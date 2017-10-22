Aslan Ailem dizisi yeni 2. Bölüm fragmanı yayında mı? Aslan Ailem oyuncuları kim konusu ne

Aslan Ailem oyuncuları konusu ne, Aslan Ailem dizisi yeni 2. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Özbek, Akın Akınözü, Zerrin Sümer, Hakan Salınmış, Benian Dönmez gibi isimlerin yer aldığı sıcak bir aile komedisi olan dizi her Pazar saat 20.00’da TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Dizide Vedat, karısı Hatice, annesi Hayriye ve üç tane erkek evladıyla otuz yıldır aynı çiftlikte yaşamaktadır. Ortanca oğulları Umut, bir kaç yıl önce daha merkezi bir yere taşınmıştır ama sık sık ailesini ziyarete gelir. Kardeşlerin en küçüğü Mutlu dışında hepsi ekmeklerini eline almıştır. Oğullarıyla gurur duyan Vedat, bu çiftlikte sakin ve huzurlu bir yaşam sürmektedir. Bir akşam Aslan ailesi tüm neşesiyle bahçede otururken Burcu çıkagelir. Çiftliğin boşaltılmasını ister. Vedat ve Hayriye dışında kimse bu kızın ne dediğini anlamamıştır. Zira Vedat’ın, Tayfun ile yıllar önceye dayanan bir sırrı vardır ve bundan ailesinin haberi yoktur. Aslan Ailem yeni 2. Bölüm fragmanı haberimiz içerisinde olacak. Aslan Ailem oyuncuları ve konusu haberimizde yer alıyor.

ASLAN AİLEM KONUSU

Vedat, karısı Hatice, annesi Hayriye ve üç tane erkek evladıyla otuz yıldır aynı çiftlikte yaşamaktadır. Ortanca oğulları Umut, bir kaç yıl önce daha merkezi bir yere taşınmıştır ama sık sık ailesini ziyarete gelir. Kardeşlerin en küçüğü Mutlu dışında hepsi ekmeklerini eline almıştır. Oğullarıyla gurur duyan Vedat, bu çiftlikte sakin ve huzurlu bir yaşam sürmektedir.

Burcu, iş adamı Tayfun Olgun’un fazlaca şımartılmış tek kızıdır. Kredi kartını sihirli değnek sanan Burcu’nun bir insanın hayal edebileceğinden daha lüks bir yaşamı vardır. Derken Tayfun, bir yolsuzluk suçlaması yüzünden yurt dışına kaçar. Böylelikle Burcu’nun yolu Aslan ailesiyle kesişir çünkü soruşturmayı yöneten komiser, evin iki numaralı oğlu Murat Aslan’dır.

Bir akşam Aslan ailesi tüm neşesiyle bahçede otururken Burcu çıkagelir. Çiftliğin boşaltılmasını ister. Vedat ve Hayriye dışında kimse bu kızın ne dediğini anlamamıştır. Zira Vedat’ın, Tayfun ile yıllar önceye dayanan bir sırrı vardır ve bundan ailesinin haberi yoktur.

ASLAN AİLEM OYUNCULARI

Burcu Özbek- BURCU OLGUN

Yirmi beş yaşında bir üniversite öğrencisidir. Babasının biricik kızıdır. Bu yüzden fazlaca şımarık büyütülmüştür. Her şey onun istediği gibi olmalıdır. Yine de yanında çalışanlara asla kötü davranmaz. Duygusal bir yapısı vardır. Annesini altı yaşındayken bir trafik kazasında kaybetmiştir. Bu yüzden babasına daha da düşkün olmuştur. Annesine ait kolyeyi boynunda hiç çıkarmaz. Yaşantısı tamamen değiştiğinde, verdiği mücadeleyle birlikte hem hayatı hem de kendisini keşfedecektir.

Akın Akınözü-MURAT ASLAN

Evin iki numaralı oğlu Murat, otuz yaşında bir polis memurudur. Mali şubede komiserlik yapmaktadır. Murat, son derece zeki, güçlü bir ahlak ilkesine sahip, idealist bir polistir. Gözlem yeteneği sayesinde küçücük detaylarla inanılmaz analizler yapabilir. Sert bir görüşünü olmasına rağmen sıcacık bir kalbe sahiptir. Ailesine fazlaca düşkündür, öyle ki nerede olursa olsun annesi aradığında telefonu açar. Evin en aklı başında, ciddi olan ferdi olduğu için hemen her konuda önce onun fikri alınır. Sanki büyük olan Gayret değil de Murat’tır.

