecek kadar gözü kara. Ama büyük düşmanına aşık olmak Mavi'nin planlarını bozacak.

Işıl Yücesoy- Refika

Ali'nin annesi... Güngörmüş, otoriter bir kadın. Konağın ve Göreçki ailesinin asıl lideri... Şu hayatta en önemli şey oğulları... Oğlunun canına kasttettiği için gelini Mavi'yi ebedi düşmanı belleyecek.

Kenan Bal-Fazıl

Ali'nin babası. Geleneksel bir aile reisi, toprak ağası... Hala topraklarına toprak katma derdinde... Üç oğlundan en çok Ali'yi seviyor. Kendisinden sonra Göreçki ailesinin reisi olmaya layık onu görüyor. Tüm sertliğine rağmen merhametli bir yanı da var.

Cüneyt Mete-Cemal

Ali'nin abisi. Dışarıdan iyi bir oğul, iyi bir eş ve baba gibi görünse de kalbi buz gibi. Çıkarları önüne dikilen herkesi harcayabilir; bu vaktiyle onun suçunu üstlenip hapis yatan kardeşi bile olsa…