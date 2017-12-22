Aşk ve Mavi 47.yeni bölüm fragmanı 46.son bölüm izleyiciyle buluştu

Aşk ve Mavi yeni 47.bölüm fragmanı yayında mı Aşk ve Mavi son 46.bölüm izleyicisiyle ATV ekranlarında bu akşam buluşuyor. Aşk ve Mavi 47.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Her Cuma etkileyici bölümleri ve bir o kadar da heyecanlı bölümleri olan Aşk ve Mavi yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Aşk ve Mavi 46.bölümde Pembe, sonunda konağa geri dönmeyi başarmıştır. Başta Refika olmak üzere herkesi değiştiğine ikna eden Pembe'nin planı başkadır. Cemal, Ali'ye danışmadan şirket hisselerinin bir kısmını daha satar. Şirketi kaybetmekten korkan Ali, Cemal'e çok kızar. Kaan'ın Sevda'yı görmek üzere bağ evine gelmesi Safiye'yi çileden çıkarır. Pembe'nin kurduğu tuzak sayesinde Kaan'ı Mavi'nin davet ettiğini sanır. Mavi'yi konakta zor günler beklemektedir. Aşk ve Mavi son bölüm izleme linki haberimizde. İşte merak edilen ve doludizgin izlenmeye devam eden dizi Aşk ve Mavi yeni 47.bölüm fragmanı yayında mı Aşk ve Mavi son bölümde yaşananlar sizlerle…

AŞK VE MAVİ 47. BÖLÜM FRAGMANI



AŞK VE MAVİ 46.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Herkes ayağını denk alsın!"

Pembe, sonunda konağa geri dönmeyi başarmıştır. Başta Refika olmak üzere herkesi değiştiğine ikna eden Pembe'nin planı başkadır. Cemal, Ali'ye danışmadan şirket hisselerinin bir kısmını daha satar. Şirketi kaybetmekten korkan Ali, Cemal'e çok kızar. Kaan'ın Sevda'yı görmek üzere bağ evine gelmesi Safiye'yi çileden çıkarır. Pembe'nin kurduğu tuzak sayesinde Kaan'ı Mavi'nin davet ettiğini sanır. Mavi'yi konakta zor günler beklemektedir.

AŞK VE MAVİ 46.BÖLÜM FRAGMANI

AŞK VE MAVİ 46.YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşk ve Mavi 46.yeni bölümüyle 22 Aralık Cuma günü saat 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak.

AŞK VE MAVİ SON 45.BÖLÜM ÖZET

Düğün var!

Hasibe, konağın kapısına dayanan Faysal'ı sakinleştirir ve onu konaktan uzaklaştırır. Faysal, Hasibe ve Pembe'ye Göreçkiler'e karşı birlikte hareket etme teklifi yapar. Pembe, kabul etmek istese de Hasibe reddeder.

Gülay belasını başlarından kovan Safiye ve Cemal yeniden evlenmeye karar veririler. Safiye, görkemli bir düğün hazırlığına girişirken Ali de Mavi için bir sürpriz planlar. Sefaletten bıkan Pembe konağa dönebilmek için Refika'nın tüm isteklerini kabul eder ve Hasibe'yi bir daha görmemek üzere terk eder.

AŞK VE MAVİ DİZİ KONUSU

Gençlik yılları cezaevinde geçen (Ali) Emrah Erdoğan İpek cezaevinden çıkıncaya dek hayatına hiç bir kadın girmemiş sevebileceği bir kadın olmamıştır. Mavi (Burcu Kıratlı) şimdiye kadar kimseye bağlanamamış hayat onu farklı yönlere savurmuştur taa ki Aras ile tanışana kadar. Mavi ve Ali'nin karşılaşmasından sonra hayat her iki gencimiz için yeniden başlamaktadır.

AŞK VE MAVİ OYUNCULARI

Emrah Erdoğan İpek (Ali)

Ünlü şarkıcı ve oyuncu olan Emrah 1 Ocak 1971 Diyarbakır doğumludur. Bir çok popüler albüm yapan Emrah'ın en popüler olan televizyon dizi deneyimi 1997 yılında çektiği Albümünede ismini verdiği Unutabilsem dizisidir. Daha sonra ise Belalım Benim, Kınalı Kar, Büyük Yalan, Adak, Oğlum İçin, Hicran Yarası gibi birçok dizide yer almıştır.

Burcu Kıratlı (Mavi)

23 Temmuz 1989 İstanbul doğumlu yetenekli oyuncu Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğtimini tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.Diriliş Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.