Zerrin Sümer-Hayriye Aslan

Vedat’ın annesi olan Hayriye, yetmişli yaşların ortalarındadır. Yaşına göre oldukça sağlıklı ve dinçtir. Sevdiği yemekler pişmezse üzülür, suratı düşer, tavır yapar. Tüm ailesini ayrı ayrı sever ama lafını da sakınmaz. Torunları arasında en çok Murat’ı sevse de açık açık bunu belli etmez. Oldukça inatçı bir yapısı vardır. Konuşurken sık sık atasözlerini kullanır.

Hakan Salınmış-VEDAT ASLAN

55–56 yaşlarında olan Vedat, Aslan ailesinin babasıdır. Yıllar önce İstanbul’a karısı Hatice ve annesi Hayriye ile birlikte göç etmişlerdir. Tarla, toprak, bahçe işlerinden anladığı için çiftliklerde iş bulmuştur. Sonrasında edindiği derme çatma bir çiftliği otuz yıllık emekle bir yeryüzü cennetine çevirmiştir. Şeker hastası olan Vedat kolaylıkla sinirlenebilmektedir. En büyük oğlu Gayret’e ve en küçükleri olan Mutlu’ya sık sık laf sayar. Yine de günün sonunda kimseye kıyamaz. Şefkatli bir babadır. Çocukları için her şeyi yapar. Karısını çok sever, bir dediğini iki etmez. Annesine karşı saygısını asla kaybetmemiştir. Fazlasında gözü olmayan, elindekilerle yetinip mutlu olabilen biridir. Hastalığından dolayı istediklerini yiyememesi dışında pek bir sorunu yoktur.

Benian Dönmez-HATİCE ASLAN

Vedat’la aynı yaşta olan Hatice, yıllarca hiç şikayet etmeden evin tüm işlerine koşturmuştur. Kayınvalidesi Hayriye’yi kendi annesi gibi sevip saymaktadır. Dünyanın en sakin, en güleryüzlü kadını olan Hatice, söz konusu ailesi, çiftliği ve evlatları gibi sevdiği tavukları olunca bir anda aslan kesilir. Son derece hamarattır. Oldukça lezzetli yemekler yapar. Deli dolu, enerjisi çok yüksek bir kadındır. Öyle bir karakterdir ki saf mı yoksa çok mu zeki olduğu kolay kolay anlaşılmaz. Ailesi bir arada oldu mu başka bir şeye ihtiyaç duymaz. Bir an önce büyük oğlu Gayret’in mürvetini görmek istemektedir.

Fırat Altunmeşe-UMUT ASLAN

Evin üç numaralı oğlu Umut, yirmi sekiz yaşında, başarılı bir muhabirdir. Oldukça hırslıdır, bir an önce parlayıp şu an çalıştığından daha büyük bir kanala geçmeyi istemektedir. Bu yüzden kendini tehlikeli durumlara sokmaktan çekinmez. Abisi Murat’ın evdekilerce kayırıldığını düşünüp tek başına bir daire tutmuştur. Yine de sık sık ailesini görmeye gelir, bu nedenle birlikleri bozulmaz. Editörü Pelin ile sürekli çatışmalı bir ilişkileri vardır.

Bora Akkaş-MUTLU ASLAN

Evin en küçük oğludur, yirmi iki yaşındadır. Abilerinin aksine bir an önce bir iş sahibi olmak, kendi parasını kazanmak gibi idealleri asla olmamıştır. Renkli bir karakter olan Mutlu, kendine çılgınca aşıktır. Tek önem verdiği şey nasıl göründüğüdür. Çalışmamak ve ailesinin baskısından kurtulmak için ne kadar duyulmamış bölüm varsa okumak ister. Kendi dışında bir iş söz konusu olunca dünyanın en tembel insanı kesilir. Kilosuna göre abartılı bir iştahı vardır. Düzeninin bozulmasından aklı çıkar.

Eda Şölenci-PELİN ERDEM

Yirmi altı yaşındadır. Umut’un haber müdürüdür. Oldukça başarılı haberler yaptıktan sonra güzel bir mevkiye yükselmiştir. İşi konusunda çok titizdir. Toplantılara geç kalınmasından hoşlanmaz. Her şeyden haberdar olmak ister. Umut’la sürekli çekişmesinin altında ona duyduğu ama itiraf edemediği aşkı gizlidir.